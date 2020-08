Kopā pretī kosmosam

Nākotne pieder kosmosam. Kosmosa izziņas centra veidošanas komanda kopā ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā vēstnieka vietnieci Janniku Bainu, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās un novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu ir pārliecināti, ka Kosmosa izziņas centrs sniegs lielu ieguldījumu gan izglītībā, gan novada ekonomikā. Foto: Jānis Gabrāns Kosmosa izziņas centra veidošanas komanda kopā ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā vēstnieka vietnieci Janniku Bainu, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās un novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu ir pārliecināti, ka Kosmosa izziņas centrs sniegs lielu ieguldījumu gan izglītībā, gan novada ekonomikā.

Kosmosa izziņas centra izveide iegājusi fāzē, kad atpakaļceļa vairs nav. Tā pēc līguma parakstīšanas ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Norvēģijas grantu projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” īstenošanu atzina Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs: “Līgums par projektēšanu un būvniecību noslēgts pavasarī, tagad noslēgts arī līgums par saturu, nu tikai jāiet uz priekšu līdz uzvarošām beigām.”

J.Rozenbergs atzīmēja, ka pēc Cēsu koncertzāles celtniecības šis ir otrs apjomīgākais un sarežģītākais objekts pilsētā, taču ar lielu pievienoto vērtību novada ekonomikai.

Svinīgajā brīdī Kosmosa izziņas centra idejas galvenais virzītājs Pauls Irbins norādīja, ka šo dienu var uzskatīt par projekta pirmo oficiālo darba dienu, jo visi līgumi parakstīti.

Pasākumā piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un Norvēģijas vēstniecības Latvijā vēstnieka vietniece Jannika Baina (Jannicke Bain). Viņa atzinīgi novērtēja sadarbību ar Latviju un Cēsīm vairāk nekā desmit gadu laikā, īpaši uzteicot tikko uzsākto projektu: “Šis ir lielisks piemērs, kā sadarbība un finansiālais atbalsts spēj projektam dot ilgtspējību. Ir svarīgi aicināt jauno paaudzi domāt ārpus robežām un pat ārpus mūsu planētas robežām, tas viņiem ļaus nākt ar jaunām idejām un jauniem risinājumiem.”

Līgums paredz, ka Cēsu Kosmosa izziņas centra interešu izglītības programmas veidos par kosmosa tematiku piecās apakštēmās – sabiedrība, kosmoloģija, tehnoloģija, veselība un dzīvošana kosmosā.

Dita Traidās akcentēja, ka Kosmosa izziņas centra izveide ir nozīmīgs papildinājums inovāciju centra ZINOO iekoptajām tradīcijām ne tikai Cēsīs, bet šādu dabaszinātņu interešu un zināšanu centru modernizācijai Latvijā. Pērn 27.augustā Norvēģijas karalistes Ārlietu ministrija parakstīja līgumu ar Latvijas Finanšu ministriju, ka Norvēģija ieguldīs 14,5 miljonus eiro mūsu izglītības un pētniecības aktivitātēs.

D. Traidās pastāstīja, ka puse no šīs summas atvēlēta inovāciju centriem: “Šādi centri atradīsies četrās pašvaldībās, bet Cēsīs ieplānotais Kosmosa izziņas centrs ir vislabākais apliecinājums, ka jauniešu izglītības un interešu centri uzņēmuši nopietnus apgriezienus. Katra pašvaldība izvēlējās savu tēmu, cēsnieki to paziņoja pirmie, skaidri definējot, ka tā būs kosmosa tēma. Viena no šī centra pievienotām vērtībām ir tā, ka notiks plaša sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm un zinātnes institūcijām.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs uzrunā norādīja, ka iepriekšējā periodā Cēsīs ar Norvēģijas atbalstu realizēja trīs projektus – “ZINOO” centra izveidi, viduslaiku pilsdrupu konservāciju un ieslodzījumu vietas jauniešiem rekonstrukcijas darbus. Tāpēc bijis tikai loģiski šo sadarbību turpināt.

“Kaut ko uzsākot, jau tūlīt jādomā, kāds būs nākamais solis attīstības virzienā, pretējā gadījumā konkurenti nostums malā. Pauls Iribins jau drīz pēc “ZINOO” atvēršanas sāka runāt, ka vajadzētu domāt par nākamo soli, un tagad esam to spēruši. Šis būs sarežģīts, izaicinājumiem pilns projekts. Lai arī tajā ir runa par kosmosu, viena kāja visu laiku tomēr būs jātur uz zemes,” teica J. Rozenbergs.

P. Irbins to visu apkopoja tik zināmajā teicienā “Per aspera ad astra”, jeb – caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs”, ko finansē EEZ/N grantu programma “Pētniecība un izglītība”, kopējās izmaksas ir 2 146 856,00 eiro, no kuriem 1 642 346, 20 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825,80 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684,00 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektu Cēsu novada pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā ar projektā iesaistītajiem partneriem – NAROM (Norvēģijas Kosmosa izglītības centrs) un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.

Jau rakstījām, ka Cēsu novada pašvaldība marta sākumā noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “RERE BMV” par Cēsu nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra ēkas projektēšanu un celtniecību Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Projekta kopējās izmaksas nepārsniegs 8,47 miljonus eiro, no tām 5 miljonus eiro segs Eiropas fondi, pārējie tiks ieguldīti no pašvaldības līdzekļiem.

Par Norvēģijas grantu projekta līdzekļiem Kosmosa izziņas centrā plānots izveidot darbnīcas, koprades telpas, laboratorijas, interaktīvas ekspozīcijas, izglītojošas programmas, daudz ko citu. P. Irbins atklāj, ka turpinās nemitīgs darbs, lai ekspozīciju padarītu interesantu, aizraujošu un izglītojošu. Nozīmīgākie objekti būs milzīgs kosmiskās stacijas modelis, liels misijas vadības centrs, kosmosa kapsulu komplekss. “Uzrunājām kompāniju “SpaceX”, ka vēlamies izveidot kapsulas, kas tikko bija kosmosā, maketu. Svarīgākais, ka viņi neteica nē, viņiem patīk mūsu koncepts. Vēl jautājums atklāts, daudz dažādu saskaņojumu, bet ceram, ka pie mums būs arī šādi unikāli eksponāti,” pastāstīja P.Irbins.