Kopā ar jaunatnes darbiniekiem

“Darba pilnas rokas” – tā par skolēnu rudens brīvlaika dienām saka lauku jauniešu centros darbā pieņemtie jaunatnes lietu speciālisti.

Nedēļa, kas paredzēta, lai vaļotos pēc mācību uzdevumu veikšanas, daļai skolēnu paiet, biedrojoties pēc interešu principa, kopā ar domubiedriem veicot labus darbus. Tā kā novadu pašvaldības apdzīvotos centros radušas iespēju atvēlēt vietu jauniešu darbnīcām un spēļu telpām, tajās šonedēļ jau no rītiem sāk kūsāt dzīvība.

Vecpiebalgas jauniešu mājā vakar smaržoja pēc garšīga ēdiena. Otrdiena skolas brīvlaikā bija izsludināta par picu pagatavošanas dienu. To bija ņēmuši vērā ne tikai pusaudži, arī mazāki bērni no sākumklasēm. Picu cepšana pēc pašu izgudrotām receptēm bija tikai viena no nodarbēm. Laiks rudenīgi drēgnajā dienā tika aizvadīts arī citos radošos darbos, piemēram, veidojot zīmējumus ar hennu, strādājot rokdarbus.

Vecpiebalgā darbu ar jaunatni aicināta vadīt cēsniece Baiba Roze. Viņa vairākus gadus šai profesijā labu pieredzi guvusi, sastrādājoties ar Liepas pagasta jauniešiem. “Nav nemaz tik daudz jaunatnes lietu speciālistu, kuri būtu laukos sastopami, gatavi strādāt un jau iepriekš bijuši saistīti ar neformālo izglītību,” savu nonākšanu Vecpiebalgas jauniešu sabiedrībā skaidro Baiba Roze, kurai uzticēts uzturēt gaisotni brīvā laika pavadīšanai ierīkotajā centrā. “Biju ar pieredzi šajā darbā, un tas pašvaldībai šķita svarīgi,” par piedāvājumu, ko šogad pieņēmusi, saka Baiba, pastāstot par patīkamu pārsteigumu Vec­pie­balgā. Iepriekšējie speci­ālisti jau prasmīgi darbojušies, jaunieši esot labi ielāgojuši viņiem dotās iespējas, tāpēc tik cītīgi apmeklē centru. Nācēju vidū netrūkst tādu, kuriem ir savas idejas, arī tagad, brīvlaikam. Tās nu tiek liktas lietā.

Raunā jaunatnes lietu speciālistes Justīne Buliņa un Aiga Matjušenoka mācību brīvlaikā rosinājušas vidusskolas skolēnu domes pārstāvjiem pielikt roku viņiem atvēlētās telpas remontā. Vakar ar krāsām un otām tajā strādāja ne tikai Justīne un Aiga, līdzās bija 9. klases skolnieces Anda Ezeriņa un Adrija Apenīte. Darbs sienu krāsošanā meitenēm šķita neparasts, bet piedalīties vilinājis mērķis – pašām izvēlēties, kā telpa izskatīsies. Skolas gaitenī izstumtus vakar varēja redzēt savu laiku nokalpojušus rakstāmgaldus. Jaunatnes lietu speciālistes bija pārliecinātas, ka tiem vairs neatradīsies vieta jaunu elpu ieguvušajā telpā. Te par visu svarīgāk ir uzturēt radošu garu, lai tie, kuri pieteikušies darbam skolēnu domē, tiktu pie idejām. Anda un Adrija skaidro, ka domes dalībnieki plāno arī iesaistīties un organizēt jaunāko klašu audzēkņu atpūtu starpbrīžos. “Lai viņi neuzvedas kā mežoņi,” tāda ir nostāja vecākajās klasēs.

Priekuļos jaunatnes iniciatīvu centrs “Res(te)” oktobri savējo vidū pasludinājis par labo darbu mēnesi. Skolēnu brīvlaiks izraudzīts, lai Priekuļos apciemotu vientuļus, vecus cilvēkus. “Jau­nieši grib būt izpalīgi, grābt lapas, nomazgāt logus,” saka jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakute. Viņa uzsver, ka gādā, lai iecere par jaunākās un vecākās paaudzes cilvēku satikšanos neatgādinātu vien kampaņu. Jau vasarā pagastā jaunākie un vecākie tikušies. Vecākie ierādījuši, kā vāra ievārījumus, jaunieši parādījuši, kā prot apgleznot burciņas. Tā seniori tikuši pie zināšanām, kā mūsdienās dekupē traukus.

“Vecie ļaudis mēdz būt ļoti atvērti, gatavi sarunām ar jauniešiem,” novērojusi Anna Rakute un zina arī to, ka šonedēļ vairākās mājās seniori gaida ciemos jauniešus.

Mārsnēnu jauniešu centra “Tramp­­līns” vadītāja Selga Skras­tiņa šonedēļ satiksies jau visiem ierastā vietā – pagasta tautas namā. Tajā aktīvai sadarbībai parasti ierodas līdz divi desmiti skolēnu. Jaunatnes lietu speci­ālistei ir ideja, ka skolēnu brīvlaiks noderētu, lai jau laikus sagatavotos Lāčplēša dienai. Kāda varētu būt katra līdzdalība, noskaidrosies līdz ar pirmajām sarunām par to, kā nu katrs gribētu izpausties šajos svētkos. Selga Skras­tiņa prāto, kā sabiedriskajā dzīvē iesaistīt tos pagasta jauniešus, kuri sasniegušus 15 gadus, bet p­aš­laik nemācās un nestrādā.