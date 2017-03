Konkursā par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerciālajām TV par vienu no uzvarētājiem atzīts SIA “Vidzemes Televīzija” piedāvājums

Konkursā par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2017.gadā komerciālajām televīzijām (TV) raidījumu veidošanai un izplatīšanai ar mērķi nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas simtgades kontekstā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šodien sēdē par uzvarētājiem atzinusi SIA “Vidzemes televīzija” un AS “TV Latvija” piedāvājumus.

Kā aģentūru LETA informēja NEPLP pārstāve Agnese Berga, SIA “Vidzemes Televīzija” konkursa laikā piedāvā veidot četrus raidījumus par Latvijas reģionālo tematiku.- raidījumu “Vidzemnieki”, kas tiks pārraidīts sestdienās vienu līdz divas reizes mēnesī un kura mērķis ir veidot specifiskus portretstāstus par Vidzemes reģiona cilvēkiem, kā arī raidījumu “Aiz simtā kilometra”, kas tiks pārraidīts vienu reizi mēnesī sestdienās un kas vēstīs par dzīvi ārpus galvaspilsētas, parādot Latvijas reģiona skaistumu, daudzveidību un unikalitāti.

Tāpat SIA “Vidzemes Televīzija” piedāvājumā iekļauts raidījums “VTV. Ceturtdaļgadsimts”, kuru veidos no Vidzemes TV arhīva materiāliem, kas aptvers 25 gadu amplitūdu un kuru pārraidīs katru otro sestdienu, kā arī raidījums “Vilciens Rīga – Valka”, kas ēterā būs katru svētdienu un tajā tiks stāstīts par mūziķiem un mūzikas apvienībām. Atbilstoši konkursa nolikumam, SIA “Vidzemes Televīzija” konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums 100 000 eiro apmērā.

Savukārt AS “TV Latvija” konkursa laikā piedāvā veidot raidījumu “Rampas Ugunis” par Latvijai nozīmīgām personībām, kas ēterā tiks pārraidīts katru darbadienu. Tā mērķis ir iedvesmot Latvijas iedzīvotājus caur citu cilvēku veiksmes stāstiem un viņu darbu veidot labāku Latviju un tās cilvēkus, ar kuriem var lepoties. Raidījumā īpaša uzmanība tiks veltīta latviešu kultūras attīstībai, cieņai pret latviešu valodu, Latvijas vēsturi un kultūras vērtībām nacionālās identitātes apstiprināšanai. Atbilstoši konkursa nolikumam arī AS “TV Latvija” konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums 100 000 eiro apmērā.

Kā ziņots, NEPLP konkursā par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2017.gadā komerciālajām televīzijām (TV) raidījumu veidošanai un izplatīšanai pieteicās trīs pretendenti.

NEPLP juriskonsulte Gita Keistere aģentūrai LETA sacīja, ka konkursā pieteikumus iesniedza trīs pretendenti. Taču vienu no tiem NEPLP noraidīja neatbilstoša pieteikuma dēļ. Līdz ar to konkursa finālam kvalificējās divi pretendenti.

NEPLP izsludināja konkursu ar mērķi nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas simtgades kontekstā. Konkursa uzvarētājam būs jāveido TV raidījumi par Latvijai nozīmīgām personībām un TV raidījumus par Latvijas reģionālo tematiku. TV raidījumi tiks veidoti un izplatīti laikā no šā gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim.

Pretendentiem līdz šā gada 8.martam NEPLP bija jāiesniedz raidījumu saturiskā koncepcija, informācija par to, kā tiks nodrošināta raidījumu kvalitātes un atbilstības sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un principiem izvērtēšana, informācija par to, kā tiks nodrošināta atgriezeniskā saite no skatītājiem, auditorijas sasniegšanas koncepcija, kā arī plāns par finansējuma izlietojumu, tehniskā nodrošinājuma apraksts un piemēri raidījumu vizuālajam noformējumam.

Konkursa finansējums kopumā ir 200 000 eiro.