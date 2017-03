Konkursa „Maksimālisti” uzvarētāju vidū arī kamanu suņu sporta entuziaste no Amatas novada

Noslēdzoties tautas balsojumam, noskaidroti konkursa „Maksimālisti” pirmā mēneša uzvarētāji, tostarp kategorijā „Ģimene” atbalstu 1000 eiro vērtībā sava sapņa piepildījumam iegūst kamanu suņu sporta entuziaste Ilze Dovgiallo no Amatas novada. 2774 iegūtās balsis un uzvara ļaus Ilzei iegādāties sporta kamanas, lai varētu piedalīties kamanu suņu sporta sacensībās ar hiperaktīvo ģimenes mīluli – Sibīrijas haskiju meiteni Rendu. Tāpat Ilzes plānos ir adoptēt vēl vienu haskiju suni, kas paplašinās sportiskās ģimenes saimi.

Kopumā pirmajā mēnesī tika saņemti 70 pieteikumi. Kategorijā „Indivīds” tika saņemti 40 pieteikumi, no kuriem 30 pretendēja uz mēneša atbalstu, bet 10 uz „Grand Prix”. Kategorijā „Ģimene” bija pieteikušās 11 ģimenes, no kurām sešas pretendēja uz mēneša atbalstu un piecas uz „Grand Prix”. Savukārt kategorijā „Kolektīvs” pieteicās 19 apvienības, no kurām 15 vēlējās iegūt mēneša atbalstu, bet četras – „Grand Prix”. Pieteikumi tika saņemti no Liepājas, Tukuma, Dobeles, Rīgas, Bauskas, Preiļiem, Ogres, Kuldīgas, Jēkabpils, Cēsīm, Jelgavas, u.c. Latvijas pilsētām.

Konkurss „Maksimālisti” turpinās, un dalībnieki var pieteikties atbalstam kādā no trim kategorijām – „Indivīds”, „Ģimene” vai „Kolektīvs” – sniedzot izklāstu par savu sapni, vēlmi vai vajadzību un papildinot to ar vizuāliem materiāliem. Pieteikšanās laikā dalībniekiem jāizvēlas vai piedalīties mēneša balsojumā vai arī cīnīties par „Grand Prix”, iesaistot savus atbalstītājus un aicinot balsot ar sociālo tīklu palīdzību, jo konkursa „Maksimālisti” uzvarētājus nosaka tautas balsojums. Gan mēneša, gan „Grand Prix” uzvarētāji katrā kategorijā tiek noteikti pēc vislielākā balsu skaita mājaslapā www.maksimalisti.lv.