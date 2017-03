Kompensējamās zāles iespējams iegādāties visās aptiekās.

Saņēmām iedzīvotāju zvanus ar lūgumu noskaidrot, kāpēc ārsts kompensējamos medikamentus iesaka pirkt vienā vai otrā aptiekā? Cilvēki dažbrīd apjukuši taujā, vai tad kompensējamos medikamentus iespējams iegādāties tikai noteiktās aptiekās?

“Cēsu Centra aptiekas” vadītāja Iveta Zāģere skaidro: “Kompensējamās zāles iespējams iegādāties visās aptiekās. Tas ir mīts, ka tās nopērkamas tikai konkrētās vai kādās speciālās aptiekās. Kompensējamie medikamenti saskaņā ar visiem rakstītiem un nerakstītiem ētikas kanoniem cilvēkam ir nopērkami tajā aptiekā, kuru viņš pats izvēlas. Ja pacientam netālu no mājām atrodas aptieka, visticamāk, tajā arī būs pieejami nepieciešamie medikamenti un viņam nav jādodas uz kādu noteiktu zāļu tirgotavu citā pilsētas rajonā vai pat citā pilsētā.

Protams, retāk pirktie medikamenti var nebūt uz vietas aptiekā, jo medikamentu sortiments ir ļoti plašs un visus medikamentus uzglabāt ir ļoti sarežģīti. Teorētiski var būt tā, ka šīs vienas zāles pieticīgā daudzumā var nopirkt tikai vienā konkrētā aptiekā. Pieļauju iespējamību, ka ārsts, to zinādams, pacientam vēlas aiztaupīt pūles un iesaka šo konkrēto aptieku, taču citādi rekomendēt aptiekas bez pamatota iemesla ir ētikas kodeksa pārkāpums.

Tāpat jāsaka, ka farmaceiti ir diezgan atsaucīgi, un, ja cilvēkam nepieciešami speciāli medikamenti, parasti tie tiek pasūtīti turpat tuvējā aptiekā un piegādāti jau nākamajā dienā, jo visām zālēm, kas reģistrētas Latvijas Zāļu reģistrā, jābūt pieejamām 24 stundu laikā.”

Runājot par kompensācijas piemērošanu, I. Zāģere saka, ka liela daļa sabiedrības jau izpratusi, kā veidojas maksa par zālēm, taču farmaceiti arvien turpina skaidrojošo darbu. “Izrakstot medikamentus, ārsts nosaka diagnozi un no tās vērtē kompensējamo medikamentu sarakstu, kurā katras diagnozes zālēm ir noteikti kompensējamie procenti. Farmaceitiem reizēm pārmet, kāpēc par zālēm, kurām atlaide noteikta 75%, paņemts vairāk naudas. Šie pārpratumi veidojas sekojoši – vienu un to pašu medikamentu ražo vairāki ražotāji. Aktīvā viela, kas ārstē konkrētu slimību, vienādas iedarbības zālēm – gan lētākajām, gan dārgākajām – ir viena un tā pati. Gadījumos, kad receptē norādīts zāļu vispārīgais nosaukums jeb aktīvā viela, farmaceita pienākums ir izsniegt lētāko medikamentu, un, ja ārsts nav norādījis, ka zāles nedrīkst aizvietot, farmaceits var piedāvāt lētākas alternatīvas. Taču dārgākās no vienādas iedarbības zālēm parasti tiek izrakstītas tad, ja terapija ar lētākajām nav palīdzējusi. Taču valdība paredzējusi, ka kompensējamiem medikamentiem atlaidi aprēķina no vislētākajām zālēm. Tātad, ja cilvēks izvēlas dārgākās zāles, tad zāļu starpību pacients sedz no saviem līdzekļiem, tāpēc svarīgi ar ārstu pārrunāt iespējas iegādāties lētākās no vienādas iedarbības zālēm,” klāsta I. Zāģere.