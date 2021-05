Komisijas gatavojas vēlēšanām

Darba netrūkst. Līgatnes pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš un policists Raitis Malčanovs vēlēšanu iecirkņos Līgatnē un Augšlīgatnē nogādās vēlēšanu organizēšanai nepieciešamo, kā arī informatīvos materiālus un balsošanas listes. Foto: Sarmīte Feldmane Līgatnes pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš un policists Raitis Malčanovs vēlēšanu iecirkņos Līgatnē un Augšlīgatnē nogādās vēlēšanu organizēšanai nepieciešamo, kā arī informatīvos materiālus un balsošanas listes.

Līdz jauno novadu domju vēlēšanām atlikušas vien desmit dienas. Cēsu novada komisija tāpat kā 29 iecirkņu komisijas aktīvi strādā, lai sagaidītu vēlētājus.

“Visvairāk satrauc, lai iecirkņu komisijas locekļu vidū nebūtu saslimušo un kontaktpersonu. Iecirkņi tiek iekārtoti, lai vēlētāji un komisijas justos droši, ir noteikts, cik cilvēku vienlaikus drīkst uzturēties vēlēšanu telpā,” pastāsta Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido.

Vakar Cēsīs iecirkņu komisijas saņēma vēlēšanu informatīvos materiālus un balsošanas listes. Katrs vēlēšanu biļetens nodrukāts 34 800 eksemplāros, lai katram potenciālajam vēlētājam būtu pieejami desmit partiju saraksti.

Iecirkņi būs atvērti pirmdien, kas būs arī pirmā priekšvēlēšanu diena. No plkst.16 līdz 20 ikviens varēs nobalsot. Kā skaidro Centrālā vēlēšanu komisija, tad reālā laikā visos vēlēšanu iecirkņos tiks izmēģināts jaunais vēlētāju reģistra risinājums – elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Visi jaunā Cēsu novada balsstiesīgie pilsoņi var vēlēt jebkura jaunā novada pilsētas vai pagasta iecirknī. Balsošanas dokuments- pase vai personas apliecība (ID karte).

Otrdien no plkst.9 līdz 13 un trešdien no plkst. 16 līdz 20 ikviens iecirkņos var iepazīties ar partiju sarakstiem un programmām, kā arī vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt iecirknī, varēs pieteikties balsošanai atrašanās vietā. Šajās dienās iepriekšējā balsošana nenotiks. Savukārt ceturtdien no plkst. 9 līdz 16 un piektdien no 13 līdz 20 varēs izmantot iespēju nobalsot iepriekš.

“Katrās vēlēšanās ir kāds jauns risinājums. Tehnoloģijas attīstās. Katra iecirkņa komisija jau saņēmusi četrus mobilos telefonus, kuri tiks izmantoti tikai tiešsaistes vēlētāju reģistra pārbaudei,” pastāsta L.Dzemido un atklāj, ka astoņi jaunā Cēsu novada balsstiesīgie pilsoņi ir nobalsojuši pa pastu un nodotās balsis ir ceļā uz Latviju.

Tāpat kā visās vēlēšanās, arī šajās, uzrādot partijas pilnvarojumu, var piedalīties novērotāji. Tikai jārēķinās, ka ir stingri noteikts, cik cilvēku vienlaikus drīkst atrasties iecirkņa balsošanas telpā.

Iecirkņu vēlēšanu komisijas vēlēšanām 5.jūnijā būs visu sagatavojušas, vēlētājiem vēl ir laiks pieņemt savu pareizo lēmumu, par ko balsot.