Koki dod peļņu

Palielinājušās cenas bērza finierklučiem, liecina Meža nozares informācijas centra publiskotās ziņas.

B klases finierkluči, kuru garums ir 2,8 metri, bet diametrs 25 centimetri, pērn novembrī maksāja 94,11 eiro par kubikmetru, šogad vidējā cena ir 115 eiro par kubikmetru, palielinājums – 22%. Savukārt A klases finierkluču cenas gada laikā kāpušas par 43,9%. Pērn A klases bērza finierkluči 2,8 metru garumā un 26 centimetru diametrā maksāja 126,25 eiro par kubikmetru, šogad to vidējā cena kāpusi līdz 181,67 eiro par kubikmetru.

Tirgū pašlaik īpaši pieprasīts ir bērzs. Finierkluču vidējās kravas vērtība sasniedz 90 eiro kubikmetrā, dažos gadījumos pat vairāk nekā 100 eiro par kubikmetru. Būtiski lielāks ostās ir bērza papīrmalkas pieprasījums, sasniedzot cenu pat 50 eiro par kubikmetru. Saplākšņu tirgus augstā cenu līmeņa tendences pagaidām dod iespēju stimulēt finierkluču piegādes ar papildu piemaksām. Lielākais bērza saplākšņa ražotājs AS “Latvijas finieris” Rīgas un Rēzeknes rūpnīcās ieviesa piemaksas no 10 līdz 20 eiro par kubikmetru. Rīgā B klases bērza finierkluči 30 centimetru diametrā cenas līdz ar to sasniedza 130 eiro par kubikmetru, savukārt A klasei ar 30 centimetru diametru – 190 eiro kubikmetrā. Meža nozares informācijas centra apkopotās ziņas arī liecina, ka lapkoku apaļkoksnei no jūlija līdz septembrim cenas palielinājušās līdz pat 17%.

Skujkoku apaļkoksnei no jūlija līdz septembrim cena kritusi līdz pat 23%, liecina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mežsaimniecības projektu vadītāja Arta Misiņa apkopotā informācija. Tādējādi skujkoku apaļkoksnes cena nostabilizējas tādā līmenī, kāda tā bija pirms straujā cenu kāpuma, ko ietekmēja gan Covid-19, gan citi globāli procesi.

Pēc LETA sagatavojusi Sarmīte Feldmane