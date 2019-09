Kodu kartes paliek vēsturei

Pa jaunam. “Luminor” speciāliste Eva Sniķere bankas klientei skaidro mobilās aplikācijas lietošanas nianses. Foto: Jānis Gabrāns “Luminor” speciāliste Eva Sniķere bankas klientei skaidro mobilās aplikācijas lietošanas nianses.

Finanšu nozares asociācijas apkopotā statistika rāda, ka jūnijā vispopulārākais autorizācijas līdzeklis banku klientu vidū bija lietotne viedtālrunī, to lietoja 57 % klientu. Aptuveni 25 % jeb ceturtā daļa banku klientu kā autorizācijas līdzekli ikdienā izmantoja kodu kartes, savukārt kodu kalkulatorus – 17,5%.

No šīs nedēļas gandrīz visu Latvijas banku klienti savas kodu kartes var nolikt par piemiņu, jo to darbība tiek pārtraukta. Latvijas Finanšu nozares asoci­ācijas komunikācijas konsultante Ilze Vītola skaidro, ka šonedēļ stājas spēkā jauna Eiropas Savienības regula par drošiem tiešsaistes maksājumiem un šīs prasības attiecas arī uz visām Latvijas bankām. Izmaiņas paredz stingrākas prasības attiecībā uz klientu digitālo autentifikāciju, lai pasargātu cilvēkus no krāpšanas gadījumiem.

“No 9. septembra lielākā daļu banku sāks apturēt kodu karšu darbību. Vienīgā banka, kas saglabās kodu kartes, papildinot tās ar vēl vienu autentifikācijas līdzekli, ir “Citadele Banka”. Ņemot vērā, ka kodu kartes ir ilgstoši izmantota tehnoloģija, kura bez papildu drošības elementu ieviešanas neatbilst pašreizējiem drošības standartiem, banku klienti aktīvi sāk lejupielādēt un izmantot lietotnes viedtālruņos, lai autentificētos internetbankā, maksātu rēķinus, veiktu citas darbības,” skaidro I. Vītola.

“Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops saka, ka kodu kartes palikušas ap 70 tūkstošiem klientu no kopējā klientu skaita, kas pārsniedz 900 tūkstošus: “Kodu karšu darbība pārtraukta 9.septembrī, tas nozīmē, ka tiem, kuri neizvēlējās citu autentifikācijas līdzekli, tagad vienīgā iespēja ir doties uz filiāli un apstiprināt savu identitāti klātienē, lai iegūtu pieeju internetbankai caur kodu kalkulatoru vai mobilo aplikāciju “Smart-ID”.”

Šis pats nosacījums attiecas arī uz citu banku klientiem, kuri nav paspējuši nomainīt kodu kartes, bet šajās dienās secina, ka vairs nevar piekļūt savai internetbankai. Bankas jau apmēram gadu informēja klientus par plānotajām pārmaiņām, taču joprojām netrūkst cilvēku, kuri to nebija ievērojuši, atlika maiņu uz vēlāku laiku un par šo vajadzību aizmirsa.

Bankas informē, ka klienti var izvēlēties bezmaksas lietotnes viedtālruņos, bet tie, kuriem nav piemērota tālruņa vai citas viedierīces, var izvēlēties kodu kalkulatoru, tie ir dažāda lieluma, piemēram, vājredzīgiem cilvēkiem pieejami lielā izmēra kodu kalkulatori ar audio funkciju, proti, kalkulators ne tikai parāda, bet arī nosauc ģenerēto kodu.

“Vairāk nekā gadu ilgušajā kodu karšu nomaiņas procesā redzam, ka ievērojami populārāka ir lietotne “Smart-ID”, to uzstādījuši vairāk nekā 620 tūkstoši klientu. Kodu kartes izmanto apmēram 230 tūkstoši. “Smart-ID” popularitāte skaidrojama ar to, ka tā ļauj savas finanses “paņemt līdzi jebkur”, proti, visas autentifikācijas viegli veikt ar vienmēr līdzi esošo mobilo telefonu,” skaidro J. Krops.

SEB bankas privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane informē, ka kodu kartes kā vienīgo autorizācijas līdzekli izmanto mazāk nekā viens procents aktīvo SEB bankas internetbankas lietotāju jeb aptuveni 4500 klienti. Arī šīs bankas klienti pārsvarā kā autorizācijas līdzekli izvēlējušies izmantot bezmaksas lietotni “Smart-ID” savā viedtālrunī. Septembra sākumā “Smart-ID” lietotāju skaits SEB bankā ir vairāk nekā 257 100 klientu. Savukārt kodu kalkulatoru kā autorizācijas līdzekli izmanto aptuveni 130 000 klientu.

Pirmdien savus klientus, kuri vēl nav nomainījuši kodu kartes pret drošāku autentifikācijas līdzekli, “Luminor” Uzņēmīgo centrā Cēsīs gaidīja šīs bankas speciālistes, lai skaidrotu situāciju, palīdzētu veikt pāreju uz drošāku vidi. Klientu netrūka, kāds, kurš jau veicis nomaiņu, vienkārši vēlējās precizēt dažas neskaidrības, citiem palīdzēja apgūt mobilo aplikāciju.

Normunds Rudzītis, “Luminor” privātpersonu segmenta vadītājs, skaidro, ka pēdējā laikā katru nedēļu “Smart-ID” aplikāciju sāk lietot apmēram četri tūkstoši klientu:

“Taču aplēses liecina, ka uz kodu karšu slēgšanas brīdi alternatīvu autentifikācijas rīku vēl nebūs izvēlējušies aptuveni 10 000 mūsu bankas klientu. Redzam, ka daudzi cilvēki autentificēšanās rīka izvēli atlikuši uz pēdējo brīdi, aicinām to vairs neatlikt un pašiem laikus lejupielādēt “SmartID” aplikāciju, lai pēcāk izvairītos no rindām filiālēs, vai nākt pēc kodu kalkulatora uz filiālēm.

Protams, būtiski ir saprast, vai cilvēks ikdienā vispār lieto internetbanku – attiecīgi, vai nepieciešams kodu kalkulators vai “Smart-ID” aplikācija. Redzam, ka dažkārt klients atnāk uz apkalpošanas centru pēc kodu kalkulatora, bet sarunā saprotam, ka viņš izmanto tikai karti, lai izņemtu naudu no bankomāta, un internetbanku nelieto. Tādās situācijās nemaz nav nepieciešams iegādāties kodu kalkulatoru vai izmantot “Smart-ID”.”