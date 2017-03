Klubiņš sarunām par grāmatām

Lasītāju klubiņā. Iespaidos par izlasīto grāmatu dalās cēsnieces Inga Čupranova (no kreisās), Vera Kļaviņa, Ginta Pūpola, Ilze Ozoliņa, Inga Valtere, Līga Bērce un bibliotekāre Lāsma Vasmane. Foto: no albuma Iespaidos par izlasīto grāmatu dalās cēsnieces Inga Čupranova (no kreisās), Vera Kļaviņa, Ginta Pūpola, Ilze Ozoliņa, Inga Valtere, Līga Bērce un bibliotekāre Lāsma Vasmane.

Lasīšanas prieks pirms gada Cēsīs kopā saveda divpadsmit sievietes. Pirms tam viņas bija piekritušas samērā īsā laikā izlasīt noteiktu skaitu jaunāko grāmatu. Par katru no tām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gaidīja lasītāju vērtējumu. Līdz šim skolēnu vidū jau pazīstamā Bērnu žūrija bija papildināta ar Vecāku žūriju, lai vērtētu jaunāko arī pieaugušo literatūrā.

Kad gads bija noslēdzies, Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki atsaucīgās pieaugušo literatūras vērtētājas ielūdza uz sarunu. “Tā Cēsīs tapa jauna “partija” – Lasītāju klubiņš,” stāsta pensionētā skolotāja Vera Kļaviņa, viena no aktīvākajām dalībniecēm. Tagad beigusies vēl viena jaunāko grāmatu lasīšanas un izvērtēšanas sezona. Nacionālajā bibliotēkā Rīgā no Latvijas malu malām saņemtas 400 anketas. Šajā sezonā Vecāku žūrijā izpildīto anketu skaits, kas saņemts no Cēsīm, dubultojies. Grāmatu novērtēšanā iesaistījušies vēl citi, ne tikai Lasītāju klubiņa dalībnieces.

Ik mēnesi, satiekoties klubiņā, runāts par izlasītajām grāmatām. Tēmas sarunām dažādas – “Kā izvēlos lasāmvielu”, “Grāmata, kuru izlasīju vienā elpas vilcienā”, “”Aklais randiņš” ar grāmatu”. Daži vakari pagājuši sarunās par dzejas grāmatām, sākot ar spilgtu mūsdienu dzeju un to dzeju, kas sarakstīta pirms gadiem simts. No jaunākās literatūras Cēsu klubiņš visaugstāk vērtējis Noras Ikstenas romānu “Mātes piens”, otrajā vietā no piedāvāto grāmatu klāsta – Gabrielas Zevinas “Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi”. Latvijā Vecāku žūrijas dalībā iesaistījušies ap 400 cilvēku, un viņu aizpildītās anketas liecina par to pašu izvēli.

Cēsniece Vera Kļaviņa bija starp tiem pieaugušajiem, kuri kopā ar Bērnu žūrijas dalībniekiem piedalījās sezonas lielajā noslēgumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Cēsniece tikusi ievērota un nu ir aicināta būt Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā par lasīšanas vēstnesi Vidzemes mērogā.