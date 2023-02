Klīnikas akvārijā dzīvo sams ilggadnieks

Piesaista. Cēsu klīnikas reģistratūras akvārijs ar lielākām un mazākām zivtiņām rada gan pieaugušo, gan bērnu interesi. Foto: Iveta Rozentāle Cēsu klīnikas reģistratūras akvārijs ar lielākām un mazākām zivtiņām rada gan pieaugušo, gan bērnu interesi.

Daudzus gadus, dodoties uz Cēsu klīnikas reģistratūru, telpā vērojams liels akvārijs, kas piesaista uzmanību un īpaši priecē bērnus, bet raisa smaidu un interesi arī pieaugušajiem.

200 litru ietilpīgais akvārijs uzstādīts pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad pirmo reizi pārbūvēja reģistratūras telpas. Un stikla mājā joprojām peld viens no pirmajiem iemītniekiem – krāšņi rakstains piesūcekņu sams jeb pterigoplihts. Samam ir gandrīz 15 gadi, un, tā kā sasniegta šo zivju dzīvildze, var teikt, ka sams akvārijā jūtas ļoti labi un nodzīvojis patiešām garu dzīvi.

Ikdienā par zivju labsajūtu akvārijā rūpējas apkopes un pacientu atbalsta dienesta vadītāja Ilze Anckiņa. Viņa piekrīt, ka ūdenszāļu nepārtrauktā kustēšanās un krāsainās zivtiņas pievērš gan lielo, gan mazo apmeklētāju un pacientu uzmanību: “Akvārijs interjerā rada mierīgu un pozitīvu atmosfēru. Pašlaik akvārijā kopā ar pieaugušo piesūcekņu samu dzīvo vēl trīs mazi samiņi. Vēl akvāriju daiļo 23 krāsainās cihlīda zivtiņas, kuras ik pa laikam vairojas, jo dzīves apstākļi te tām ļoti patīk. Vēl nesen mūsu akvāriju papildināja raibulīte – svītrainā botija macracantha. To dēvē arī par klaunu vai tīģera botiju, izcelsme ir Indonēzija. Pēc kolēģu atmiņām vienas no pirmajām akvārijā kopā ar nu jau senioru samu bija samērā viegli kopjamās delfīnzivis.”

Lai zivis akvārijā justos labi un varētu priecēt reģistratūras apmeklētājus, nepieciešams rūpīgi un sistēmiski rūpēties par akvāriju: zivis jābaro, periodiski nepieciešams mainīt ūdeni, jātīra stikls. I.Anckiņa teic: “Apmeklē­tājiem bieži vien gribas zivis pabarot, to nedrīkst. Zivis baro reizi dienā ar speciālo barību. Ūdeni maina reizi mēnesī, ja redzams, ka nepieciešams, darām to biežāk. Katru gadu tīrām un mainām akvārija grunti. Ir vajadzīgi arī akvāriju kopšanas līdzekļi – speciāls skrāpeklis, ar ko tīra stiklus. Izmantojam to vismaz reizi nedēļā. Lai akvārija iemītnieki justos labi un skats būtu estētisks, ir vajadzīgi ūdens filtri, sūknis, termometri un citi piederumi.”

Zinot, cik laika nepieciešams veltīt rūpēm par zivtiņām, Ilze Anckiņa vērtē, ka pirms zivju un citu akvārija iemītnieku iegādes ir labi jāapdomā, vai cilvēkam tiešām būs iespējams tam veltīt laiku.

“Dino Zoo” ihtioloģe Aija Kalnīte vērtē, ja gribas mājās priecāties par zemūdens dzīvi akvārijā, vispirms jāapdomā, kuru šķirņu zivis vislabāk izvēlēties, ņemot vērā gan to izskatu, gan vajadzīgos turēšanas apstākļus: ūdens temperatūru, barošanas apjomu un akvārija tilpumu.

Cilvēks bez pieredzes parasti nosliecas iegādāties maza tilpuma akvāriju, bet speciāliste iesaka izvēlēties vismaz 60 litru lielu, jo tas vieglāk kopjams, tajā vieglāk panākt stabilu zivīm vajadzīgo bioloģisko līdzsvaru. Visparo­cīgākie ir taisnstūrveida akvāriji. Akvārijam vislabāk izvēlēties pārsegu ar apgaismes iekārtu, bet apgaismojumu var veidot arī ar galda vai piekaramajām lampām, atceroties, ka akvārijs nedrīkst atrasties tiešos saules staros.

Ūdens attīrīšanai vajadzīgs filtrs, bet pietiekamam skābekļa daudzumam – akvārijam paredzēts kompresors. Ja ir doma par tropisko zivju audzēšanu, tad nepieciešams arī sildītājs, jo optimālā temperatūra šīs šķirnes zivīm ir ap 25 grādiem. Akvārijā nepieciešams arī termometrs, jo ūdenī nedrīkst būt straujas temperatūras svārstības. Akvārija noformēšanai izmanto grunti, dažāda izmēra akmeņus un citus dekoratīvus materiālus. Ihtioloģe Aija Kal­nīte uzsver, ka dekori iekārtojumā ir ļoti svarīgi, jo tie kopā ar augiem zivīm dod patvēruma sajūtu gan citai no citas, gan vietu, kur naktīs gulēt.