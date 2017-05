Klāt traumu laiks – vasara

Par drošu vasaru. Jāatceras, ka katrā sportiskā nodarbē, kuras, protams, ir vajadzīgas, var gūt arī traumas, tādēļ bērniem un jauniešiem jālieto nepieciešamie aizsardzības līdzekļi un jāievēro katras pasākuma norises vietas drošības noteikumi. Foto: Marta Martinsone - Kaša Jāatceras, ka katrā sportiskā nodarbē, kuras, protams, ir vajadzīgas, var gūt arī traumas, tādēļ bērniem un jauniešiem jālieto nepieciešamie aizsardzības līdzekļi un jāievēro katras pasākuma norises vietas drošības noteikumi.

Reizē ar siltajiem laikapstākļiem sācies arī skolēnu brīvlaiks. To ar bažām un satraukumiem gaida mediķi un policija, jo pieredze rāda – izsaukumu skaits vasarā krietni pieaug. Saule, jūra, ezeri, skrejriteņi un dažādas sporta aktivitātes brīvā dabā – viss, kas bērniem, atpūšoties no mācībām, ir jāizbauda. Bet, protams, pārgalvība un pārdrošība dažkārt ņem virsroku. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Vidze­mes reģionālā centra vadītāja viet­niece Sniedze Bračka stāsta, ka tas, cik droša bērniem būs vasara, lielā mērā atkarīgs no vecākiem: “Protams, vasaras brīvlaiks ir paredzēts tam, lai bērni no mācībām atpūstos. Bet, lai tas notiktu droši un bez traumām, ģimenē ir jāizrunā dažādi drošības jautājumi.” S. Bračka stāsta, ka vasarā divas aktuālākās vietas, kur tiekot gūtas traumas, ir ceļi un ūdeņi: “Vasarā bērni ļoti daudz pārvietojas ar skrejriteņiem, velosipēdiem, skrituļslidām un citiem pārvietošanās līdzekļiem. Ļoti būtiski būtu izrunāt ceļu satiksmes noteikumus un atgādināt bērniem gan par gājēju pāreju, gan luksoforu nozīmi. Tāpat, pārvietojoties ar dažādiem transporta līdzekļiem, būtiski būtu parūpēties par drošības aprīkojumu – likt galvā ķi­veri. Otra bīstamā vieta bērniem vasarā ir ūdenstilpes, kas karstajās dienās ir jo īpaši iecienītas. Noteikti nevajadzētu peldēties nezināmās vietās. Arī lēkt ūdenī, kaut tur ir peldēts neskaitāmas reizes, nevajadzētu, jo cilvēks nekad nevar būt pārliecināts, kas ir zem ūdens.” S. Bračka mudina vecākus karstajā laikā parūpēties par bērnu labsajūtu – galvā jābūt kādai galvassegai, ilgstoši nevajadzētu atrasties tiešos saules staros un dienā vajadzētu uzņemt daudz šķidruma. Tāpat, dodoties garākās pastaigās vai pārbraucienos ar mašīnu, nedrīkst aizmirst līdzi paņemt šķidrumu. Ja ir gadījusies kāda trauma, tad S. Bračka rosina pēc iespējas ātrāk doties pie kvalificētiem mediķiem, lai precīzi tiktu novērtēta situācijas nopietnība. Smagākos gadījumos jāizsauc neatliekamā palīdzība.

Vecākiem ar bērniem būtu jāizrunā arī jautājums par to, cik tālu bērni drīkst doties vieni bez saskaņošanas ar mammu vai tēti un kur drīkst doties vienīgi tad, ja to atļāvuši vecāki. Noteikti lietderīgi būtu, ja vecāku tālruņu grāmatiņās vai mobilajos tālruņos būtu bērnu draugu un viņu vecāku telefonu numuri. Turklāt, lai arī visur tiek mudināts brīvdienas pavadīt svaigā gaisā bez tehnoloģijām, der atcerēties, ka ir reizes, kad tās var ļoti palīdzēt. Tā, piemēram, mobilo aplikāciju vietnē ir iespējams iegūt aplikāciju, ar kuras palīdzību var noteikt tālruņa atrašanās vietu, ja bērns uz telefona zvanu neatbild.

Arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geljanu mudina vecākus jau laikus izrunāt ar bērniem jautājumus, kas var būtiski ietekmēt viņu drošību un veselību: “Tā kā ceļu satiksmes noteikumi attiecas uz visiem transporta līdzekļiem, kas piedalās satiks­mē, tad būtu labi, ja vecāki par tiem atgādinātu arī bērniem, kas ikdienā vēlas pārvietoties, piemēram, ar velosipēdu. Tāpat vasarā aktuāls jautājums ir par bērnu atrašanos uz ielām vakara vēlajās stundās. Policija atgādina, ka pēc pulksten 23 nepilngadīgas personas bez pieaugušo uzraudzības uz ielas atrasties nedrīkst. Mēs iesakām būt likumam paklausīgiem, tad arī laiks tiks pavadīts droši, patīkami un kvalitatīvi.”