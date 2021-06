Klasiskā mūzika gaisa balonā virs Cēsīm

Koncerts debesu augstumā. Čellu trio “Melo-M” sniedz unikālu koncertu gaisa balonā. Foto: Mārtiņš Plūme Čellu trio “Melo-M” sniedz unikālu koncertu gaisa balonā.

Šonedēļ plašākai sabiedrībai būs pieejams video klips, kurā iemūžināts nebijis notikums ne tikai Cēsīs un Latvijā, bet, iespējams, arī visā pasaulē.

Maija izskaņā cēsnieki, kas mostas agri, varēja vērot pavisam neparastu skatu – ausa ne tikai sau­le, bet līdz ar saullēktu debesīs pacēlās un skanēja klasiskā mūzika, ko gaisa balonā kilometra augstumā spēlēja čellu trio “Melo-M”.

Trio menedžeris un viens no čellistiem Kārlis Auzāns atzīst, ka piedzīvotas vienreizējas sajūtas, sākot jau ar celšanos trijos no rīta, lai jau četros būtu Cēsu Pils parka estrādē. Tad pie gaisa balona groza ārpusē stiprināti čelli, bet līdz ar pacelšanos gaisā koncertēts: “Vēlējāmies izpildīt tādu pārpasaulīgu mūziku, lai neradītu konkrētas asociācijas. Tāpēc izvēlējāmies variāciju par Johana Se­bastiana Baha tēmu, kā arī mūsu pašu skaņdarbu. Esam daudz spēlējuši saulrietos, bet nekad saullēktos, jo taču samērā maz cilvēku vasarā ceļas pirms saules un to sagaida.”

K.Auzāns stāsta, ka pusotras stundas lidojuma laikā mūziķi piedzīvojuši dabas un pilsētas mošanos, novērojuši, kā viss mainījies: “Kad nolaižoties tuvojāmies zemei, redzējām arī pirmos cilvēkus, kas bija pamodušies un ļoti pārsteigti par koncertu virs viņu galvām. Esam regulāri spēlējuši Cēsu koncertzālē, bet te redzējām Cēsis un apkārtni pavisam citā rakursā. Domāju, neviens pasaulē šādu koncertu nav sniedzis. Arī mums pašiem piedzīvoto grūti ar kaut ko salīdzināt, vienreizējas sajūtas.”

Šī pasākuma idejas autore ir biedrības “Skay Amazons” vadītāja, pasākuma organizatore un gaisa balonu pilote Inga Ūle, kura pandēmijas laikā vēlējās iedvesmot cilvēkus ticēt, ka viss atkal būs, tikai jaunā izpildījumā: “Jau vairāk nekā gadu māksla ir bijusi iesprostota datoros. Mums nav bijis pieejams emocionāls saviļņojums, prieks un aizkustinājums, ko pa īstam māksla var dot klātienē. Šis gads laupījis dvēseles prieku gan māksliniekiem, gan, protams, arī ikvienam mākslas baudītājam. Cēsis ir Mīlestības pilsēta, un arī mūsu komandas katrs darbs tiek piepildīts ar Mīlestību, tāpēc izvēlējāmies šo vietu, kur atbrīvot mākslu, godināt dabu un ar skaistu, klasisku mūziku modināt rītu, nesot ikvienam prieku, aizkustinājumu un emocionālu saviļņojumu.”

Brīvā lidojumā gaisa baloni koncertēja maršrutā Cēsis- Dukuri -Bušu grava – pāri Gaujai uz Šķībustu pusi, sākotnēji paceļoties tik augstu, lai no gaisa balona redzētu visas spēka stihijas :jūru, upes un citus iekšzemes ūdeņus, zemi un mežu. Arī Inga Ūle piedzīvoja neaizmirstamas emocijas. Viņa “Druvai” teic: “Lidojuma laikā no laimes raudāju. Neticēju, ka sapņus var pārvērst realitātē un ka lidgrozā man personīgi tiek spēlēts koncerts. Tiem, kas uz zemes, koncerts bija visiem, bet man, esot grozā, tas bija personīgi, jo puiši spēlēja, bet es vadīju gaisa kuģi. Un vadīt gaisa kuģi tādas mūzikas pavadījumā ir izredzētās loma. Jutos izredzēta un laimes pārpildīta.”

Unikālā pasākuma laikā lidoja vēl divi krāšņi gaisa baloni, lai no tiem, kā arī ar droniem filmēto apkopotu iespaidīgā video, kurā iemūžināts mākslas atbrīvošanas mirklis, ikvienam sniedzot iespēju baudīt neparasto lidojumu un mūzikas skanējumu.