Klaiņojošie suņi

Klaiņojoši suņi joprojām ir aktuāla problēma, arī redakcija ik pa laikam saņem kāda novada iedzīvotāja zvanu par to. Pēdē­jais bija no Pārgaujas puses, kur zvanītājs klāstīja, ka apkārt skraidot divi lielie suņi, saimnieki ignorējot prasības tos pieskatīt, cilvēki nezinot, kam lūgt palīdzību.

“Druva” jautāja Cēsu novada pašvaldības policijas priekšniekam Guntaram Norbutam, jo, šķiet, šīs institūcijas atbildībā ir gādāt par klaiņojošo suņu ķeršanu. G.Norbuts skaidro, ka tas ir pašvaldības policijas pārziņā, kura tagad par to gādājot visa novada teritorijā: “Par klaiņojošajiem suņiem informācija tiek saņemta samērā regulāri. Mums ir līgums ar dzīvnieku patversmi “Mežvairogi”, kas veic suņu izķeršanu novada pagastos, bet pilsētā par to gādā Cēsu dzīvnieku patversme. Bezsaimnieka dzīvnieki nonāk kādā no šīm patversmēm, ja izdodas saimnieku noskaidrot, tiek izvērtēts, kāpēc dzīvnieks klaiņo, vajadzības gadījumā ierosinot lietu par dzīvnieku labturības pārkāpumiem.”

Skaidrojot situāciju Pārgaujas pusē, G.Norbuts saka, ka to nevarot komentēt, jo paš­valdības policija informāciju par to nav saņēmusi: “Ja ir pamatota sūdzība, ka suņi netiek pieskatīti un apdraud cilvēkus, aicinu informēt pašvaldības policiju. Ja šķiet, ka pēc tam rīcība neseko, aicinu zvanīt konkrēti man vai priekšnieka vietniecei, izvērtēsim, vai darīts viss nepieciešamais.”

Jautāts, vai tiek saņemta arī informācija par gadījumiem, kad suņi uzbrūk cilvēkiem, nodarot miesas bojājumus, G. Norbuts norāda, ka šādi gadījumi un to izmeklēšana ir Valsts policijas pārziņā.