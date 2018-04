Kaut bronza

Aprīļa pirmās nedēļas izskaņa bija pulcējusi skolēnus no visas Latvijas vienuviet, jo Salaspilī notika Latvijas skolu komandu meistarsacīkstes

badmintonā. Dalībnieki spēlēja trijās vecuma grupās. 2007.- 2005.gadā dzimušo grupā astoņu komandu konkurencē piedalījās arī Cēsu Pilsētas vidusskolas 4.B klases komanda. Kitija Kronberga, Edgars Romka, Emīls Sandlers – Bomis un Kristiāna Tīlika (kapteine) uzstādīja savdabīgu šo pirmo sacensību rekordu, jo visi četri bija no vienas klases (audzinātāja Elita Bujāne) un visi četri dzimuši 2007.gadā. Vispirms tika spēlēts apakšgrupā, kur uzvarētas komandas no Talsu Kristīgas vidusskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, bet zaudēts Siguldas Pilsētas vidusskolai. Iekļuvuši finālgrupā, cēsnieki zaudēja Valmieras Pārgaujas sākumskolai, bet uzvarēja Liepājas 6. vidusskolas komandu. Sekoja pats patīkamākais – apbalvošana, kurā tika paziņots, ka sākumskolu grupā 3.vietu izcīnīja Cēsu Pilsētas vidusskolas komanda! Komandai kauss un diploms, bet diploms un medaļa arī katram spēlētajam. Uzslava pienākas arī komandas sagatavotājiem – sporta skolotājai Sandrai Krastiņai un badmintona trenerei Grietai Jermacānei. 2.vietā ierindojās jau pieminētā Siguldas Pilsētas vidusskola, bet 1.vietā – Valmieras Pārgaujas sākumskola.

Savukārt Cēsīs nedēļas nogalē Lapsu ielas sporta zālē notiks novada un “SK “Saulrīti”‘ 2018.gada meistarsacīkšu 4. kārtas spēles badmintonā.