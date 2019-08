Kausu izcīna “Vietējie”

Ar superfinālu noslēgusies Amatas novada kausa izcīņa pludmales volejbolā. Vasaras garumā komandas sacentās sešos posmos, krājot punktus, jo Sporta līgā superfinālā iekļuva tikai astoņas labākās. Pirms superfināla pirmās astoņas komandas bija sarindojušās šādā secībā: “Vietējie” – Aigars Kalniņš/ Rihards Lazdiņš; “17. jūnijs” – Artūrs Špirka/ Artis Dricka; “Inciems” – Gatis Berdinskis/ Krišjānis Veinbergs; “Dzintariņi” – Andris Osis/ Kristaps Kiršteins; “Puikas” – Kristofers Kaņeps/ Lauris Lauciņš; “Mēs nav LSPA” – Lauris Enkuzēns/ Jānis Ontužāns; “Mežstrādnieki” – Uldis Elksnis/ Gustavs Ozoliņš; “Renegāts& Bobijs” – Rūdolfs Bondars/ Ēriks Bauers.

Turnīram katra komanda varēja pieteikt trīs spēlētājus, lai gadījumā, ja kāds netiek, vietā stātos trešais un komanda varētu piedalīties posmā. Sporta līgā uz uzvaru teorētiski pretendēja divi dueti, lai gan krietni drošāk varēja justies “Vietējie”. Viņi turnīrā bija iekrājuši 193 punktus, kamēr otrajā vietā esošajai komandai “17. jūnijs” bija 162 punktiem. Lai notiktu pārsteigums un čempionu kausu virs galvas celtu “17.jūnijs” , viņiem bija jāuzvar superfinālā un jācer, ka “Vietējie” paliks aiz labāko sešnieka. Tajā pat laikā arī pašiem jāsargās no tuvākajiem sekotājiem, jo katra komanda gribēja sezonu noslēgt iespējami augstākā vietā.

Tomēr, kā izrādījās, par superfināla uzvarētājiem nekļuva neviena no trim labākajām komandām, bet gan kopvērtējuma ceturtā labākā komanda “Dzinta­riņi”, kurā šoreiz spēlēja A. Osis/ Rinalds Mihailovs. Otrajā vietā “In­ciems” – Gatis Gato/ K. Vein­bergs, un tikai trešajā līderi “Vietējie”. Taču ar to pietika, lai nosargātu uzvaru turnīra kopvērtējumā, un Aigars Kalniņš un Rihards Lazdiņš varēja celt virs galvas uzvarētāju kausu.

Kopvērtējumā uz otro vietu pacēlās “Inciems”, bet trijnieku noslēdza “17. jūnijs”. Noslēgumā tika apbalvotas pirmā sešas komandas, un pie balvām tika arī ceturto vietu ieguvušie “Dzinta­riņi” – A. Osis/ R. Mihailovs, piektie “Puikas” – E. Žurevskis/ K. Ka­ņeps un sestās vietas ieguvēji “Mežstrādnieki” – G. Ozoliņš/ U. Elksnis.

Šogad pirmo reizi superfinālā sacentās arī Atpūtas grupas komandas. Šī iespēja tika dota komandām, kuras uzvarējušas kādā no sešiem posmiem, un vēl divām, kuras saņēma organizatoru ielūgumu. Par balvām cīnījās “Dopings” – Tomass Meļņiks/ Edgars Jolkins, “Saules avots” – Gerda Sedoja/ Jānis Mačs, “Kaimiņi” – Aivars Tinuss/ Jurijs Durunda, “Nu ko” – Mārcis Mi­čulis/ Ričards Bringa, “KD” – Krišs Ivanovs/ Deivids Šulcs, “Panda” – Ivo Jursons/ Bruno Meržajevskis, “Inokendiji” – Jānis Ābelīte/ Mārcis Miķelsons un “Tijāre” – Klaudija Tijāre/ Demija Tijāre.

Pēc aizraujošām cīņām par uzvarētājiem kļuva G. Sedoja/ J. Mačs, otrie M. Mičulis/ R. Bringa, trešie – B. Meržejevskis/ I. Jursons.

Viens no Amatas novada kausa izcīņas tīkotājiem Ēriks Bauers atzīst, ka sezona aizritējusi ļoti sekmīgi: “Var teikt, ka šis bija stabilitātes gads. Šogad arī sapratām, ka šis ir optimālais posmu skaits, jo pirmajos gados bija par maz, tad vienu gadu – par daudz, tagad ir skaidrs, ka septiņi posmi ir pareizā izvēle. Superfinālā ieradās visas komandas, kas bija izcīnījušas vietu, arī Atpūtas grupā neviena neatteicās no šīs iespējas. Tur cīņas bija ļoti spraigas, to atzina arī paši spēlētāji, un tas ir saprotami, jo kopā bija stiprākie no šīs vājākās grupas. Sapratām, ka ir pareizi Sporta līgā kopvērtējumā apbalvot sešas labākās, jo tad komandām ir motivācija spēlēt spēcīgākajā līgā. Ja uz pirmo trijnieku pretendēt grūtāk, par sešnieku jau daudzi var pacīnīties. Tas rosina pamēģināt spēkus starp stiprākajiem un veicina izaugsmi.”

Bet pludmales volejbols Līvos vēl nav beidzies, jo šīs nedēļas nogalē Amatas novada Sporta svētku ietvaros notiks sacensības “Līvu kauss 2019”, kurā arī iespēja startēt “Sporta līgā” vai “Atpūtas grupā”.