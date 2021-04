Katrs piemineklis var daudz pastāstīt   

Foto: publicitātes

Padomju slepenais bunkurs Līgatnē ir viens no apmeklētākajiem militārā mantojuma objektiem. Nav pagājis pārāk daudz desmitgažu no laika, kad to izmantoja, bunkurā viss ir autentisks. Patlaban epidemioloģisku apsvērumu dēļ tas apmeklētājiem slēgts.