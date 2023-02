Katra glezna ir kā grāmata ar stāstu

Radoši un darbīgi. Ģirts Verners sāka gleznot tikai pirms diviem gadiem. To laikā tapis tik daudz gleznu, lai kultūras biedrībā “Harmonija” atklātu otro gleznu izstādi. Foto: Iveta Rozentāle Ģirts Verners sāka gleznot tikai pirms diviem gadiem. To laikā tapis tik daudz gleznu, lai kultūras biedrībā “Harmonija” atklātu otro gleznu izstādi.

Kultūras biedrības “Harmonija” telpās atklāta Ģirta Vernera otrā gleznu izstāde.

Nosaukums “Cēsu novada ainavas”, jo lielākajā daļā no trim desmitiem darbu redzami mūsu novada skati – Straupes puse, Līgatne, Zvārtes iezis, kā arī Vidzemes plašumu ainavas. Vienā no biedrības telpām skatāmas arī Ģirta Vernera gleznas ar ziedu kompozīcijām, savukārt trešajā no telpām skatāmas dažādu biedrības autoru gleznas.

Ņemot vērā, ka Ģirts Verners sācis gleznot tikai pirms diviem gadiem, ne vienam vien izstādes apmeklētājam bija jautājums, kā iespējams tik daudz uzgleznot tik īsā laikā, turklāt tik niansētus darbus. Mākslinieks pastāsta, ka iemācījies principu, kad sākumā uz audekla lielos laukumos uzklāj galvenos toņus, lai pēc tam izstrādātu detaļas. Ainava ar ūdensrozēm, skats, kas paveras makšķerniekam, iebraucot ar laivu ezerā, pabeigta vien pāris dienu pirms izstādes atklāšanas.

Gleznās atspoguļojas dabas skaistums, ko mākslinieks baudījis visa mūža garumā, kopš bērnības labprāt pavadot laiku dabā. Viņš teic: “Esmu daudz saulrietu un saullēktu redzējis un tik daudz krāsas baudījis, visu mūžu dzīvojot pa mežiem un ezeriem.”

“Druvai” Ģ.Verners pastāsta, ka profesionāla gleznotāja Vita Merca izteikusi vērtējumu par viņa darbiem, īpaši izceļot krāsu izjūtu, kā arī telpiskumu, perspektīvu: “Uzzīmēt bildi ir viens, bet iedot tai dzīvību, tas prasa vairākas dienas. Katra glezna ir kā grāmata, un katra vieta tajā ir ar savu stāstu.”

Cēsu Izstāžu nama vadītāja Larisa Kaimiņa, sveicot Ģirtu Verneru ar izstādi, sacīja, ka šajās telpās jūtas kā mājās, te redzams talantīgu cilvēku veikums, un aicināja brīvā laika mākslinieku turpināt strādāt un uzdrošināties paveiktajā dalīties ar apkārtējiem.

Māksliniece Ināra Brence tuvāk iepazīstināja ar Ģ.Verneru, uzsverot, ka viņš ir cilvēks, kuram patīk izaicinājumi, un tas redzams arī gleznošanā: “Tā Ģirtam ir dvēseles krāsu izpausme, sevis pierādīšana, brīvā laika aizpildīšana. Gleznas ir ļoti daudzveidīgas, tajās vērojami dažādi mākslas žanri. Darbi izceļas ar dzīvesprieku un toņu bagātību. Jūras ainava ir tik reālistiska, ka šķiet, viļņi tūlīt sāks šalkt un šņākt un līs pāri gleznas malām.”

Tā kā daudzās “Cēsu novada ainavās” redzama vasara, izstādes ievadvārdos rakstniece Sarma Enere uzbūra skaistu vasaras noskaņu, parādot, ka gan gleznotājiem, gan rakstniekiem ir privilēģija arī ziemā uzburt vasaru.

Ģ.Verners piedalās “Harmo­nijas” biedru kopizstādēs, kā arī savas gleznas izrādījis citviet, tai skaitā Drustos, Limbažos. Kul­tūras biedrības “Harmonija” vadītāja Astrīda Kamša pastāsta, ka gleznu izstādes biedrībā ieplānotas jau līdz gada beigām – gan personālizstādes, gan kopizstādes, tās tiek mainītas ik pēc diviem trim mēnešiem. Patlaban biedrības telpās redzamas arī “Harmonijas” dalībnieka Leona Stara gleznas, arī Ināras Brences darbi, kas radīti smalkajā, filigrānajā litogrāfijas tehnikā.

Biedrība rīko ceļojošās izstādes novada pagastos un arī ārpus tā, tikko bijusi izstāde Limbažu kultūras centrā. Katru gadu pilsētas svētkos ir arī kopizstāde Cēsu ielās, kur ir gan gleznotāju, gan fotogrāfu darbi, tāpat arī grāmatu izstāde.