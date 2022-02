Kas var saņemt mājokļa pabalstu

Līdz ar likuma papildināšanu par plašāku atbalstu mājsaimniecībām norēķinos par mājokli iedzīvotājiem radies jautājums, kas var saņemt šo pabalstu.

Cēsu novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vecākā sociālā darbiniece Līga Ieviņa skaidro, ka pabalsta aprēķināšanai vērā ņem izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu: īres maksu, izdevumus par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu – siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, – ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, gāzes balona iegādi vai nomaiņu, nekustamā īpašuma nodoklis; cietā kurināmā, piemēram, malkas, ogļu, brikešu, granulu, iegādei.

Lai pabalstu varētu piešķirt, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums, darba devēja izziņa par ienākumiem trīs mēnešu periodā, ja cilvēks strādā; izziņa par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem no saimnieciskās darbības; bankas kontu izdrukas par trīs pēdējiem mēnešiem; informācija un apliecinošie dokumenti par citiem regulāriem un neregulāriem ienākumiem; kā arī aktuālo izdevumu par mājokli apliecinoši dokumenti (esošā vai iepriekšējā mēneša rēķini).

Skaidrojot, kas uz mājokļa pabalstu var pretendēt, Līga Ieviņa teic: “Visu šo gadu, aprēķinot mājokļa pabalstu, izmantos valstī noteiktos koeficientus: atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5; mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2; pārējām mājsaimniecībām, kurām noteikts koeficients 1,5.”

Tas nozīmē, ka, piemēram, ja mājokļa pabalstu aprēķina atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, to dara, garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksni 109 eiro reizinot ar koeficientu 2,5, kas kopā ir 272,5 eiro. Šādai summai cilvēkam ir jāpaliek “uz rokas” pēc visu maksājumu, kas saistīti ar mājokli, apmaksas. Līdz ar to, ja personai pensija ir 300 eiro, no tās tiek atņemti šie 272,5 eiro (GMI) un mājokļa apmaksai paliek 27,50 eiro. Ja mājokļa izdevumi pārsniedz šo summu, personai ir iespēja pretendēt uz mājokļa pabalstu.

Ja pabalsta apmērs tiek aprēķināts viena vecāka ģimenei ar trīs bērniem, tad pie GMI 109 eiro trīs reizes tiek pieskaitīti 79 eiro (GMI apmērs par katru nākamo personu mājsaimniecībā). Tie ir 346 eiro, kas tiek reizināti ar koeficientu 1,5, tas kopā ir 519 eiro. Tātad, ja vecāks saņem algu 600 eiro apmērā, no tās tiek atņemti 519 eiro. Tātad mājokļa apmaksai paliek 81 eiro. Ja mājokļa izdevumi pārsniedz 81 eiro, vecāks var pretendēt uz pabalstu.