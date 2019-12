Kartupelim ciešs ziemas miegs

Rosība. Priekuļu pētniecības centra kartupeļu glabātavā darbinieki pārlasa, šķiro un fasē šī gada ražas sēklas kartupeļus, lai tie jau janvārī nonāktu pie pircējiem. Foto: Marta Martinsone - Kaša Priekuļu pētniecības centra kartupeļu glabātavā darbinieki pārlasa, šķiro un fasē šī gada ražas sēklas kartupeļus, lai tie jau janvārī nonāktu pie pircējiem.

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Priekuļu pētniecības centra kartupeļu pagrabā darbinieki pārlasa, šķiro un fasē sēklas kartupeļus. Pircēju interese par tiem esot kopš rudens, bet tirgošanā sēkla būs pieejama tikai janvārī.

Lai sēklas kartupeļi mērotu ceļu pie pircējiem, tie vispirms jāsertificē, jau 15. janvārī tie varētu būt pieejami tirgošanā. “Pašlaik tirgojam pārtikas kartupeļus, kas sašķiroti dažādās frakcijās atkarībā no pieprasījuma,” skaidro Sēklkopības daļas tehniķe Ieva Lozberga, kura uzrauga notiekošo kartupeļu pagrabā un piebilst: “Jāatzīst, ka šogad kartupeļi glabājas samērā labi.”

Pieprasītas ir dažādas šķirnes, bet lielāks noiets pazīstamajām. Daļa klientu jau rudenī pieteikuši nepieciešamos sēklas kartupeļu apjomus, taču to var darīt joprojām. “Līdz ar janvāra vidu tirgošanā parādīsies tādas agro kartupeļu šķirnes kā ‘Agrie Dzeltenie’ un ‘Monta’. No vidēji agrajām kartupeļu šķirnēm pārdošanā būs ‘Lenora’, bet no vidēji vēlām šķirnēm ‘Brasla’ un Imanta’,” skaidro tehniķe.

Rudenī pagrabā ievestas 604 800 tonnas kartupeļu. Līdz pavasarim visi uzglabātie kartupeļi tiks izšķiroti, tie, kas paredzēti tirgošanai, būs pārdoti. No katras novāktās šķirnes sēklai tiek safasēts vairāk nekā puse bumbuļu, to kvalitāti pārbauda Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori. Tāpēc ļoti svarīgi kartupeļu šķirošanu veikt rūpīgi un precīzi. Kartupeļu ražas šķirošana un sēklas fasēšana katrai novāktās ražas partijai tiek veikta vienreiz, ja pagraba mikroklimats ir uzturēts pareizi, atkārtota pārlasīšana parasti nav nepieciešama.

Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece Ilze Skrabule stāsta, ka Latvijā kartupeļu platības salīdzinājumā ar 2004.gadu samazinājušās apmēram uz pusi. Institūta speciālisti domā, tas var būt saistīts ar to, ka cilvēki izrēķinājuši – kartupeļus audzēt neatmaksājas -, vai arī iepriekšējos gados radušās problēmas ar ražas novākšanu vai realizāciju, kas licis pārdomāt kartupeļu audzēšanu. Tomēr ik gadu palielinās rūpnieciski pārstrādāto kartupeļu daudzums, tas liecina, ka kartupeļu audzētājiem nākotnes perspektīva ir sadarbība ar cietes un kartupeļu čipsu ražotājiem.

Kartupeļiem ļoti svarīgi ir ne tikai augšanas, bet arī glabāšanas apstākļi, kas nodrošina to kvalitāti. I.Lozberga stāsta, lai kartupeļi ziemā labi uzglabātos, nepieciešama ventilācija un noteikts gaisa mitrums, bet temperatūras režīms glabātavā jāpielāgo kartupeļu izmantošanas mērķim, caurmērā tā ir 5-6 grādi. Glabātavās kartupeļus var turēt sabērumos, ne augstākos par pieciem metriem, apcirkņos, koka, metāla konteineros vai kastēs. Galvenais, lai būtu gaisa apmaiņa un kartupeļiem nepiekļūtu sals. Priekuļu pētniecības centra kartupeļu pagrabos tupeņi glabājas gan apcirkņos, gan konteineros. Tehniķe vērtē, ka kartupeļi labāk glabājas apcirkņos, bet vieglāk strādāt ar konteineriem.

Pētniece Ilze Skrabule skaidro, ka apstākļiem glabātavā ir tieša ietekme uz kartupeļu miega periodu: “Līdzko kartupeļa bumbulis izveidojies un nobriedis, iestājas kartupeļa atpūtas periods – laiks, kad bumbulis neveido asnus pat tad, ja ir asnošanai labvēlīgi apstākļi, protams, ar nosacījumu, ka kartupelī notiek visi dzīvības procesi. Var pieņemt, ka šis periods sākas tūlīt pēc ražas novākšanas, tas var ilgt no piecām līdz 19 nedēļām atkarībā no šķirnes, bumbuļa augšanas un nobriešanas apstākļiem. Vēlāk iestājas miega periods, kad kartupeļi ir gatavi dzīt asnus, bet asnošanu aizkavē kāds ārējs faktors, piemēram, pazemināta temperatūra.”