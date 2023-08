Kartupeļiem vēl jāaug, tad varēs vērtēt ražu

Foto: no albuma

Sausumā izkaltušie tīrumi pēc, kaut neliela, lietus atdzīvojas. Arī kartupeļi vagās sākuši briest, bet agros kartupeļus jau rok. Tiesa, krietni vēlāk nekā citās vasarās, kuras piedzīvotas gan lietainas, gan sausas.

Biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība” valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle vērtē, ka kartupeļi labi pārcietuši sauso laiku un teikt, ka situācija katastrofāla vai traģiska, nav pamata.

“Bumbuļi aizmetušies gana labi. Ir šķirnes, kas jutīgākas pret sausumu, bet kopumā situācija nav slikta. Protams, vienmēr gribam gan piemērotākus laikapstākļus, gan labāku ražu, bet patlaban sacīt, ka, salīdzinot ar citiem gadiem, būs ražas samazinājums, nevar. Kartupeļiem vēl ir laiks augt. Tie, kas stādīti ļoti vēlu, vēl ir mazi. Vēsais pavasaris ietekmēja, ka jaunie kartupeļi bija vēlāk nekā citās vasarās,” stāsta A.Kraukle un piebilst, ka, vērtējot kartupeļu stādījumus, šovasar Kolorado vaboļu ir mazāk. Konvencionālajiem lauksaimniekiem ir pieejami augu aizsardzības līdzekļi. Pieredzējusī agronome uzsver, ka arī mazdārziņos Kolorado vaboles nolasīt nav iespējams, var tikai samazināt kaitēkļu daudzumu.

Raunas pagasta zemnieku saim­niecībā “Graudiņi” kartupeļus audzē jau gadu desmitus. Tiesa, platības ik pavasari tiek samazinātas. “Izaudzēt kartupeļus ir aizvien sarežģītāk. Jārēķinās ar kaitēkļiem, mežacūkām, laikapstākļiem, ar to, ka vienu gadu var būt raža, citu ne,” saka saimniece Regīna Graudiņa un vērtē, ka ar katru gadu nelielo audzētāju, to, kam kartupeļi aizņem pāris hektāru, ir mazāk. “Patērētājus nodrošina ievestie kartupeļi, bet izdevīgāk nekā pārtikai ir audzēt kartupeļus čipsiem vai cietei, tur skaidra sistēma, nav jāuztraucas ne par sēklu, ne izaudzētā noietu,” teic zemniece.

“Graudiņos” šovasar kartupeļi aug 1,6 hektāros. Pirmos diedzētus iestādīja aprīļa beigās, audzēja zem agroplēves. “Jau uz Jāņiem vajadzēja būt jaunajiem kartupeļiem. Tad arī ir pieprasījums, jo gribas jauno ražu. Lietus nebija, sausums, kartupeļi sēdēja zemē un gaidīja. Tie, kurus iestādījām divas nedēļas vēlāk, tagad ir izauguši lielāki. Raža gan pagaidām ļoti niecīga, jācer, ka vēl augs. Tagad svarīgi, cik bumbuļu aizmeties, ja būs pietiekams mitrums, gan jau saaugs,” pieredzē dalās zemniece un atgādina, ka pērn lietavu dēļ bija problēmas kartupeļus norakt.

Saimniecībā audzē `Bela­rosu`. R.Graudiņa vērtē, lai arī bijušas sausas vasaras, pavasarī vismaz kartupeļi iesakņojās, sadīga. Šovasar tupeņi aug trijos nelielos laukos, katrā situācija nedaudz atšķirīga. Zemniece smej, ka lakstus noēd Kolorado vaboles, bumbuļus – drātstārpi un maijvaboļu kāpuri. “Visus pabaroju, cik pašai paliks, tad jau redzēs. Miglot pret kaitēkļiem ir dārgi, un ne vienmēr tas līdz,” bilst raunēniete un vērtē, ka kovida laikā mainījušies iedzīvotāju paradumi. Viņi labprātāk iepērkas lielveikalā, nevis pie zemnieka, kuram nav laika braukāt pa tirdziņiem. Savukārt lielos ēdinātājus, kuri saimnieko izglītības iestādēs, interesē lieli iepirkumi. Pavasarī teju tonna kartupeļu palikusi nerealizēta. “Iesākts audzēt ir, turpinām. Varētu jau kādu vasaru nestādīt, bet skaidrs, ka tad arī nākamajā to nedarīs,” spriež R.Graudiņa.

Cēsu tirgū nopērkami dažāda lieluma un šķirņu jaunie kartupeļi. Tirgotāju nebūs desmit. Cena no 60 centiem līdz 2.50 eiro par kilogramu. Tirgotāji vērtē, ka cena neesot augstāka kā pērnvasar, bet pircēji pārliecināti, ka vasaras otrā pusē kartupeļiem jāmaksā lētāk.

Ināra no Priekuļu pagasta piedāvā dažāda lieluma kartupeļus. Pircēji nesteidzas pirkt. Stādīti 20.aprīlī, audzēti zem agroplēves. “Mūžā neatceros, kad būtu laistījuši kartupeļus. Tagad pēc lietus ir saņēmušies. Ja augs spēcīgi, būs labi. Vēl jau nav, ko uztraukties,” teic Ināra. Viņa tirgū katupeļus tirgo tikai vasarā, rudenī ražu nopērk pastāvīgie klienti. Saimniece vērtē, ka kartupeļi izauguši skaisti un gan jau tagad, kad augsne dabūjusi mitrumu, raža būs laba. Ināra audzē 12 šķirņu kartupeļus, jo katram pircējam savas vēlmes: viens vēlas, lai miza sarkana, cits, lai mīkstums dzeltens, vēl kādam svarīgi, lai miltaini.

“Ne jau tikai sausums ietekmēs ražu, arī Kolorado vaboles. Kartupeļi aug divos hektāros, nolasīt vaboles nav iespējams. Cik varējām, ar slotu vai plastmasas grābeklīti purinājām vaboles no lakstiem.

Kad jau noziedējuši, vaboles vairs nav tik bīstamas, bet, protams, ražu ietekmēs,” stāsta kartupeļu audzētāja un piebilst, ka novērojusi, ka arī vaboles ir izvēlīgas, vislabāk tām garšo `Ad­retta` .

Jānis Ikers no Raiskuma pagasta pircējiem piedāvā skaistus kartupeļus. Kartupeļu audzēšana viņam ir vaļasprieks, jo galvenās rūpes aizņem augļu dārzs. “Sēkla bija, zeme ir, iestādīju. Svarīga ir augu sēja, kartupeļi aug arumā, kur bija ilggadīgs zālājs un nav pat mēsloti, jo zālāji bija stiebrzāles, tauriņzieži,” atklāj J.Ikers un pastāsta, ka kartupeļus iestādījis aprīļa beigās, kad uzdīga, bija salnas, nācās kārtīgi vagot. Ko­lorado vaboles viņu neuztrauc, jo ir pieejami augu aizsardzības līdzekļi un ar vienu miglošanas reizi pieticis, lai no kaitēkļiem tiktu vaļā.

“Katrai lauksaimniecības kultūrai kāds gads dod labāku vai sliktāku ražu. Vienu gadu vienā tīrumā tā labāka, nākamajā citā. Vēl jau kartupeļi aug, tā nebūs, ka nekas neizaugs,” pārliecināts raiskumietis.