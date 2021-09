Kartupeļi vēl rokami

Kvalitāte laba. Līgatnes pagasta zemnieku saimniecības “Mazzanderi” saimnieks Mārtiņš Zicmanis šī rudens kartupeļu ražu vērtē kā vidēju. Foto: Sarmīte Feldmane Līgatnes pagasta zemnieku saimniecības “Mazzanderi” saimnieks Mārtiņš Zicmanis šī rudens kartupeļu ražu vērtē kā vidēju.

Brīvdienās zemnieki un mazdārziņu kopēji steidza vākt ražu. Dažs kūla labību, cits raka kartupeļus, vāca dārzeņus.

Par to, ka šoruden kartupeļu raža mazāka nekā citus gadus, jau daudzkārt izskanējis. Arī to cena krietni augstāka nekā citus rudeņus. Visu noteica laikapstākļi.

“Iestādīju tikai 7.jūnijā. Sau­sumā neauga, nelielu tīrumu pie mājas laistīju, tad sākās lietus, viens lauks bija ūdenī. Agrie paspējuši izaugt, vēlās šķirnes vēl briest, laksti zaļi, bumbuļi turas pie saknēm. Ja būs auksts, vairāk neaugs. Visiem jau patīk komforts,” stāsta Raunas zemnieku saimniecības “Graudiņi” saimniece Regīna Graudiņa. Piere­dzējusī kartupeļu audzētāja uzsver, ka arī pēdējās lietavas krietni kaitējušas, lai ūdens notek, lai kartupeļiem tiek klāt skābeklis, pirms divām nedēļām vienā laukā vagojuši kartupeļus.

“Raža maza, cerā tikai daži kartupeļi, tie paši sīki. Atliek cerēt, ka `Prelma` un `Laura` būs ražīgākas nekā `Belarosa`,” saka R.Graudiņa.

Savukārt Līgatnes pagasta “Mazzanderu” saimnieks Mārtiņš Zicmanis atzīst, ka raža vidēja, varētu būt līdz 20 procentiem mazāka nekā citus gadus. Tomēr šai vasarai tā ir laba. “Iestādīju maija sākumā, bet ilgi nedīga, kad bija sausais un karstais laiks, jau šķita, ka nekas neizaugs, bet pēc lietus kartupeļi ļoti saņēmās,” pastāsta saimnieks un piebilst, ka tik ilgstošu lietu neviens nav paredzējis. “Iekritu ar lauka izvēli, kartupeļi stāvēja ūdenī. Arī vēl pagājušonedēļ vagās bija ūdens. Jācer, ka varēs novākt,” saka M.Zicmanis. Saimniecībā pirmo gadu audzē `Otolia`, bet otro gadu `Birgit` šķirnes. Šoruden, kaut arī laikapstākļi un kaitēkļi bojāja ražu, M.Zicmanis vērtē, ka bumbuļu kvalitāte ir laba, tie nav arī plaisājuši.

Vasarā teju katrs, kam dārzā kaut viens kartupeļu cers, sūkstījās par Kolorado vabolēm. M.Zicmanis pastāsta, bijis brīdis, ka lauka vienu stūri tās pārņēmušas, bet tad pazudušas. “Maz­zanderi ” kā bioloģiskā saimniecība ir pirmajā pārejas gadā un kaitēkļu apkarošanai ķīmiskus līdzekļus izmantot nedrīkst. Sa­vukārt R.Graudiņa vērtē, ka tie augu aizsardzības līdzekļi, kas pret vabolēm bija efektīvi, ir aizliegti, bet pārējos nav pat vērts lietot. “Gadījās tā, ka vienu lauku vīrs aizmirsa nomiglot divas reizes. Vēlāk tur bija mazāk vaboļu nekā pārējos. Nīcinot Kolorado vaboles, iznīcina arī citus kukaiņus, piemēram, mārītes. Katram pašam jādomā, kā cīnīties, mēs daudz nolasījām, purinājām. Bumbuļus kukaiņi nav sabojājuši, tikai tie ir mazi un maz,” teic R.Graudiņa.

Gan “Graudiņi”, gan “Maz­zan­deri” kartupeļus audzē pusotra hektāra platībā. Tie lielākoties nonāk kafejnīcās un ēdnīcās. “Pagājušogad visu izdevās pārdot. Kad kafejnīcas aizvēra, bija pārtraukums, bet pēc tam pieprasījums bija lielāks nekā mans piedāvājums,” stāsta M.Zicmanis. “Graudiņu” saimniecībai pavasarī kartupeļi palika pāri. “Ar katru gadu samazinājām platības. Kādreiz stādījām pat sešus hektārus, pērn bija pushektārs. Tā kā sēklai kartupeļi bija, pavasarī iestādījām vairāk. Vai būs pircēji? Gan jau, jo kartupeļu visiem izaudzis mazāk,” saka R.Graudiņa.

Kartupeļu novākšana turpinās, kāda būs raža, pāragri spriest. Taču cenas veikalos un tirgos liecina, ka kartupeļi ir krietni dārgāki nekā citus rudeņus. “Pērn skaistus pārtikas kartupeļus tirgoju par 40 centiem kilogramā, tagad par 60, citi prasa 70 un vairāk centu,” atklāj R.Graudiņa.

Šoruden Latvijā krietni mazāk tiek ievesti lētākie kartupeļi no Polijas un Lietuvas, jo arī tur sliktas ražas un bumbuļu kvalitāte. “Cenas kartupeļiem šoziem būs augstākas, nekā pierasts,” pārliecināts M.Zicmanis. Zemnieks atzīst, ka ir vērts audzēt kartupeļus, kaut jāiegulda liels darbs. “Domāju paplašināt kartupeļu platības. Pirmo rudeni pašam ir kombains, līdz ar to varu vākt ražu, kad laikapstākļi piemēroti, neesmu atkarīgs no citiem,” pastāsta M.Zicmanis.

“Mazzanderos” pirmo rudeni vāks burkānus un bietes. Ar ražu saimnieks nav īsti apmierināts, bietes slikti dīga, bet burkāni saauguši labi. Ar dārzeņu audzēšanu M.Zicmanis nodarbojas pēdējos gados, galvenā nozare saimniecībā ir gaļas lopu audzēšana, savukārt “Graudiņiem” labība. “Raža ļoti slikta. Vienu no miežu laukiem pat nav vērts kult. Arī meža zvēri pastrādājuši,” bilst R.Graudiņa un atgādina, ka lauksaimniecībā ar sliktiem pārsteigumiem, tāpat kā ar ļoti lielām ražām ir jārēķinās.