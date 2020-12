Karantīna vienai bērnudārza grupai

Divas skolas vēsturiskajā Cēsu rajonā pēc karantīnas perioda šonedēļ atgriezušās klātienes darbā, viena atsāks darbu pirmdien, savukārt klātienes kontakta ierobežojums nupat nācis klāt vienā bērnudārzā.

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes direktore Iveta Zariņa “Druvai” apstiprināja – vienai no bērnudārza piecām grupiņām kopš nedēļas vidus noteikta karantīna, kas saistīts ar infekcijas apstiprināšanos viena audzēkņa vecākam. Tā kā bērns iestādi bija apmeklējis vēl laikā, kad par saslimšanu nebija nojausmas, taču infekcijas izplatīšanās risks jau pastāvēja, tad par kontakt­personām atzīti visi 18 grupas bērniņi un vēl seši darbinieki – kopumā 24 personas.

I.Zariņa gan atzīmēja, ka nupat saņemts negatīva testa rezultāts minētā vecāka atvasei, tomēr infekcijas izplatīšanās risks joprojām tiek ņemts vērā. Turklāt, jau esot mājās, šim pašam bērniņam parādījušies atsevišķi saslimšanas simptomi. Līdz ar to, konsultējoties ar epidemiologiem, nosacījumi turpmākajam karantīnas periodam līdz pat 4.decembrim saglabāti tie paši. Vecākiem lūgts novērot atvašu veselības stāvokli, un uz to pašu aicināts arī personāls. Ja kaut vienam darbiniekam parādīsies kādi simptomi, plānots lūgt testēšanu visiem bērnudārzā strādājošajiem. Vēl direktore arī papildus aicinājusi personālu samazināt komunikāciju starp grupām un darba kabinetiem. “Mēģināsim tiešām turēties katrs savā galā, pa gaiteņiem lieki nestaigāt un, pat esot darbavietā, savā starpā sazināties telefoniski,” praktiskās ierobežojumu izpausmes ieskicē iestādes vadītāja. Lai arī bērnudārza pedagogiem masku nēsāšana – saskaņā ar valdības šonedēļ lemto – nodarbību laikā nebūs obligāta (šāds pienākums no pirmdienas būs 1.-6.klašu skolotājiem), tomēr I.Zariņa mudinājusi darbiniekus pagaidām pastiprināti ievērot šo piesardzības pasākumu.

Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes galvenais speciālists Uldis Blīgzna “Druvai” savukārt apliecināja, ka iepriekš inficēšanās dēļ ar “Covid-19” attālinātajās mācībās aizgājušās Amatas pamatskola un Spāres pamatskola šonedēļ atkal atsākušas darbu klātienē.

Arī Cēsu novada izglītības iestādēs šonedēļ jauni “Covid-19” gadījumi nav nākuši klāt. Pēc novembra vidū atklātās inficēšanās pedagogu kolektīvā šajā trešdienā klātienes mācībās bija plānots atgriezties Cēsu Bēr­zaines pamatskolas – attīstības centra audzēkņiem, taču šī atkalsatikšanās atlikta līdz pirmdienai, 30.novembrim. Skolas direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Gaiķe “Druvai” paskaidroja, ka pēc pirmā gadījuma apstiprinājies vēl viens pozitīvs testa rezultāts iestādes administrācijā, taču nu jau pēc epidemiologu norādēm var gatavoties jaunnedēļ gaidāmajām klātienes mācībām. Turklāt šajā skolā kā speciālās izglītības programmas īstenojošai iestādei ir atļautas klātienes mācības arī 7.-9.klasēs.