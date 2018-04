Kamoli zivju vēderos

“Druva” saņēmusi Cēsu makšķernieka vēstuli, kurā jautāts par savādiem cietiem “kamoliem”, kas atrasti Ungurā izmakšķerēto brekšu vēderos. Viņš jautā, ko darīt ar tādu zivi, vai var lietot uzturā un kur likt “kamolu”?

Daugavpils Universitātes parazitoloģe Muza Kirļušina, kura specializējusies zivju slimībās, skaidro, ka šo “kamolu” veido Ligula intestinalis, kas cilvēkiem nav bīstams: “Šis parazīts savvaļas zivīm ir bieži sastopams, un tā izplatību veicina putni, kuri krastā knābā beigtās vai makšķernieku izķidātās zivis. Raksturīgi, ka inficētajām zivīm ir palielināts vēders. Ja zivis tiek kārtīgi iztīrītas un termiski apstrādātas, tās var lietot uzturā. Parazītu kamolu vajag norakt putniem un savvaļas zvēriem nepieejamā vietā.”

Pārgaujas novada vides inspektors Agris Ķesa stāsta, ka ir gadījies Ungurā izmakšķerēt zivis, kas inficētas ar parazītiem: “Es tādas utilizēju – gan zivis, gan lenteni ietinu maisā un lieku konteinerā.”

Makšķernieks un blogeris Juris Šteinbergs raksta: “Visbiežāk makšķernieki lenteņus atrod plaužu, pliču un raudu vēderos. Pieredzējuši copmaņi, zivis pat neuzšķēržot, pēc piepūstā vēdera var atšķirt, kura ir slima. Kopumā Latvijā reģistrētas 107 lenteņu sugas, no tiem vairāki desmiti atrodami zivīs. To izmēri ir, sākot no viena diviem līdz vairākiem desmitiem centimetru.

Neviens pieaudzis lentenis, kas ir zivīs, cilvēkam nav bīstams. Ja noķer zivi, kuras zarnās atrodas šāds parazīts, to izņem un zivi, termiski apstrādājot, var droši ēst. Parazīta Ligula intestinalis dzīves cikls saistīts ar putniem. Ne bez pamata ir ūdeņu apsaimniekotāju viedoklis, ka pie lenteņu parādīšanās vienā vai otrā ūdenstilpē ir vainojami zivjēdāji putni. Saprotams, ka, izmetot šādas zivs, jūs veicināt lenteņa tālāku izplatību, jo putni miskastes jau sen uzskata par savām barotavām.

Protams, šī parazītu suga nodara postu zivīm. Tās slikti barojas, lēni pieņemas svarā un dažreiz var pat iet bojā. Masveida zivju nobeigšanos lenteņi parasti neizraisa, jo kurš gan nogalina sili, no kuras pats barojas.”

Institūta “BIOR” speciālisti skaidro, ka parazīti sastopami visās ūdenstilpēs. Pie lenteņu un citu zivju slimību izplatības vainojami arī makšķernieki, kuri par ēsmu izmanto citās ūdenstilpēs noķertas zivis, kā arī izmetot slimās zivis, kur pagadās. Lai parazītus neievazātu piemājas dīķī, ieteicams tajā nelaist ezeros noķertas zivis. Ielaišanai dīķī vajadzētu pirkt zivju mazuļus tikai Pārtikas un veterinārā dienesta atzītās saimniecībās, kurās regulāri notiek slimību kontrole.