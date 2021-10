Kamēr virslīgā pārtraukums

Florbola čempionātā virslīgas komandām ik pa laikam ir tā dēvētie starptautiskie pārtraukumi, kad treniņnometnes un pārbaudes spēles aizvada valstu izlases. Šīs sezonas pirmais pārtraukums bija aizvadītajā nedēļā, kad kopā tika aicinātas Latvijas vīriešu un sieviešu izlases.

Latvijas vīriešu florbola izlasei bija treniņnometne Somijā, kuras laikā aizvadītas divas pārbaudes spēles pret Somijas U23 valstsvienību. Latvijas izlases sastāvā bija pieci “Lekrings” spēlētāji: Artūrs Jurševskis, Edgars Puriņš, Andris Rajeckis, Krišjānis Tiltiņš ,Markuss Plūdums, kā arī mūsu leģionāri, Somijas klubus pārstāvošie Pēteris Trekše un Morics Krūmiņš.

Pirmajā spēlē laukumā valdīja līdzvērtīga cīņa un pamatlaiks noslēdzās 6:6. Pa reizei precīzi bija arī A. Rajeckis un A. Jur­ševskis, Latvijas vārtus sargāja M. Plūdums. Uzvarētāju noteica pēcspēles metienu sērijā, kur pārāki izrādījās Somijas florbolisti. Latvijas izlasē par labāko tika atzīts P. Trekše.

Otrajā spēlē bija skaidri redzams Somijas izlases pārsvars, un viņiem arī pārliecinoša uzvara 12:2.

Treniņnometni Kocēnos aizvadīja arī Latvijas sieviešu izlase, turpinot gatavošanos Pa­saules čempionāta finālturnīram, kas no 27. novembra līdz 5. decembrim norisināsies Zviedrijas pilsētā Upsalā. Izlases sastāvā arī Luīze Raseiceva un Liliāna Jakovicka no komandas “Lekrings”, Elīza Bērziņa no “Līgatne” un Somijā spēlējošā Klinta Mārtiņjēkaba. Izlase aizvadīja divas pārbaudes spēles pret Igaunijas izlasi. Pirmajā dienā ar 5:2 pārākas bija latvietes, viens vārtu guvums arī E. Bērziņai, bet otrajā spēlē revanšu guva Igaunijas izlase 5:3.

Taču zemāku līgu komandām Latvijas čempionāta spēles turpinājās. 2.līgas čempionātā uzvaru svinēja “Līgatne”, kas izbraukumā ar 10:7 pārspēja SK “Coyote”. Lai arī mājnieki pirmie atklāja rezultātu spēles pirmās trešdaļas vidū, līdz pārtraukumam līgatnieši bija guvuši sešus vārtus, panākot 6:1. Spēles turpinājumā gan pretiniekiem izdevās rezultāta starpību nedaudz samazināt, taču Līgatnes komanda prata uzvaru nosargāt. Četrus vārtus guva Edmunds Zandersons, kurš arī tika atzīts par labāko savā komandā, divi vārti Jāņa Preimaņa kontā, bet pa reizei precīzi bija Raivis Girgensons, Daniels Ķīkulis, Reinis Girgen­sons un Gatis Putniņš.