Kamēr vien var, pašvaldības skolēniem gādā siltas pusdienas

Sarežģītā piegāde. Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, kurai šajā dienā iekritusi pusdienu izvadāšanas dežūra, pirmajā pieturvietā operatīvi izsniedz siltā ēdiena kārbas un steidzīgi dodas tālāk. Foto: Līga Salnite Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, kurai šajā dienā iekritusi pusdienu izvadāšanas dežūra, pirmajā pieturvietā operatīvi izsniedz siltā ēdiena kārbas un steidzīgi dodas tālāk.

Brīvpusdienu nodrošinājums skolēniem attālināto mācību laikā bija viena noaktualitātēm numur viens jau pavasarī, kad pirmo reizi sastapāmies ar nepieredzēto situāciju.

Tagad rudenī, attālināto mā­cību režīmu piedzīvojot atkārtoti, katrai pašvaldībai jau ir pieredze un spriedumi, kā rīkoties un vēlamajā apjomā kompensēt izglītības iestāžu audzēkņiem trūkušās skolas virtuves ēdienreizes. Raunas un Jaunpiebalgas novados pagaidām tiek piegādātas siltu pusdienu porcijas.

Jaunpiebalgas novadā 7.-12.klašu skolēniem siltas pusdienas nepiegādāja tikai pirmajā attālināto mācību nedēļā pēc rudens brīvlaika, “Druvai” pastāstīja Jaunpiebalgas vidusskolas direktors Arnis Ratiņš. “Kamēr vēl nebija skaidrības, cik ilgi šāda mācīšanās būs,” paskaidroja izglītības iestādes vadītājs, norādot, ka pusdienas gatavo turpat skolas virtuvē, bet izvadāšana pa novadu notiekot ar trim transportlīdzekļiem. Gan loģistikas, gan iepakojuma papildu izmaksas uzņēmusies paš­valdība. “Ja šie izdevumi būtu jāiekļauj ēdienreizes izmaksās (~1,5 eiro), tad nāktos porcijas ievērojami samazināt,” piemetina A.Ratiņš. Kopumā 7.-12.klašu grupās pusdienas pienākas nedaudz vairāk kā 120 skolēniem, taču no viņiem Jaunpiebalgas novadā dzīvo aptuveni 70. Vairāk kā trešdaļai vidusskolā pienākošās brīvpusdienas praktiski nodrošina citas pašvaldības – tostarp Raunas un Gulbenes novadā. Raunas novadā arīdzan pagaidām tiek piegādāts siltais ēdiens, bet Gulbenes pusē – pārtikas pakas. A.Ratiņš atceras, ka vēl pavasarī izskanējuši daži iebildumi pret silto pusdienu vadāšanu, bet tagad gan neviens komentārs par labu pārtikas paku izvēlei nav saņemts. “Acīmredzot arī medijos un sociālo tīklu vietnēs vairāk izskanējusi informācija, kādas tās pakas var būt,” spriež skolas direktors, vēlreiz apliecinot, ka šajā novadā skolēna nodrošināšana ar silto ēdienreizi ir palikusi kā viena no prioritātēm. Tiesa, viņš neņēmās vēl prognozēt, vai vietvara varēs atļauties nodrošināt šo loģistikas atbalstu ik dienu, ja mācības attālinātajā režīmā valdības lēmumi noteiktu visu klašu audzēkņiem. Raunas novada pašvaldība, kas attālināto mācību režīmā nokļuvušos jauniešus apgādā ar siltajām pusdienām, šādā situācijā, visticamāk, pārorientētos uz pārtikas paku veidošanu. To otrdien pusdienu izdales izbraukuma reizē “Druvai” apstiprināja domes priekšsēdētāja Evija Zurģe.

Raunas novada pašvaldības vadītāja pastāstīja, ka lēmums vecāko klašu audzēkņiem tomēr nodrošināt silto ēdienreizi saistīts gan ar principiāliem, gan praktiskiem apsvērumiem. E.Zurģe to atzīst kā patlaban vēlamāko atbalsta formu mājmācībā esošajam jaunietim, taču paskaidroja arī apstākļus, kādēļ tas šoreiz ir arī re­alizējams pasākums. Tā kā jaunākie skolēni turpina klātienes mācības, tad strādā arī Raunas vidusskolas virtuve un tās darba izmaksās ir iekļauta visu maltīšu gatavošana. Turklāt piegādes un iepakojuma papildu izmaksas iespējams nosegt ar pavasarī piedzīvotās ārkārtējās situācijas laikā ietaupītajiem līdzekļiem.

Ik dienu līdz ar šoferi pie skolēniem izbraucot kādam no pašvaldības darbiniekiem un apgādājot aptuveni pussimts skolēnu, tostarp arī dažus Jaunpiebalgas vidusskolas audzēkņus, Raunas un Drustu pagastā paiet aptuveni stunda. Process kā skolēniem, tā pašvaldības pārstāvjiem, kas valkā gumijas cimdus un sejas aizsargmasku, jau pierasts un norit zibenīgi – pa busiņa logu noteiktā laikā zināmajā vietā tiek izsniegta bērnam paredzētā kārba, auglis, un bez garām sarunām katrs dodas uz savu pusi. Kopumā pusdienu busiņa maršrutā ir šādi desmit izdales punkti. Ap 30 skolēni pusdienas saņem Raunas apkaimē un vēl 20 – Drustu pagastā.

Vecpiebalgas novadā pašvaldība par attālināto mācību laiku, kāds ilgāku laiku “Covid-19” lokālā uzliesmojuma dēļ bija jāpieredz vietējās pamatskolas audzēkņiem, nodrošināja šiem bērniem pārtikas pakas. Domes ārkārtas sēdes protokolā rodams, ka šajā novadā deklarētajiem pamatskolēniem, kā arī piecgadniekiem, sešgadniekiem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm mēneša pārtikas pakas vērtība noteikta 30 eiro apmērā.

Cēsu novadā, ņemot vērā izglītības iestāžu skaitu un dažādos ēdinātājus, aprēķini šajā jautājumā ir komplicētāki. Kā “Druvai” paskaidroja pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina, šeit nav pašvaldības noteikta konkrētās pārtikas pakas vērtība visā novadā, bet kopējo pārtikas pakas summu katrā skolā un vecumposmā nosaka tās dienas porcijas izmaksas, kādas konkrētam ēdināšanas uzņēmumam apstiprinātass iepirkuma procedūrā. Vecāko klašu skolēniem šīs izmaksas tiek piemērotas uz visu nu jau teju mēnesi ilgušo periodu, bet jaunāko klašu audzēkņiem – tikai par tik ilgu laiku, cik attiecīgajā skolā pēc epidemiologu ieteikuma nācies noteikt attālināto mācību režīmu. Līdz ar to gan apmērs, gan pakas saturs vienā novadā dzīvojošajiem skolēniem atšķiras. Vēl nedaudz citādāks aprēķins ir Rāmuļu pamatskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra audzēkņiem paredzēto pārtikas paku aprēķinā, jo šeit tiek ņemtas vērā produktu izmaksas uz dienu, jo šajās skolās virtuve ir iestādēs iekšējā struktūra, ne ārpakalpojums.