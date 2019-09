Kamēr saimnieku nav mājās, nodeg saimniecības ēkas

Palika gruveši. Saimniecības ēka un šķūnis bija no koka, dega kā lāpas, izglābt nebija iespējams. Foto: Indars Krieviņš Saimniecības ēka un šķūnis bija no koka, dega kā lāpas, izglābt nebija iespējams.

“4. septembrī pulksten 00.42 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Taurenes pagastu, kur no saimniecības ēkas bija redzamas liesmas.

Ierodoties notikuma vietā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg saimniecības ēka pilnā platībā un tai jau iebrucis jumts, kā arī liesmas pārmetušās un blakus esošā šķūņa ēku. Plkst.6.29 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. 300 kvadrātmetru platībā iz­dega saimniecības ēka, 100 kvadrātmetru platībā – šķūnis, bet desmit kvadrātmetru platībā – vēl viena šķūņa siena. Ugunsgrē­ka dzēšanas darbos iesaistījās arī Taurenes pašvaldības ugunsdzēsības formējums,” teikts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācijā.

Tā kā turpat netālu no ugunsnelaimes vietas ir Taurenes brīvprātīgie ugunsdzēsēji, viņi pirmie steidzās uz “Liepiņām”. “Labi, ka nebija vēja. Visas ēkas ir no koka. Šķūnī atradās vecs siens, arī nedaudz malkas. Turpat blakus dzīvojamā māja. Tajā neviena nebija, līdz ar to neviens cilvēks nebija apdraudēts. Māja ugunsgrēkā necieta,” stāsta Taurenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju vadītājs Andrejs Dukaļskis un uzsver, ka drīz vien ieradās arī ugunsdzēsēji glābēji. Darba pietika visiem, jo sausās ēkas dega kā lāpas. Tās izglābt nebija iespējams. Kā jau lauku viensētā, visas atradās tuvu cita citai. “Labi, ka turpat blakus pie kaimiņu mājas ir dīķis un pēc ūdens nebija tālu jābrauc,” pastāsta A.Dukaļ­skis.

Ugunsgrēka iemeslus noskaidros policija.