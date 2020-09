Kamēr autovadītājs maina riepu, zagļi apzog automašīnas salonu

Aizvadītajā diennaktī Amatas novadā, Drabešu pagastā tika apzagts kāds autovadītājs laikā, kamēr viņš mainīja savas automašīnas riepu, kura bija sadurta. Policija aicina autovadītājus uzmanīties no šiem viltīgajiem zagļiem, kuri pārdur automašīnas riepu un brīdī, kad vadītājs to maina, izzog no automašīnas salona vērtīgākās personīgās mantas.

Vakar, 22.septembrī ap pulksten 16:30 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Amatas novadā, Drabešu pagastā uz autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) no automašīnas salona izzagta vīriešu rokas somiņa un dokumenti. Tika noskaidrots, ka vīrietis braucis pa autoceļu un pamanījis, ka viņa automašīnai ir bojāta riepa. Vadītājs apturējis automašīnu un pārliecinājies, ka riepa ir tukša un sācis to mainīt pret rezerves riepu. Pēc riepas nomaiņas vīrietis iesēdies atpakaļ automašīnā, taču konstatējis, ka automašīnas salonā nav viņa personīgās mantas – ne somiņas ne dokumentu. Par notikušo policijā uzsākts kriminālprocess par zādzību no automašīnas un notiek izmeklēšana.

Zagļi ir izstrādājuši viltīgu shēmu, kā īstenot šāda veida nelikumīgās darbības. Sākumā zaglis novēro cilvēkus – pircējus pie bankām, lielveikaliem, novērtē, vai cilvēks uz doto brīdi ir viens un vai ir labi situēts. Noziedznieks vēlāk pārdur nolūkotā autovadītāja transportlīdzekļa riepu – visbiežāk aizmugurējo riepu vadītāja pusē. Šādi zagļi rīkojas, lai no ceļa nomales puses nemanāmi varētu veikt zādzību. Tad noziedznieki seko vadītājam un, kad tas ir pamanījis automašīnas bojājumus un mēģina tos novērst, apzog salonu. Zagļi rīkojas tik veikli un uzmanīgi, ka nereti autovadītājs sākumā pat nepamana, ka viņam ir pazudušas personīgās mantas. Taču, kad cietušais atklāj personīgo mantu pazušanu, viņš nereti neiedomājas, ka zādzība varētu būt saistīta ar bojāto riepu. Policija aicina autovadītājus uzmanīties no šādiem gadījumiem.