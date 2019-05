Kamanu suņu sports uzplaukst

Aiziet Distancē! Četru suņu velokamanās dodas kluba “Dodkepu.lv” pārstāvis Nikolajs Kravcovs, savā grupā izcīnot bronzas godalgu. Foto: no albuma Četru suņu velokamanās dodas kluba “Dodkepu.lv” pārstāvis Nikolajs Kravcovs, savā grupā izcīnot bronzas godalgu.

Ja domājam, ka kamanu suņu sports pieder tikai ziemai, tā nav taisnība, sacensības notiek visa gada garumā, un tām ir dažādi veidi.

Kanikross – kurā saimnieks skrien kopā ar suni, abiem atrodoties sasaitē; baikdžorings– kurā suns velk velosipēdu; skūteris– kurā viens vai vairāki suņi velk skūteri jeb bezpedāļu velosipēdu, parasti uz trim riteņiem. Sajūtas braucot ar skūteri ir līdzīgas, kā braucot kamanās.

Mūsu pusē kamanu suņu sportā darbojas sporta kubs “Dod­kepu.lv”, kura mājvieta ir Ama­tas novadā. Klubs pulcē jau 35 kamanu suņu sporta sportistus, komandas menedžere un kluba valdes priekšsēdētāja Ilze Krav­cova norāda, ka šis sporta veids gūst arvien lielāku popularitāti. To veicina arī tas, ka daudzās skriešanas sacensībās (“Stirnu buks”, “Noskrien ziemu”) tiek iekļauts kanikross. Un skrējēji, kuriem mājās ir suņi, redzot šo iespēju, izvēlās pamēģināt spēkus tajā.

Notiek arī sacensības tikai kamanu suņu sportā, un tikko Āda­žu novadā aizvadīts “Latvijas atklātais bezsniega čempionāts”, kas vienlaikus bija Baltijas kausa posms un arī “IFSS Pasaules kausa 2018-2019” posms. Sacen­sībās piedalījās aptuveni 300 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Ukrainas un citām valstīm. “Dodkepu.lv” šajās sacensībās bija otra lielākā pārstāvētā komanda, startēja 13 dalībnieki no Amatas, Priekuļu, Cēsu, Pārgaujas, Alūksnes, Limbažu un vēl dažiem novadiem.

Konkurence šajās sacensībās ļoti liela, tajā piedalījās katras valsts labākie sportisti. Vislielākā konkurence bija “Dodkepu.lv” komandas jaunākajiem sportistiem, kuri savā grupā uzrādīja lieliskus rezultātus. Valters Beļikovs (Priekuļu novads) ar suni Brenda ieguva 2.vietu, no uzvarētāja atpaliekot vien trīs sekundes, bet Mikus Kalniņš (Cēsu novads) ar suni Brūsu izcīnīja 4.vietu, tikai sekundi atpaliekot no 3.vietas.

Divu dienu ieskaitē lieliski sevi parādīja Svetlana Andreicēna (Priekuļu novads) ar Brūsi, dāmu veterānu grupā ieņemot 3.vietu, tūlīt aiz sevis atstājot divas komandas biedrenes Natalju Trest­ja­nu (Jelgava) ar Eniju un Baibu Mežgaili (Limbažu novads) ar Bārtu.

Nikolajs Kravcovs (Amatas novads) ar savu Sibīrijas haskiju komandu (Terru, Bellu, Tairu un Māru) četru suņu velokamanās ieņēma 3.vietu, zaudējot tikai Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem.

Tūlīt aiz goda pjedestāla savā grupā, atpaliekot vien dažās sekundes, ieņēma Alise Putraima (Pārgaujas novads) ar Rūci un Sergejs Pranckuns (Alūksnes novads) ar Nordu.

I. Kravcova kluba panākumus vērtē atzinīgi, īpaši uzteicot jauniešus, kuri kluba iekšējā konkurencē jau sitot pušu pieaugušos: “Kopumā uz starptautiskā fona izskatāmies labi. Šādas sacensības ļauj krāt pieredzi, un, kas nav mazsvarīgi, krājas arī pasaules kausa punkti, jo kamanu suņu sports Latvijā skaitās augstu sasniegumu sports.”

“Dodkepu.lv” ir jauns klubs, tā sportisti no kanikrosa lēnām pār­iet arī uz citām disciplīnām. “In­terese par kamanu suņu sportu palielinās, mūsu klubā dalībnieku skaits arī, brauc no visas Vid­zemes, arī no citiem Latvijas novadiem, pilsētām. Gados jauni cilvēki grib darboties. Daļai jau ir suņi, citi saka, ka gatavi iegādāties, lai kopā trenētos, startētu. Var teikt, ka kamanu suņu sports ir laika pavadīšana ar pievienoto vērtību, jo saimniekam tāpat jānodrošina iespēja dzīvniekam izkustēties, to var apvienot ar sportošanu,” saka I. Kravcova.