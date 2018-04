Kalnos joprojām slēpo un sacenšas

Pretī uzvarai. “Ozolkalnā” notikušajās kalnu slēpošanas sacensībās “Ozolkauss 2018” sporta grupā uzvarēja cēsnieks Edgars Žurevskis. Foto: Vilis Bleikšs “Ozolkalnā” notikušajās kalnu slēpošanas sacensībās “Ozolkauss 2018” sporta grupā uzvarēja cēsnieks Edgars Žurevskis.

Lai arī gaisā jūtams pavasaris, kalnu slēpošanas entuziasti joprojām slēpes nav nolikuši vasaras guļā. Tiek aizvadītas pēdējās sacensības.

Šoreiz par visām kausu izcīņām – Baltijas kausa izcīņu, kur sacentās Baltijas spēcīgākie klanu slēpotāji, un par “Ozolkausa” izcīņu tepat Cēsu pusē, kur savu varējumu rādīja amatieri.

Baltijas kauss

Baltijas kausa izcīņas kalnu slēpošanā pēdējais, trešais, posms jau tradicionāli notiek Somijā. Šoreiz sportisti pulcējās kalnu kūrortā Pihē, lai aizvadītu vairākas sacensības un paralēli FIS Baltijas kausam cīnītos par Lat­vijas čempionāta ieskaiti.

Pirmajā dienā elites un junioru grupu sportisti sacentās milzu slaloma disciplīnā. Latvijas čempionāta ieskaitē uzvara olimpisko spēļu dalībniekam Kristapam Zvejniekam, bet sudrabs cēsniekam Žakam Gedram (SSS/ SK Ziemeļpols), kurš apsteidza Miku Zvejnieku. Baltijas kausa ieskaitē Žakam 15.rezultāts 44 dalībnieku konkurencē.

Sievietēm Latvijas čempionāta ieskaitē zelta medaļu izcīnīja olimpiete Lelde Gasūna, bet brāļa Žaka panākumu atkārtoja Žanete Gedra, kurai sudrabs. Trešā – Agnese Āboltiņa. Baltijas kausa ieskaitē Žanetei augstā sestā vieta. Diemžēl šī bija viņas vienīgā veiksmīgā diena, jo turpmākajās sacensību dienās liktenīgi bija pirmie braucieni, kuros pieļautas kļūmes, un sacensības bija beigušās.

Tikmēr Žaks Gedra turpināja veiksmīgi, un jāteic, ka viņam šogad Baltijas kausa ieskaitē nav nevienas nullītes, veiksmīgi nobraukti visi braucieni. Otrajā sacensību dienā sportisti vēlreiz sacentās milzu slalomā, šoreiz tikai FIS Baltijas kausa ieskaitē, un šoreiz Žakam 11.vieta.

Nākamajā sacensību dienā notika sacensības slalomā, kurās paralēli FIS Baltijas kausam tika sadalītas arī Latvijas čempionāta medaļas šajā disciplīnā. Par valsts čempionu vēlreiz kļuva K. Zvejnieks, bet Žakam atkal sudrabs. FIS Baltijas kausa ieskaitē viņam sestā vieta, kā arī FIS punktu rekords (19,63).

Ceturtajā sacensību dienā sportisti atkal mērojās spēkiem slalomā, un šoreiz Latvijai dubultuzvara, pirmais K. Zvejnieks, otrais – Ž. Gedra.

Noslēdzošajā sacensību dienā klanu slēpotāji aizvadīja sacensības paralēlajā slalomā. Kvalifi­kācijā Žaks Gedra uzrādīja trešo labāko laiku un cerēja uz labu sniegumu arī izslēgšanas sacensībās, taču astotdaļfinālā, mēģinot veikt ātrāku startu, ietriecās starta iekārtā un par pāragru startu tika noņemts no tālākajām sacensībām.

Saskaitot visus punktus, Balti­jas kausa izcīņas kopvērtējumā goda pjedestāls jau ierastais – pirmais K. Zvejnieks ar 570 punktiem, bet stabilā otrajā vietā ar 554 punktiem Žaks Gedra, kurš Baltijas kausa šīs sezonas sacensībās divreiz kāpa arī uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Tre­šajā vietā M. Zvejnieks, kuram 438 punkti. Kopumā pie ieskaites punktiem tika 96 dalībnieki.

Sieviešu konkurencē Žanetei Gedrai 19.vieta 64 dalībnieču konkurencē. Augstāk tikt neļāva daudzās nullītes sezonas sacensībās.

Latvijas rangā Žaks šosezon trešais, Žanete – ceturtā.

“Ozolkausi” izcīnīti

Jau sesto gadu slēpošanas kompleksā “Ozolkalns” notika sacensības amatieriem un sportistiem. Sacensībās allaž tiek aicināts piedalīties ikviens, kuram ir vismaz septiņi gadi, kuram ir kaut neliela pieredze sacensību trases izbraukšanā un kurš vēlas izbaudīt sacensību azartu.

Matiass Jansons, kurš bija gan dalībnieks, gan tiesnesis, gan pielika roku sacensību rīkošanā, pastāstīja, ka ielūgumam atsaukušies vairāk nekā 70 dalībnieki, kas esot atzīstams rādītājs: “Kat­ru gadu dalībnieki ir virs pussimta. Skaitu ietekmē ziemas sezona kopumā. Dažkārt cilvēki pavasarī jau ir pārslēpojušies un viņiem nemaz vairs negribas iet uz kalna. Un šīs sacensības jau tradicionāli marta beigās, kad slēpošanas sezona tuvojas izskaņai un gaisā jūtams pavasaris.”

Sacensības iekļautas Slē­pošanas savienības kalendārā, tāpēc vairums dalībnieku bija no citām pilsētām un novadiem, un visi saka paldies par šādām sacensībām, jo izteiktiem amatieriem to Latvijā nemaz nav daudz. “Ozolkalns” Latvijā ir visvairāk uz ziemeļiem esošais kalnu slēpošanas komplekss, kurā notiek šādas regulāras sacensības, kurās var piedalīties ne tikai sportisti, bet arī tie, kam slēpošana ir tikai hobijs. Bet arī amatieriem gribas pārbaudīt savu varējumu sacensību režīmā, un šī ir viena no retajām iespējām. Dalībnieki, kuri startēja tautas klasēs, to ļoti novērtēja, jo pārsvarā visās sacensībās ir augsts sportiskais līmenis, kur negribas pārāk blamēties.

“Var jau vizināties savā nodabā un domāt, ka esi baigais kalnu karalis, bet ir arī iespēja salīdzināt savu varēšanu ar vienāda meistarības līmeņa sāncenšiem, kas parāda – kas ir kas,” piebilst M. Jansons, kurš pats spēkus izmēģināja sporta klasē, paliekot uzreiz aiz goda pjedestāla. Vislielākā konkurence bija vecuma grupā starp 40 – 53 gadiem, un dalībnieku vidū arī kādreiz aktīvi slēpotāji, kuri nav zaudējuši sportisko azartu. Šoreiz vecākais dalībnieks, kurš startēja, bija dzimis 1956.gadā.

Uzvarētāji grupās saņēma oriģinālus, ozolkokā darinātus kausus, jo “Ozolkalnā” citādus nemaz nedrīkstētu pasniegt. Dalībnieki atvadoties izteikuši cerību, ka arī nākamgad “Ozolkauss” būs, un M. Jansons vien nosaka: “Ja laika apstākļi ļaus – būs!”

Nedaudz par grupu uzvarētājiem un mūsu puses dalībnieku izcīnītajām vietām.

S1 grupā uzvarēja Ance Buliņa, S2 grupā – Una Grauda, S3 grupā – Jeļena Brokāne, S sporta grupā – Ieva Meldere, V1 grupā – Arno Pušņins; 5.- Tomass Jansons (Cēsis), V2 grupā – Gustavs Harijs Ābele; 3. – Mārcis Jansons (Cēsis), 7.- Edvards Markitāns (Cēsis), V3 grupā – Jānis Lukss; 2.- Valts Valainis (Cēsis), V4 grupā – Ivars Āboltiņš, 2. – Jānis Mārtinsons (Cēsis), 4. – Kristians Jansons (Cēsis), 10. – Andis Ošiņš (Cēsis), V5 grupā uzvarēja Visvaldis Plūme (Līgatne), V sporta grupā pirmais cēsnieks Edgars Žurevskis, bet ceturtais – Matiass Jansons.