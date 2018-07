Kāds būs valmierietis 2030?

Dāvana nākamajai simtgadei. Pirms trim gadiem pie Vidzemes Olimpiskā centra novietota Mākslas akadēmijas studenta Gintera Krumholca skulptūra, kura tagad iezīmē Valmieras vārtus braucējiem no Rīgas puses. Foto: Mairita Kaņepe Pirms trim gadiem pie Vidzemes Olimpiskā centra novietota Mākslas akadēmijas studenta Gintera Krumholca skulptūra, kura tagad iezīmē Valmieras vārtus braucējiem no Rīgas puses.

Valmieriešu uzburtajā vīzijā jau varot zināt, kāda Valmiera būšot pēc divpadsmit, piecpadsmit gadiem. Kas tajā teikts?

Valmierietis būšot izglītots un strādīgs, aktīvs un radošs cilvēks. Ne mazāk svarīgi, ka valmierietis dzīvošot veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Pats, būdams pašapzinīgs, leposies arī ar savu pilsētu un Latvijas valsti.

Pašvaldība Valmierā nospraudusi ceļu, ka procesus ievirzīs tā, lai iedzīvotāju skaits palielinātos, jo pilsētā būs darbs un dzīvesvietas, atbilstoša veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi. Prog­noze ir tāda, ka jāpieaug iedzīvotāju labklājībai.

Jau tagad Valmiera ir nacionālas nozīmes attīstības centrs. Jaunie cilvēki būs tie, kas lielā mērā iedzīvinās tagadējo domnieku idejas. Tāpēc pašvaldība nodrošinājusi pilsētā vispusīgu visu līmeņu un veidu izglītību. Nākotnei vajadzētu apliecināt, ka piedāvātā izglītība ir konkurētspējīga.

“Druva” jau rakstīja, ka Val­mieru, tāpat kā Cēsis, tagad veido ģimenēm ar bērniem atbalstošu, ar drošu vidi. Pilsēta patur rūpnieciskās darbības līdera tēlu, bet visiem spēkiem cenšas kļūt arī pazīstamāka ar daudzveidīgu kultūras un sporta, tūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājumu.

Izglītības reforma, par kuru ne viena vien pašvaldība ir šausmās, pēc valmieriešu, tāpat kā cēsnieku domām, ir īsti laikā. Valmieras novada dome uzsver, ka pie viņiem reforma jau notikusi, tāpēc Vidzemes lielākajā pilsētā aktīvi ieplūst citu pašvaldību skolēni. Viņi veido 38 procentus no visiem vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem. Ļoti iespējams, daļa no viņiem nākotnē sevi sauks par valmieriešiem un paliks strādāt un dzīvot Valmierā.

Cēsu pašvaldības izveidotā dienesta viesnīca daudziem centīgiem skolēniem paver iespējas mācību laikā dzīvot labākos apstākļos nekā mājās. Valmierā kopmītņu ēka pagaidām vēl ir sliktā stāvoklī. Dienesta viesnīcas pārtapšana jau plānos un darbos. Izbūvēts korpuss, kas savienots ar otru ēku. Otrajai darbu kārtai beidzoties, skolēnu dienesta viesnīca uzņems 350 jauniešus no 10. līdz 12. klasei. Kā moderna dienesta viesnīca ar 160 vietām tā kalpos arī skolēniem ar augstiem sasniegumiem sportā.

Sporta internātskolu laiks ir pagājis – tā spriež Valmieras domē, aicinot talantus uz pilsētu trenēties un mācīties, bet solot, ka apstākļi nebūs kā internātskolā. Ikdienā skolēni mācīsies vispārizglītojošā skolā un trenēsies. Dienesta viesnīcā būs nodrošinātas diennakts dežūras un speciāli skolotāji. Bērnu vecāki varēs būt pārliecināti, ka ar bērnu viss kārtībā.

Citu pašvaldību bērni Valmierā jau izmanto ne tikai vispārizglītojošās pašvaldības iestādes un profesionālā sporta, bet arī mākslas un interešu izglītības programmas. Pilsētas stratēģi cer, ka jaunie cilvēki, arī viņu vecāki būs tie, kas paliks pilsētā dzīvot, uzskatīs to par labu vietu savai ģimenei un ar laiku kļūs par pilsētas patriotiem. Līdzīgi tas noticis ar Latvijas olimpiešiem no Val­mieras puses. Vaicāti, no kurienes viņi nāk, kur sirds piesaistīta, kur ceļa maize dota – BMX braucējs Māris Štrombergs un divi bobslejisti, abi Oskari – Melbārdis un Ķibermanis – sacījuši: “No Val­mieras”. Līdzīgi vajadzētu būt pēc pieciem, desmit gadiem, it kā vēl tālajā 2030. gadā.