Kāds bijis pēdējais gads pirms reformas

Foto: Publicitātes

No 15. februāra, turpinoties tiesu reformai, Vidzemē būs tikai viena tiesa – Vidzemes rajona tiesa, kurā apvieno vairākas pašreizējās rajonu tiesas. Vidzemes rajona tiesā paredzētas 32 tiesnešu štata vietas. Arī ēkā Cēsīs, Raunas ielā 14, tiesas darbs turpināsies, tikai tiesai jau būs cits nosaukums. Kāds Cēsu rajona tiesā bijis pēdējais gads pirms reformas?

Cēsu rajona tiesa pagājušajā gadā saņēmusi 221 krimināllietu (2016. gadā – 256). No tām gada laikā 192 lietas pabeigtas, bet 93 jāizskata šogad. Lielāko daļu jeb 71 lietu veido zādzības nelielā apmērā (2016. gadā – 88). Starp izskatītajām krimināllietām ir 59 satiksmes negadījumu lietas (2016. gadā – 63); 10 lietas, kas saistītas ar narkotikām, auto vadīšanu bez autovadītāja tiesībām un alkohola reibumā, četras lietas par smagu miesas bojājumu izdarīšanu un tikpat daudz izskatītas lietas, kas saistītas ar vardarbību pret bērnu.

Pērn tiesa izskatīšanai saņēmusi 661 civillietu (2016. gadā – 766). No tām 276 lietas saistītas ar zaudējumu piedziņu (2016. gadā – 293). Izskatītas 22 lietas saistībā ar juridiskas personas maksātnespēju, savukārt no 36 lietām, kas saistītas ar fiziskas personas maksātnespēju, pabeigtas 25 lietas. Pērn Cēsu rajona tiesa saņēmusi izskatīšanai 40 lietas (2016. gadā – 45) saistībā ar laulības šķiršanu, kas esot par aptuveni 60 procentiem mazāk nekā iepriekšējos gados. Tas saistīts ar to, ka no 2011. gada šķiršanās lietas, kurās starp laulātajiem nav nekādu strīdu, lielākoties ir notāru pārziņā.

Valstij, iesniedzot prasības civillietās, gada laikā valsts kasē iemaksāti 103 622,15 eiro (2016. gadā – 118 894,20 eiro). 2017. gadā par administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar autovadītājiem, kuri sēdušies pie spēkrata stūres, esot alkoholisko vai apreibinošo vielu ietekmē, braukšanu bez tiesībām vai alkohola lietošanu pēc satiksmes negadījuma, izskatītas 133 administratīvās lietas (2016. gadā – 101). 89 gadījumos ticis piemērots administratīvais arests, savukārt 38 gadījumu vainīgajiem piespriests naudas sods. Visos gadījumos, kad to paredz likums, uz diviem vai četriem gadiem ir atņemtas transportlīdzekļu vadītāja tiesības. Naudas sodos piespriestā summa ir 96 620 eiro (2016. gadā – 81 560.00 eiro).

Cēsu rajona tiesas priekšsēdētāja Dace Blūma atzīst, ka tiesnešiem ikdienā no likuma pārkāpējiem un arī lietas dalībniekiem civillietās nākas uzklausīt visdažādākos stāstus, redzēt visdažādākās situācijas – gan dramatiskas, traģiskas, gan komiskas un pat kuriozas. Taču tas ir cits stāsts, iespējams, gada laikā piedzīvotais un pārdzīvotais tiks nodots arī “Druvas“ lasītājiem.

Tiesas priekšsēdētāja D.Blūma atgādina – Cēsu rajona tiesā strādā seši tiesas sastāvi, no kuriem divi skata krimināllietas, četri – civillietas.