Kāds autovadītājs Pārgaujas novadā nobrauc no ceļa

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 85 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no tiem ir pieci cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 6 vadītāji – četri automašīnu, viens velosipēdists un vienā gadījumā atteikšanās no pārbaudes. Noformēti 46 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 25 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

17.jūnijā pulksten 07:30 Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā uz autoceļu Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 70.kilometrā, kāds vīrietis vadot automašīnu “AUDI A4” iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur notika sadursme ar sievietes vadīto automašīnu “HYUNDAI”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta HYUNDAI vadītāja un divi pasažieri, kā arī Audi vadītājs un pasažiere visi nogādāti medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

17.jūnijā pulksten 08:37 Pārgaujas novadā, Straupes pagastā uz vietējās nozīmes ceļa, kāds vīrietis vadot automašīnu “Mazda” , pie nenoskaidrotiem apstākļiem nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebrauca kokā un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cietušie nav, bojāta automašīna. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

17.jūnijā pulksten 15:20 tika saņemta informācija, ka Madonas novadā Oskara Kalpaka ielā nenoskaidrots vadītājs vadot automašīnu “Volvo” nobrauca no braucamās daļas un iebrauca grāvī. Izbraucot policijas norīkojumam, konstatēts, ka vīrietis pamatīgā alkohola reibumā – 2,14 promiles, vadot automašīnu “Volvo” uzbrauca ceļa zīmei un nobrauca no ceļa braucamās daļas. Ceļu satiksmes negadījumā nav cietušie. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Jāpiebilst, ka aizvadītajā diennaktī pieķerti vairāki transportlīdzekļu vadītāji, kuri sēdušies pie stūres lielā alkohola reibumā. Kocēnu novadā policija apturēja “Volvo” vadītāju, kurš ceļu satiksmē piedalījās 1,24 promiļu reibumā. Tāpat Cēsīs, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Sharan” būdams 2,18 promiļu reibumā. Savukārt Gulbenes novadā, Rankas pagastā tika apturēts kāds “VW Transporter” vadītājs, kurš sēdies pie stūres 1,51 promiļu reibumā. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.