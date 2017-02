Kā atrast finansējumu

Ikmēneša rubrikā Mans uzņēmums turpinām SIA “Brain How” valdes priekšsēdētāja Edmunda Bērziņa praktiskos ieteikumus, kā uzsākt savu uzņēmējdarbību. Šoreiz par finansējuma meklēšanu biznesam. “Finansējuma meklēšana ir nozīmīgs solis,” uzsver E. Bērziņš un saka: “Uzņēmējam ir jāprot pieņemt gudrus lēmumus. Citādi finansējums pārvērtīs sapņu biznesu par murgu.” “Lai noteiktu, kura finansējuma forma ir vispiemērotākā, jāpadomā par saviem personīgiem un biznesa ilgtermiņa mērķiem. Nauda ir pieejama dažādās formās – no kredītkartēm līdz riska investīcijām. Svarīgi atrast finansējumu, kas ir atbilstoša lieluma, īstajā laikā un ar atbilstošiem nosacījumiem,” saka E. Bērziņš un stāsta, ka finansējuma meklējumus vajag sākt pašam ar sevi.

“Iespējams, ka var izmantot savus uzkrājumus, ienākumus, kredītkartes, patēriņa vai hipotekāros kredītus un citus avotus. Parasti šis aizdevuma veids sniedz ierobežotu naudas daudzumu. Ir iespēja naudu aizņemties arī no draugiem un ģimenes, bet jāatceras, ka tad tiks tērēta tuvāko cilvēku nauda. Tādēļ jābūt gatavam atbildēt par sekām, ja bizness negūs plānotos panākumus,” domās dalās SIA “Brain How” valdes priekšsēdētājs un turpina: “Lai saņemtu aizdevumu bankā, ir jāatbilst tās izvirzītajām prasībām. Bieži vien šīm prasībām atbilst tikai jau strādājoši uzņēmumi ar savu kredītvēsturi. Taču jaunais uzņēmējs var meklēt arī banku, kurai ir pieejamas valsts garantijas un ir iespēja kreditēt arī jaunus uzņēmumus. Taču, pirms aizņematies naudu, apsveriet, kā palielināt savas priekšrocības baņķiera acīs. Aizdevuma saņemšanas process nav vienkāršs, bet tajā pašā laikā tā ir sistēma, kas ir kā panākumu mēraukla daudziem mazajiem biznesiem.” E. Bērziņš stāsta, ka faktoringa gadījumā finansētājs aizdod uzņēmējam naudu, pretī saņemot ienākumus no uzņēmēja neapmaksātajiem rēķiniem. “Uzņēmēja izrakstītais, bet vēl neapmaksātais rēķins tiek nodots finansētājam, saņemot tūlītēju samaksu par to. Pircējs savukārt norēķinās jau ar finansētāju, kad pienācis samaksas termiņš. Finansētājs parasti saņem samaksu procentos no rēķina vērtības,” skaidro E. Bērziņš. Viņš stāsta, ka „biznesa eņģeļi” ir privātpersonas, kuras iegulda uzņēmumos to pirmsākumos apmaiņā pret jaunā uzņēmuma kapitāldaļām un iespēju piedalīties uzņēmuma vadībā. “Cilvēki, kuri piedāvā šo finansēšanas formu, parasti ir daudz sasnieguši savā uzņēmējdarbībā vai karjerā un var palīdzēt to pašu izdarīt arī jums. Viņi iegulda ne tikai naudu, bet piedāvā arī profesionālu palīdzību un kontaktus. Riska investori ir privātpersonas vai uzņēmumi, kuru rīcībā ir lielas naudas summas, ko tie vēlas ieguldīt, saņemot lielu peļņu. Riska investori iegulda kā profesionāļi un parasti to dara citu investoru vārdā. Izmantojiet viņus, ja jums ir lieliska darbības pieredze kādā jomā, biznesa ideja ar straujas izaugsmes iespējām un nepieciešama liela naudas summa. Arī riska investori papildus naudai sniedz savas zināšanas un kontaktus. Taču jābūt gatavam atdot viņu rokās nozīmīgu daļu kontroles pār galvenajiem lēmumiem savā uzņēmumā,” stāsta E. Bērziņš. Viņš arī norāda, ka valsts atbalsts nozīmē īpašas programmas, kas parasti ir orientētas uz noteiktiem biznesa veidiem vai jomām, ko

valsts uzskata par svarīgām tautsaimniecības attīstībā.

“Jaunajam uzņēmējam nav jāmaksā aizdevuma procenti par šādu naudu. Vēl vairāk, uzņēmējs iegūst kompensāciju daļai no saviem izdevumiem. Valsts atbalstam parasti ir sīva konkurence, un pieteikumu rakstīšana atbalsta saņemšanai ir savā ziņā māksla, tāpēc jāpadomā par palīdzības izmantošanu šajā darbā,” saka E. Bērziņš.

***

Visus rakstus rubrikālasiet rakstu arhīvā

1. Uzsākt savu uzņēmējdarbību 2. Kādu uzņēmējdarbības veidu izvēlēties 3. Kā izveidot biznesa plānu 4. Kā izvēlēties uzņēmējdarbības formu 5. Kā radīt biznesa vērtības