Kā atmest smēķēšanu? Pārbaudītu ieteikumu tops ikvienam atmest gribētājam

Vecais gads strauji tuvojas izskaņai, un cilvēki jau aktīvi sāk apdomāt apņemšanās idejas nākamajam gadam. Tostarp ir gan radošas idejas par jaunu valodu mācīšanos, mūzikas instrumenta apgūšanu, svara samazināšanu vai stila maiņu, gan arī idejas par negatīvo ieradumu izskaušanu – piemēram, alkohola patēriņa samazināšanu vai arī smēķēšanas atmešanu. Jaungada apņemšanos sarakstā tieši atteikšanās no cigaretēm ir viena no populārākajām, bet reizē arī viena no visgrūtākajām. Daudziem jo daudziem gribētājiem smēķēšanu neizdodas atmest ne ar pirmo, ne ar otro vai pat trešo reizi. Tāpēc rakstā apkopojām vairākus efektīvus un praksē pārbaudītus ieteikumus, kas tiešām var palīdzēt smēķēšanas atmešanas procesā.

Atteikšanās no rīta cigaretes

Smēķētājiem cigaretes aizdegšana jau no paša rīta bieži vien ir kļuvusi par ikdienu strukturējošu rituālu. Tāpēc atmešanas nolūkos to nepieciešams mainīt – diena jāiesāk bez cigaretes. Ir smēķētāji, kuriem ar to būtībā pietiek: ja no rīta cigarete nav uzsmēķētā, tad pa dienu vēlme uzsmēķēt būs ievērojami mazāka. Ja nepieciešams, rīta kafijas pauzi var aizstāt ar rīta pastaigu, vingrošanu vai košļājamo gumiju. Svarīgi izjaukt rīta rituālu, kur viens no pamatelementiem bija cigarete, un aizstāt to ar kaut ko citu.

Ja bija ierasts smēķēt, runājot pa telefonu, – ieteicams nēsāt sev vienmēr līdzi rakstāmo un blociņu, lai sarunas laikā varētu sevi nodarbināt, veicot pierakstus vai zīmējot.

Pieraksti to, kāpēc apņēmies nesmēķēt

Ar vispārēju apziņu, ka smēķēt ir neveselīgi, parasti ir par maz. Lai tiešām atmestu smēķēšanu, nepieciešams pašam sev personiski nodefinēt, kāpēc vēlies atmest, kas ir tavas personīgās apņemšanās pamatā! Piemēram, tā var būt bērna piedzimšana un vēlēšanās viņu pasargāt no pasīvās smēķēšanas ietekmes. Tā var būt arī vēlme novērst plaušu vēzi, īpaši ja no tā iepriekš ir miris tuvs radinieks. Jārēķinās, ka sākotnējā motivācija var pazust, bet ir jābūt personīgam dzinulim, kas uztur iekšējo disciplīnu un saglabā apņemšanos neatkarīgi no entuziasma samazināšanās. Vairāk nekā 90% no tiem, kas mēģina atmest smēķēšanu, tomēr atsāk smēķēt, jo nespēj paši saviem spēkiem tikt galā ar atkarību. Tāpēc pieraksti to, kāpēc apņēmies nesmēķēt, un novieto sev redzamā vietā, lai katru dienu atsvaidzinātu savu apņemšanos.

Izvairies no alkohola

Alkohola iespaidā mazinās gribas spēks un paškontrole, cilvēki kļūst bezatbildīgāki –piemirstas gan sev, gan citiem dotie solījumi. Pašdisciplīna mazinās, un virsroku gūst mirkļa iegribas, lai arī vēlāk to nožēlojam. Pat cilvēki, kas ikdienā nesmēķē, to mēdz darīt alkohola lietošanas laikā. Smēķēšanas atmetējiem alkohola lietošanas laikā bieži rodas nepārvarama vēlme atkal uzsmēķēt. Nereti tas beidzas ar smēķēšanas atsākšanu. Tāpēc atmešanas sākumposmā noteikti vajadzētu izvairīties no bāriem un pasākumiem, kur paredzēta alkohola lietošana.

Plāno ēdienkarti

Kaitīgās ķīmiskās vielas, kas organismā nonāk ar dūmiem, trauсē organisma vielmaiņas procesus. Tāpēc nav jābrīnās, ka, smēķēšanu atmetot, var visai strauji uzlaboties ēstgriba, jo organisma vielmaiņa atsāks darboties normālā režīmā, atgriezīsies dabiskās garšas izjūtas, ēdiens sāks likties daudz krāsaināks un bagātīgāks. Tāpēc atmēšanas sākumposmā ieteicams rūpīgi piedomāt pie savas ēdienkartes, lai tā būtu veselīga un sabalansēta, lai jaunatgūtās sajūtas neradītu nepatīkamus blakusefektus liekā svara formā. Īpaši jāizvairās no pārlieku saldiem vai sāļiem ēdieniem un dzērieniem.

Nogaidi un atrodi aizstājošas nodarbes

Ja tomēr piezogas neatvairāma vēlme uzsmēķēt, vienmēr atceries sev atgādināt, ka vajag nogaidīt pirmās 10 minūtes un šajā periodā atrast kādu citu interesantu nodarbi. Sabiedriskās vietās vienmēr izvēlies zonas, kas ir domātas nesmēķētājiem.

Ar vienu nepietiek

Nekad nepaļaujies uz to, ka tikai viena cigarete neko nemainīs. Parasti tieši ar šo vienu vienīgo vai pēdējo cigareti arī beidzas smēķēšanas atmešana. Neļauj sevi piemānīt ar vienas cigaretes solījumu.

Izstāsti un iesaisti līdzcilvēkus

Izstāsti par savu apņemšanos ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām. Līdzcilvēki parasti ir ieinteresēti iesaistīties un palīdzēt šāda netikuma atmešanā. Tas arī samazinās iespējamību nonākt situācijās, kas var veicināt smēķēšanas atsākšanu. Tuvo cilvēku atbalsts ļoti noderēs, lai pārvarētu stresu, kas rodas atkarības atmešanas procesā.

Nekautrējies konsultēties pie ārsta

Ja pašam ir grūti tikt galā ar tieksmi uzsmēķēt, pēc palīdzības ieteicams vērsties pie sava ģimenes ārsta vai ārsta-narkologa. Anonīmu palīdzību smēķēšanas atmešanai vari saņemt, arī zvanot uz konsultatīvo tālruni 67037333.

Ja citādi nesanāk – izmēģini cigarešu alternatīvas

Jāņem vērā, ka nikotīns ir atkarību izraisoša viela un tikai daļai no cigarešu smēķētājiem pēc pirmajiem atmešanas mēģinājumiem izdodas saglabāt pastāvīgu atturību. Tāpēc daļa smēķētāju arvien biežāk smēķēšanas atmešanas procesu iesāk, izmēģinot dažādas modernas tradicionālo cigarešu alternatīvas, kā, piemēram e-cigaretes vai karsējamo tabaku, kas var palīdzēt atmest smēķēšanu pakāpeniski. Atmest smēķēšanu var palīdzēt arī nikotīnu saturoša košļājamā gumija, plāksteri vai sūkājamās tabletes. Piemēram, Lielbritānijā e-cigaretes ir populārākais un efektīvākais smēķēšanas atmešanas līdzeklis – tas noskaidrots, veicot apjomīgu pētījumu par mazāk kaitīgu cigarešu alternatīvu – bezdūmu produktu – lietošanu. E-cigaretes kā solis pretim smēķēšanas atmešanai Lielbritānijā izrādījušās populārākas pat par ierastajām nikotīna košļenēm vai plāksteriem.

Atrodi sportisku hobiju

Smēķēšanas atmešana ir solis pretī veselīgākam dzīvesveidam, ko ķermenis novērtēs jau pirmajās nedēļās pēc cigarešu lietošanas pārtraukšanas. Lai novērstu domas un mazinātu tieksmi atsākt smēķēšanas, ieteicams padomāt par kādu sportisku aktivitāti. Kustības palīdzēs atbrīvoties no stresa, nostiprinās veselību, kā arī paaugstinās līmeni dopamīnam un citām vielām, kuras palielina gandarījumu un mazina stresu.