Jurģi sākas šodien

Solītais izpildīts. Akciju sabiedrība “Siguldas būvmeistars” jauno daudzdzīvokļu namu Cēsīs nodeva precīzi noteiktajā datumā – novembra pēdējā ceturtdienā. Atklāšanas lenti pārgrieza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no labās) un akciju sabiedrības “Siguldas būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis. Foto: Jānis Gabrāns Akciju sabiedrība “Siguldas būvmeistars” jauno daudzdzīvokļu namu Cēsīs nodeva precīzi noteiktajā datumā – novembra pēdējā ceturtdienā. Atklāšanas lenti pārgrieza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no labās) un akciju sabiedrības “Siguldas būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis.

Jaunajā daudzdzīvokļu mājā Cēsīs, Siguldas ielā 3, kas atrodas Saules ielas kvartālā, jau šodien sāks ievākties dzīvokļu īpašnieki, tie ir visiem 24 dzīvokļiem, šodien mājas būvnieks “Siguldas būvmeistars” ar visiem paraksta līgumus, nodod atslēgas, iepazīstina ar nepieciešamo informāciju, un mājas apdzīvošana sāksies.

Šis, iespējams, ir viens no retajiem objektiem, kas nodots tieši solītajā termiņā. Kad maijā rakstījām par būvniecības sākumu, “Siguldas būvmeistars” pārstāvji teica, ka māju vislabāk ekspluatācijā būtu nodot novembra pēdējā ceturtdienā, tad nākamajā dienā dzīvokļu īrniekiem izsniegtu atslēgas, lai nedēļas nogalē var ievākties dzīvoklī.

Solītais izpildīts, un to būves atklāšanas brīdī uzsvēra arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs: “Kad jūs toreiz teicāt, ka 26.novembrī māju nodos, esmu pilnīgi pārliecināts, ka neviens no manējiem tam neticēja.”

Šī ir jau 14. akciju sabiedrības “Siguldas būvmeistars” uzceltā daudzdzīvokļu māja, kopā Sigul­dā un Cēsīs cilvēkiem nodoti 267 dzīvokļi. Būvniecība veicās ātri, jo ēku būvēja no gataviem ārsienu paneļiem ar trīs slāņu siltum­izolāciju, instalācijas kanāliem, logiem un nokrāsotu fasādi atbilstoši arhitektu iecerēm.

Griežot atklāšanas lenti, J. Rozenbergs atcerējās, ka četri gadi pagājuši kopš pirmās sarunas ar “Siguldas būvmeistars” valdes priekšsēdētāju Jāni Libkovski: “Saruna ilga kādu pusotru stundu, bet fināla verdikts bija tāds, ka Cēsis tomēr pārāk tālu un darījums nenotiks. Protams, bija žēl, jo dzīvokļu trūkums pilsētā ir liels, bet pēc pusotra gada domas mainījās, un, lūk, pirmā un, cerams, ne pēdējā māja ir uzcelta. Esam priecīgi, ka noticējāt Cēsīm, jo tas ir apliecinājums pilsētas attīstībai.”

J. Libkovskis atzina, ka uzņēmums ir gatavs arī nākamajām mājām Cēsīs, bet ļoti derētu valsts atbalsts šādiem projektiem: “Diemžēl valstī joprojām uzskata, ka viss bizness beidzas pie Rīgas apvedceļa un Ādaži ir pēdējā vieta, kur ko vērts būvēt. Esam centušies pārliecināt, ka arī citur var celt, ka cilvēkiem vajag, kur dzīvot. Pa visiem kopā jāmēģina to ratu iekustināt.”

Būvuzņēmuma vadītājs arī norāda, ka daudzdzīvokļu māju celt­niecība patiesībā pilsētai dod lielāku ieguvumu nekā būvniekiem, jo ienāk cilvēki, attīstās uzņēmējdarbība, rodas darba vietas, paš­valdības kasē ienāk iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Ja neuznāks kas neplānots, jau nākamajā vasarā blakus šai ēkai sliesies nākamā, kurā plānoti 16 trīsistabu dzīvokļi. Pirmā nama pieredze parādījusi, ka cilvēkiem krietni lielāka interese ir par mājokļiem ar trīs, nevis divām istabām. Visi dzīvokļi aprīkoti ar kvalitatīvu santehniku, katrā iebūvētā virtuve ar elektrisko plīti, vietu trauku mazgājamajai mašīnai ar visu pieslēguma vietu. J. Lib­kovskis stāstīja, ka pirmās uzņēmuma celtās mājas Siguldā netika komplektētas ar iebūvēto virtuvi, bet tad secināts, ka cilvēki paši sāk urbt, kaut ko nepareizi saslēdz un rodas problēmas. Tāpēc izvēlēts šāds risinājums. Katram dzīvoklim bez maksas paredzēta viena vieta autostāvvietā, kas būs slēgta ar barjeru, lai to neizmantotu citu apkaimes namu iedzīvotāji.

Dzīvokļa cena tiek lēsta apmēram 1000 eiro kvadrātmetrā. Pirmās mājas kopējās izmaksas gan lielākas, jo nācās izbūvēt visas komunikācijas, kas noderēs arī nākamajām ēkām.

“Mums ir lieliska komanda, domāju, ka par kvalitāti šaubām nevajadzētu būt,” norāda J. Lib­kovskis. “Paši darām visu, pērkam zemi, projektējam, būvējam, tāpēc varam būt droši par izmaksām un kvalitāti.”

Uzņēmuma pārstāvis Jānis Purgailis stāsta, ka starp dzīvokļu īpašniekiem cēsnieku ir mazāk nekā puse, daļa ir no apkārtējām pilsētām – Valmieras, Smiltenes, Balviem -, citiem novadiem, bet piecas ģimenes uz jauno mājvietu atgriežas no ārzemēm. Patiesībā šī ir labākā atbalsta programma, lai cilvēki atgrieztos no ārzemēm, jo, lai to darītu, jāzina, kur dzīvot.

“Kad Siguldā nodevām eksplu­atācijā pirmo māju, tajā sākumā aizņemts bija tikai viens dzīvoklis. Taču ar katru uzcelto namu situācija mainījās, un trim pēdējām mājām pieprasījums bija tik liels, ja līdz Jāņiem neiemaksāja drošības naudu, nebija cerības tikt pie dzīvokļa. Arī Cēsīs namu ātri izpirka, lai gan nekādas īpašas reklāmas nebija. Kad augusta beigās ielikām sludinājumu ss.com, nedēļas laikā visi dzīvokļi tika paņemti,” stāsta J. Purgailis.

Būvnieku novērojumi liecina, ka jaunā māja paaugstinājusi dzīvokļu un īres cenas pilsētā kopumā. J. Purgalis stāsta, ka cēsnieki šim projektam sākuši noticēt vien tad, kad brīvu dzīvokļu vairs nav bijis. Taču joprojām regulāri zvanot un interesējoties, kad varēšot rezervēt dzīvokļus nākamajā ēkā. Tas, visticamāk, būs iespējams nākamā gada pirmajā pusē.

Jau rakstīts, ka šajā vietā plānots uzbūvēt vismaz četras daudzdzīvokļu mājas, un J. Libkovskis norāda: “Kad liksim pamatus nākamajai, varēsim noteikt nodošanas datumu, un tad jau, cerams, visi noticēs, ka tā arī būs!”