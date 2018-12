Jums pienākusi dāvana

Senioriem, kas mīt sociālās aprūpes centros, svētku gaidīšanas prieku sagādā pārsteigums – dāvanas, kuras sarūpējuši pavisam sveši cilvēki.

Sociālās aprūpes centrs “Sērmūkši”, “SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne” – Senioru māja” un SIA “Vecpiebalgas Dok­torāts”, ilgstošas sociālās aprūpes institūcija, ir to 70 Latvijas soci­ālās aprūpes centru skaitā, kas pievienojušies projektam “Zie­mas­­svētku vecīša darbnīca”. Tā bija iespēja aprūpes centru iemītniekiem izteikt vēlmi, ko gribētu saņemt svētku dāvanā, bet katram, kas vēlas šos cilvēkus iepriecināt, aplūkot sarakstu projekta mājaslapā, sagatavot dāvaniņu un nosūtīt konkrētajam senioram. Nu jau gandrīz visas vēlmes izpildītas.

Sociālo pakalpojumu centra “Sērmūkši” valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone “Druvai” pastāstīja, ka darbinieki ar aizrautību vēro, kā mainās senioru emocijas, saņemot paciņu. “Sērmūkšos” patlaban atrodas 36 klienti, bet dāvaniņas sarūpējuši 37 labdari, tātad kāds saņems divas. Visi klienti šoreiz svētkus sagaidīs aprūpes centrā, neviens nedosies mājās pie tuviniekiem daļēji arī tālab, ka pašu bērni ir jau gados un ar veselības problēmām.

Dāvaniņu dalīšana svētku laikā ir brīnumu pilns brīdis. Seniors pat no sākuma neticot, ka paciņa domāta viņam. Cilvēki ir priecīgi par mazumiņu, ko saņem. Kok­vilnas lakatiņš, saldumi, 2019. gada kalendārs, rokas pulkstenis, krūzīte ar osiņām, no kuras šķidrums neizlīst, silta plecu šalle un krustvārdu mīklu krājums – tās ir tikai dažas no lietām, ko sociālo aprūpes centru iedzīvotāji vēlas saņemt Ziemas­svētkos. Aprūpes centra iemītnieki kļūst atvērtāki, priecīgāki. Vēlas parādīt, ko ir saņēmuši, arī dalīties ar personālu, ar draugiem, kaimiņiem.

E. Jēkabsone bilst, ka cilvēkiem saņemtie sūtījumi ir ļoti svarīgi, tie viņus iepriecina, liek aizmirst par ikdienas raizēm, uz brīdi ļauj sajusties svarīgiem un pamanītiem. Par viņiem padomājis, parūpējies kāds svešinieks, cilvēks, kuru viņi nekad nav redzējuši. “Vien žēl, ka šādus labos darbus sabiedrība veic kampaņveidīgi, seniori jau aprūpes centros dzīvo gadu no gada. Taču arī par šo projektu priecājamies līdz ar viņiem. “Ziemassvētku vecīša darbnīca” nav tikai mehāniska paciņu, vēstuļu un apsveikuma kartiņu sūtīšana un saņemšana, tā ir patiesa rīcība no sirds uz sirdi.”

Lai gan vēsturiskajā Cēsu rajonā ir vairāki aprūpes centri, ne visi noslēguši līgumus ar “Eņģeļa pastu”, jo tieši Ziemassvētkos seniorus dažādas sabiedrības grupas atceras visvairāk. Cēsu pansionāta “Cīrulīši” direktore Inga Gunta Paegle piekrīt, ka šāda kampaņa ir cēls un skaists žests, taču atzīst, ka ap svētku laiku pansionātā ir ļoti piesātināta pasākumu programma, nāk lieli un mazi. “Mūs sveic draugi no Zviedrijas. Kopā dziedam, darinām skaistas lietiņas un, protams, saņemam gan dāvanas, gan uzmanību. Tieši šī uzmanība ir tā, kas nogurdina vecos cilvēkus. Viņiem ir savs dienas ritms, ja nu visu gadu par viņiem neviens nav licies ne zinis, bet tagad no vietas viens pasākums pēc otra, viņi piekūst. Tāpēc mēs šajā kampaņā neiesaistījāmies, bet ļoti labprāt gaidītu ciemos ikvienu arī tad, kad svētki būs pagājuši.”

I.G. Paeglei daļēji piekrīt arī “Sērmūkšu” centra vadītāja, taču uzsver, ka viņa neatsaka nevienam: “Sabiedrībai vēl jāaug, šie ir tikai pirmie labdarības asniņi. Baidāmies, ka, pasakot nē, mēs iznīcināsim cilvēku labo gribu.”

“Ziemassvētku vecīša darbnīca” ir sociālā uzņēmuma SIA “Eņģeļu pasts” projekts. Uzņē­muma un arī biedrības “No sirds uz sirdi” dibinātāja Līga Uzul­niece vērtē, ka aprūpes centru iemītniekiem ir ļoti nozīmīgi sajust, ka arī aprūpes iestādes viņus atceras, kāds par viņiem domājis, izpildījis viņu vēlmes. SIA “Eņģeļu pasts” īsteno arī citus labdarbības projektus.