Jaunumi basketbola laukumos

Veiksmīgi. Cēsu Sporta skolas U15 grupas jaunie basketbolisti pagaidām spēlē bez zaudējumiem, septiņās spēlēs gūtas septiņas uzvaras. Foto: Jānis Gabrāns Cēsu Sporta skolas U15 grupas jaunie basketbolisti pagaidām spēlē bez zaudējumiem, septiņās spēlēs gūtas septiņas uzvaras.

Galvenās sporta aktivitātes pārcēlušās uz telpām, āra laukumus pret tām nomainījuši arī volejbolisti, basketbolisti, un jau pilnā sparā rit valsts čempionāti, kausa izcīņas, dažādi citi turnīri.

Latvijas reģionālajā basketbola līgā pirmās trīs spēles aizvadījusi komanda BK “Cēsis/ Cēsu Sporta skola”. Jau rakstīts, ka šogad šajā līgā komandas sadalītas trijās grupās, un cēsnieki spēlē Centra grupā kopā ar vēl septiņām komandām. Sezona tika sākta ar uzvaru pār BK “Ādaži/ Carnikava” 75:54. Rezultatīvākie Cēsu komandā bija Reinis Rudzītis – 17 punkti, Rainers Kalniņš – 16, Elvis Saulītis – 11.

Turpinājums gan tik labs vairs nesekoja. Piedzīvots zaudējums izbraukumā 69:84 pret Salaspils Sporta skolas komandu. Rinalds Mihailovs guva 14 punktus, R. Kalniņš – 12.

Zaudējums izbraukumā arī BK “Salacgrīva” komandai 67:97. E. Saulītis šajā spēlē guva 20 punktus.

Šovakar savā laukumā spēle pret BK “Rūjiena”, kam arī līdzīgs sezonas sākums, viena uzvara un divi zaudējumi.

BK “Cēsis/ Cēsu Sporta skola” startēs arī Latvijas kausa izcīņā, un atbilstoši izlozei viņi turnīru sāk ar otro kārtu, mērojoties spēkiem ar komandu “DSN/ KPBA” no Rīgas, kas spēlē vienu līgu augstāk, Nacionālajā basketbola līgā. Pirmā spēle Rīgā 1.novembrī, atbildes spēle 15.novembrī Cēsīs. Uzvarētājs tiks noteikts divu spēļu summā.

Turpinās arī Cēsu rajona ceļojošā kausa izcīņa, kurā šogad startē piecas komandas: “Svēt­avots”, Cēsu Sporta skola, “Apse”, “Rakši” un “Metālu pasaule”. Jāatzīmē, ka šogad šis ir otrais kausa izcīņas turnīrs, jo pašā gada sākumā beidzot izdevās līdz galam izspēlēt 2019./ 2020.gada sezonas spēles. Tad par ceļojošā kausa ieguvējiem kļuva BK “Cēsis/ Svētavots”, un arī šobrīd komanda “Svētavots” trijās spēlēs guvusi trīs uzvaras. Kā norāda turnīra rīkotājs Mihails Mihailovs, šis ir īsais turnīrs, komandas izspēlē viena apļa turnīru, katrai četras spēles, noskaidrojot labāko, kura saņems ceļojošo kausu.

Visas četras spēles aizvadījusi Cēsu Sporta skolas komanda, gūstot trīs uzvaras, piedzīvojot vienu zaudējumu, un izstājusies no cīņas par kausu. Divas uzvaras trijās spēlēs ir komandai “Apse”, bet “Rakši” un “Metālu pasaule” pagaidām zaudējuši visās trīs aizvadītajās spēlēs. Turnīra pēdējā diena, kas būs 5.novembrī, šīs abas komandas tiksies savstarpējā spēlē, un tā būs principiāla cīņa par to, kura no komandām izvairīsies no pēdējās vietas. Turnīra pēdējā spēlē tiksies “Svētavots” un “Apse”, un spēles uzvarētājs iegūs ceļojošo kausu.

Gūto vai zaudēto punktu skaits krājas arī Jaunatnes basketbola līgas komandām. Jau­niešiem U19 grupā Cēsu Sporta skolas komanda piecās spēlēs guvusi trīs uzvaras un šobrīd turnīra tabulā ieņem 4.vietu. Pēdējā spēlē cēsnieki sīvā cīņā ar 76:81 zaudēja Jēkabpils vienaudžiem. Cēsu komandā pa 25 punktiem guva Markus Berkolts un Kristers Kubliņš.

Zēniem U17 grupā CPSS piecās aizvadītajās spēlēs pagaidām tikuši tikai pie vienas uzvaras un ieņem 8.vietu.

Piecas uzvaras piecās spēlēs ir U16 CPSS komandai. Pēdējā spēlē viņi ar 101:33 sagrāva Jē­kabpils komandu. Tomass Kvasts guva 21 punktu, Ričards Bog­danovs – 18, Kristers Kārkliņš – 17, Artūrs Timofejevs – 16, Markus Berkolts – 14.

Jāatzīmē, ka šodien Cēsu sporta kompleksā sākas un trīs dienas turpināsies Eiropas jaunatnes līgas (EYBL) sabraukuma turnīrs, kurā Cēsu U16 komanda aizvadīs piecas spēles pret Igaunijas, Norvēģijas un Latvijas komandām. Šis būs sezonas pirmais sabraukums.

Bez zaudējumiem Latvijas čempionātā turpina spēlēt U15 grupas zēni, kuri jau guvuši septiņas uzvaras pēc kārtas un turnīra tabulā ieņem pirmo vietu. Pēdējā kārtā viņi ar 79:63 pieveica Jēkabpils vienaudžus. Ervīns Mihailovs guva 29 punktus, Artūrs Timofejevs – 28, Luiss Bulmeisters – 17.

Septiņās spēlēs sešas uzvaras guvuši U14 grupas puiši, vienīgo zaudējumu piedzīvojot sezonas pirmajā spēlē pret Siguldas komandu, kas ir turnīra tabulas līderi. Pēc tam sekojusi sešu uzvaru sērija, pēdējā spēlē ar 121:19 sagraujot Jēkabpils komandu. Maikls Devenis guva 31 punktu, Valters Okrašinskis – 23, Ričards Tērauds – 20.

U13 grupā puišiem vēl jāatrod uzvaras taka, jo sešās spēlēs gūts tikai viens panākums.

U12 grupā aizvadītajās astoņās spēlēs uzvaras un zaudējumi dalīti uz pusēm, četri un četri.