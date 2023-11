Jauns sākums jaunai volejbola tradīcijai Vidzemē

Labs sākums. Vidzemes volejbola līgas turnīru ar divām uzvarām divās spēlēs sāka Cēsu komandas SK “Fono” volejbolisti. Foto: Elīna Andersone Vidzemes volejbola līgas turnīru ar divām uzvarām divās spēlēs sāka Cēsu komandas SK “Fono” volejbolisti.

Cēsu sporta hallē Piebalgas ielā visu svētdienu (20.10.2023.) valdīja volejbols, te sākās jauna tradīcija – Vidzemes volejbola līgas čempionāts.

Ar šo iniciatīvu nāca sporta klubs “IVI”, kas pirms pāris gadiem tika izveidots Cēsīs, lai veicinātu volejbola dzīvi pilsētā un novadā. Līdz šim klubs vasarās rīkoja pludmales volejbola čempionātus, gatavojās šim pieteikumam, un tagad var teikt, iecere par vienu volejbola turnīru Vidzemē ir īstenota. Tālāk jau tikai no pašiem būs atkarīgs, kā tā iedzīvosies un attīstīties.

Viens no kluba dibinātājiem un šī turnīra rīkotājiem Igors Pupurs stāsta, ka, sākot darbu kā sporta klubs, gribēja attīstīt volejbolu visā Vidzemē un tā radās šis projekts – Vidzemes volejbola līga.

Turnīram pieteikušās desmit vīriešu un četras sieviešu komandas. Arī pārstāvniecība gana plaša, ir komandas no Cēsīm, Val­mieras, Alūksnes, Gulbenes, Mado­nas, Rūjienas, Kokneses.

I. Pupurs saka, ka pirmajam turnīram tas ir labs rādītājs: “Ja visu paveiksim uz to labāko, ceram, nākamgad būs vēl vairāk. Protams, turnīra gaitā būs kādas kļūdas, bez tām nevar, bet no tā mācīsimies, lai nepieļautu turpmāk. Esam gatavi uzklausīt visu kritiku un mainīties uz labu. Uzskatīsim, ka šī ir mūsu pirmā klase, tāpēc ceļš līdz augstskolai vēl tāls. Mērķis ir liels: ne tikai izveidot laba līmeņa Vidzemes turnīru, bet piesaistīt komandas no iespējami plašāka reģiona, arī no Igaunijas.”

Vidzemes volejbola līgas spēles notiek pēc sabraukuma principa. Pirmais bija Cēsīs, nākamajā vīru komandas spēlēs Gulbenē, dāmas – Madonā.

Nākamajā gadā ieplānots nebijis notikums volejbolā – zvaigžņu spēle.

“Zinām, ka tādas ir basketbolā, hokejā, neesmu dzirdējis par volejbolu, bet kāpēc gan ne,” saka I. Pupurs. “Ir doma, ka komandas no esošajiem Vidzemes līgas spēlētājiem veidos Latvijas izlases spēlētāji. Ceru, ka tas būs labs šovs, kas vairos šī komandu sporta veida popularitāti.”

Bijušais Latvijas izlases volejbolists Ingars Ivanovs ir viens no kluba dibinātajiem un bija klāt arī atklāšanas pasākumā. Viņš atcerējās, ka savu profesionālo spēlētāja karjeru sācis tieši Cēsīs, komandā

“Cēsu alus”, un savas pirmās spēles aizvadījis tieši šajā zālē Baltijas volejbola līgas ietvaros.

Jautāts, kas ir galvenais faktors, lai turnīrs kļūtu par tradīciju, viņš saka, ka viens no nosacījumiem ir to iespējami plaši popularizēt: “Bet pats galvenais – nepieciešams šo pirmo turnīru noorganizēt tik labā līmenī, lai spēlētāji par to dalītos un teiktu, ka te ir vērts startēt. Lai būtu labs turnīrs, svarīgas daudzas nianses, pat sīkumi. Pirmām kārtām jābūt labi saplānotam spēļu kalendāram, proti, lai komandām nav jāgaida garas stundas no vienas spēles līdz nākamajai. Ļoti svarīga ir tiesnešu kvalifikācija, ja būs labi tiesneši, nebūs aplamu lēmumu, kas var radīt neskaidrības, pat konfliktsituācijas. Arī tiesnešu profesionālā darbība veido labu turnīra atmosfēru.”

Pirmais sabraukums Cēsīs aizvadīts veiksmīgi, un iezīmējies arī komandu spēks. Katra komanda aizvadīja divas spēles. Vīriešu turnīrā pie divām uzvarām tika mājinieki: gan kluba “IVI” spēlētāji, gan SK “Fono” volejbolisti.

Atklāšanas spēlē SK “Fono” ar 3:0 pārspēja Rūjienas Sporta skolas (RNSS) komandu. Cēsu komanda pārliecinoši uzvarēja pirmo setu 25:11, un likās, ka tālākā spēle būs formalitāte. Iespējams, “Fono” spēlētāji sapriecājās nedaudz par ātru, jo visaizraujošākais izrādījās otrais sets. Tajā gandrīz visu laiku vadībā bija rūjienieši, tomēr galotnē cēsnieki spēja panākt izlīdzinājumu un beigās arī setu uzvarēt 30:28. Trešajā setā uzvara 25:16, un visā spēlē 3:0. Labākais spēlētājs SK “Fono” Artis Dricka – 7 punkti.

Otrajā spēlē cēsnieki ar 3:0 (25:19; 25:14; 25:13) pieveica “Alūksne 2” komandu. Uzva­rētāju rindās Lauris Sildniks un Jānis Vītols guva pa septiņiem punktiem. Divas uzvaras svinēja arī kluba “IVI” komanda, arī cēsnieki. Atklāšanas spēlē viņi ar 3:0 (25:15; 25:19; 25:21) pārspēja Valmieras komandu. Uzvarētāju rindās labākie Kristaps Liepa un Steinārs Hofmanis, katrs atzīmējoties ar astoņiem rezultativitātes punktiem.

Otrajā spēlē pretī stājās “Alūksne 1” volejbolisti, te uzvara nāca krietni sīvākā cīņā. Pirmajā setā uzvara 28:26, otrajā – 25:23, un tikai trešajā klājās nedaudz vieglāk – 25:17. K. Liepa atzīmējās ar astoņiem punktiem.

Pie divām uzvarām tika arī Cēsu pilsētas Sporta skolas komanda (CPSS), tiesa, tās nenāca viegli. Pret komandu “Alūksne 2” viss noskaidrojās tikai katra seta izskaņā. Cēsnieki uzvarēja trīs setus pēc kārtas, bet katrs noslēdzās ar 25:23. Cēsu komandā Rinalds Sirmais guva 20 punktus. Vīr­iešu turnīra sīvākā cīņa bija CPSS pret Kokneses komandu “Metr­iņš”, kur uzvarētāja noskaidrošanai bija vajadzīgi pieci seti. Pirmo uzvarēja mājinieki 29:27, otrajā un trešajā pārāki bija koknesieši 25:18 un 25:21. CPSS komandai nebija, kur atkāpties, un ceturtajā setā viņi spēja izraut uzvaru 28:26. Viss izšķīrās piektajā setā, kas arī bija līdzvērtīgs, tomēr ar 15:12 uzvarēja CPSS, svinot uzvaru visā spēlē 3:2. Šajā spēlē labākais uzvarētāju rindās R. Sirmais ar 16 punktiem. Vīriešu turnīrā vēl “Val­miera” ar 3:1 (13:25; 25:21; 25:18; 25:19) pieveica Valmieras Sporta skolu, “Metriņš” ar 3:0 (25:18; 26:24; 25:15) pārspēja RNSS, bet “Alūksne1” trijos setos (25:18; 25:12; 25:22) uzvarēja Valmieras Sporta skolas komandu.

Dāmu turnīrā divas uzvaras svinēja “IVI 1” komanda. Atklāšanas spēlē sīvā cīņa ar 3:2 (25:10; 25:18; 17:25; 20:25; 18:16) uzvarēta Valmieras komanda, mājnieču rindās labākās: Klaudija Tijāre 19 punkti un Tīna Dīriķe – 18. Sieviešu turnīrā klubs “IVI” pārstāvēts ar divām komandām, un abu savstarpējā cīņā ar 3:0 (25:10; 25:20; 25:21) pārāka bija 1.komanda. Uzva­rētāju rindās Līva Vāvere guva 13 punktus, bet “IVI 2” rindās Rasa Krūze 7 punktus.

Vēl dāmu turnīrā Madona ar 3:0 (25:12; 25:20; 25:21) pieveica “IVI 2”, bet “Valmiera” trijos setos (25:8; 25:17; 25:20) apspēlēja Madonas komandu.