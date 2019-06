Jauns celiņš, jaunas problēmas

Trešdien dienvidū. No Palasta ielas pa jaunizveidoto gājēju celiņu ejot uz Cēsu klīniku, redzams, ka šo celiņu izmanto arī neapzinīgi cēsnieki, šai zaļajā zonā rīkojot "piknikus". Foto: Mairita Kaņepe No Palasta ielas pa jaunizveidoto gājēju celiņu ejot uz Cēsu klīniku, redzams, ka šo celiņu izmanto arī neapzinīgi cēsnieki, šai zaļajā zonā rīkojot "piknikus".

Vakar Pirtsupītes gravā, kas Cēsu Pils parku Palasta ielas pusē šķir no Cēsu klīnikas Viesturkalnā, atsākās pērn ierīkotā gājēju celiņa labiekārtošana.

Pirtsupītes grava kopš pagājušās sestdienas kļuvusi slavena visā valstī. 22. jūnijā tajā ar vērienu izspēlēja simts gadu senās Cēsu kaujas, kurās latviešu un igauņu vienības cīnījās pret vācu formētu karaspēku – landesvēru. Televīzijā skatoties, kā tas notika, reizē pavērās skats uz ieleju pilsētas viducī, arī uz gājēju celiņu, pa kuru soļoja kaujas dalībnieku kolonnas.

Trešdien ap pusdienas laiku Pirtsupītes gravā tika uzstādītas laternas, kas apgādātas ar LED spuldzēm. Lai uzstādītu stabus, strādniekiem vispirms nācās to pamatnes atbrīvot no saspraustajām tukšajām alus skārdenēm, stikla pudelēm, kurās bijuši apreibinoši dzērieni. Arī “Druvai” apkaimē izdevās saskaitīt tik daudz tukšu plastmasas iepakojumu, ka piepildītos maiss.

Jautāti, kāpēc celiņu ar apgaismojumu aprīko tikai tagad, nevis tad, kad vēl bija tumši ziemas vakari, meistari ar smaidu atbildēja, ka cēsniekiem vispirms te vajadzējis karalauku, tajā modernie laternu stabi nav iederējušies.

Nav šaubu, ka līdz ar rudens iestāšanos pilsētnieki novērtēs apgaismoto celiņu. Cilvēkiem, kas no Cēsu centra, no Festivāla, Akmens, Valmieras un Lenču ielas dodas uz klīniku, tas ir ļoti vajadzīgs, bet rudens un ziemas tumšajās stundās gājējiem bijis neomulīgi. Tagad iedzīvotāju lūgums būs īstenots, taču celiņa uzturēšana var dārgi izmaksāt, gandrīz tikpat, cik laternu aprūpēšana Pils parkā, kur tās regulāri cieš no hiperaktīviem cilvēkiem. Sasistās spuldzītes tiek nomainītas, bet par to pašvaldībai jāsamaksā. Moderna laternas spuldze ir vismaz 130 eiro vērtē.

Cēsu pašvaldības policijas dežūrdaļā “Druva” noskaidroja, ka pilsētā aizvien tiek paplašināta “tehniskā apsardze” – video kameras. Dežurējošie pie pults seko kustībai pilsētā, darbībām publiskās vietās. Viņi iespējami ātri reaģē, ja kāds bojā sabiedrisko mantu, kaitē līdzcilvēkiem. Visticamāk, novērošanas kameras būs arī Pirtsupītes ielejā, lai varētu uzraudzīt kārtību gājēju un velosipēdistu celiņā.