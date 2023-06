Jaunpiebalgas ģimenes ārsti novērtē atzinīgi

Evita Pundure. Jaunpiebalgas ģimenes ārste saņēmusi Rūdolfa Skaidrā prēmiju jaunajam lauku ģimenes ārstam. Foto: www.president.lv arhīva Jaunpiebalgas ģimenes ārste saņēmusi Rūdolfa Skaidrā prēmiju jaunajam lauku ģimenes ārstam.

Jaunpiebalgas ģimenes ārste Evita Pundure saņēmusi Rūdolfa Skaidrā prēmiju jaunajam lauku ģimenes ārstam. Šo prēmiju pasniedz “Veselības centrs 4”, atbalstot akciju “Meklējam labu ģimenes ārstu”.

Meklē jauninājumus, kas palīdz pacientiem un mediķiem

Evita Pundure Jaunpiebalgas doktorātā strādā piecus gadus, 2018.gadā tur darbu uzsāka kā ārste stažiere. Evita ir rīdziniece, bet, domājot par prakses vietu, jau studiju laikā zinājusi, ka vēlas strādāt laukos. Tad izvēle bijusi par labu Piebalgas pusei, ar to ir radnieciskas saites, proti, vīra Jā­ņa vecāki ir vecpiebaldzēni, turklāt abu vecvecāki kādu laiku dzīvojuši arī Jaunpiebalgā.

Atceroties sākumu Jaun­piebalgā, E.Pundure teic: “Pirmie trīs gadi pagāja iestājoties, mācoties un pabeidzot rezidentūru. Pat tad, kad studiju cikli bija slimnīcās, braucu arī uz pieņemšanām Jaunpiebalgā. Lai tas viss izdotos, jāsaka liels paldies Jaun­piebalgas dakterei Ingrīdai Bran­tei, kura mani ievadīja prakses darbā, un dakterei Ilonai Radzi­ņai, kura tālāk līdz manas rezidentūras beigām mūs paņēma kā filiāli. Pēc tam jau izveidoju pati savu praksi, kur patstāvīgi strādāju kopš 2021. gada novembra.” Tagad ārste dod iespēju topošajiem medicīnas darbiniekiem iziet mācību praksi savā doktorātā. Pēdējos pāris gados te mācījušies divi topošie ārsta palīgi.

Šobrīd Evitas Pundures ģimenes ārstes praksē ir ap 1600 pacientiem, no kuriem aptuveni 350 ir bērni. Daktere vērtē, ka, sākot veidot praksi, bija jāapgūst, kā vispār ģimenes ārsta prakse strādā, kā to vadīt: “Viena lieta ir strādāt kā darbiniekam, bet pavisam kas cits, kad jākoordinē viss prakses darbs. Jādomā arī par prakses iekārtojumu, pakāpeniski aizstāju kādas mēbeles vai tehniku, kas savu laiku nokalpojušas.” Doktorātā veic arī manipulācijas pacientu veselības stāvokļa uzlabošanai vai novērtēšanai: asins analīzes, kardiogrammas, pārsiešanu, brūču sašūšanu, inhalācijas, ausu skalošanu un citas.

Ārste izveidojusi arī profilaktisko apskašu anketu ar tabulu, kas noder, lai pacientam pajautātu visu būtiskāko un arī saprastu, kas cilvēkam rada bažas: “Profilak­tis­ko apskašu veidlapai pamatu pārņēmu no dakteres Brantes, to vēl papildināju, ņemot vērā, kādas profilakses programmas tagad paredzētas. Tā redzu, vai pacients ir veicis valsts apmaksātos skrīningus. Ja nav to darījis, noskaidroju kāpēc. Zinot cilvēka motivāciju vai šaubas, varu ieklausīties un atbilstoši izskaidrot, veidojot labāku sadarbību. Jeb­kurš ārstniecības process nevar sākties un beigties tikai ar mani, arī otram jābūt ieinteresētam. Tāpat laba lieta, kas atvieglo gan manu darbu, gan pacientu ikdienu, ir regulāri lietojamo medikamentu tabula, kurā norādīts laiks, kad kuras zāles jālieto. Ja pacientam regulāri nepieciešami četri, pieci vai pat vairāk medikamentu, jo īpaši gados vecākiem cilvēkiem, tabula ir ļoti labs palīgs, kā salikt visu pa plauktiņiem. Ik pa laikam mēģinu izveidot vai ieviest kaut ko, kas palīdz man un pacientam: kādas tabulas, grafikus un izdales materiālus. Dažs jauninājums izdodas, bet cits, kaut sākumā licies labs, īsti ne. Tas viss ir nemitīgs attīstības process.”

Daktere vērtē, ka pacienti ir ļoti dažādi – dažs ir ieinteresēts savā veselībā, citam vienalga, un ir arī tādi, kuri par konkrētiem veselības jautājumiem ļoti satraucas, bet par citiem atkal vispār neiespringst: “Visbiežāk ir tā – ja tas nav noticis ar pašu vai tuvinieku, tad cilvēks par to neaizdomājas, neattiecina uz sevi. Zinot šīs nianses, zinu, kā labāk ar cilvēku strādāt, jo vēlamies vienu – lai ir iespējami labāka veselība,” rezumē E.Pundure.

Plāno būvēt doktorāta ēku

Runājot par nākotnes plāniem, ģimenes ārste atzīst, ka praksei nepārtraukti jāpilnveidojas. Iz­man­tojot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, tiek iegādāts jauns prakses aprīkojums, un lēniem, bet noteiktiem soļiem ceļš ved uz jauna doktorāta izveidi.

“Vispirms izdevās panākt, ka Jaunpiebalgā ir ģimenes ārsts, varam sniegt palīdzību uz vietas, tagad jāiet tālāk,” ir pārliecināta daktere. Plānā ir celt jaunu doktorāta ēku, procesā ir zemes iegāde apbūvei. “Visas puses, arī pašvaldība, ir ieinteresētas, tāpēc pamazām virzāmies uz priekšu, lai gan lēnāk, nekā sākotnēji biju iedomājusies. Daudz atkarīgs no tā, cik ātri dome pieņem lēmumu, sakārto formalitātes, tad priekšā visa plānošana, būvniecība, un zināms, ka ar to veicas dažādi,” stāsta E.Pundure.

Jaunās telpas iecerētas plašākas nekā pašreizējās. Ir brīži, piemēram, pirmdienu rīti, kad ir daudz pacientu, iznāk drūzmēties: “Tas īsti neatbilst manam redzējumam. Uzskatu, ka svarīgi, lai ērti ir gan pacientiem, gan arī darbiniekiem, lai ir gan kabinets ārstu palīgam, gan procedūru kabinets. Tad var sniegt plašāku pakalpojumu klāstu un arī gaidīšana rindā būtu mazāka. Ja man ir ērti, maniem darbiniekiem ir ērti, tad varam sniegt arī pacientiem atbilstošus un kvalitatīvus pakalpojumus. Un tad tam arī ir jēga.”

Daktere pastāsta, ka viņas vīzijā doktorātā ir arī neliela fizioterapijas zāle, kur varētu notikt gan individuālās, gan grupu fizioterapijas nodarbības, jo laukos cilvēkiem nereti ir sarežģīti nokļūt pilsētā, kur pieejami speciālisti: “Tāpēc esmu apņēmības pilna atvest speciālistus pie mums.”

E.Pundure vērtē, ka līdz jaunās prakses vietas atvēršanai varētu paiet divi trīs gadi. Plānots ieguldīt gan savus līdzekļus, gan meklēt iespēju finansējumu piesaistīt, jo ģimenes ārstu praksēm ir pieejami dažādi atbalsta mehānismi.

Ģimenes ārstam īpaši svarīga ir arī attieksme pret pacientiem. E.Pundure atzīst:. “Man patīk tas, ko daru. Un man patīk cilvēki, kas ir man apkārt – man ir jauki pacienti un vislabākā komanda pasaulē. Tāpēc tikai jāturpina strādāt.”

Jaunie ārsti stiprina laukus

“Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija” Rūdolfa Skaidrā balvai katru gadu nominē vairākus mediķus, no kuriem “Ve­selības centrs 4” izvēlas laureātu. “Vese­lības centra 4” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds skaidro, ka pirms vairākiem gadiem bijis grūti atrast jaunus ārstus, kas strādātu laukos, tomēr pēdējos gados situācija būtiski uzlabojusies.

“Meklējam jaunus, talantīgus, ļoti strādīgus un centīgus ārstus, kuri ne tikai ir profesionāli, bet arī piedalās vietējā kopienā, kuriem ir sociālekonomiska ietekme. Šogad tika izvirzītas četras lauku ārstes, devos apraudzīt, iepazīstot viņu prakses vietas un aprunājoties. Jāteic, izvēle šogad bija ļoti grūta, jo visas četras nominētās, katra savā Latvijas reģionā – Vidzemē, Zemgalē, Kur­zemē un Latgalē –, ir izcilas jaunās ārstes ar milzīgu enerģiju, prasmēm, visas pelnījušas laure­ātes godu. Tās ir ārstes, kuras pārcēlušās uz laukiem ar visu ģimeni, audzina bērnus, ir iegādājušās vai remontē lauku mājas, iesaistās vietējā kultūras dzīvē, tātad dod daudz lielāku pienesumu nekā tikai profesionālo sniegumu, vienu vārdu sakot, sapņu darbinieces, ar kurām visiem lauku reģioniem ir ļoti veicies.

Runājot par Evitu Punduri, jāteic, viņa ir kļuvusi par autoritāti citiem kursa biedriem, izveidojusi metodiku, rekomendācijas, kā atvērt savu praksi, kā pārvarēt šķēršļus, palīdz citiem. Turklāt liels prieks, ka daktere gatavojas izveidot jaunu ģimenes ārstes prakses vietu, kur darbs būs arī citiem speciālistiem. Jāteic, arī esošā prakses vieta ir labi nokomplektēta, jo ārste prot izmantot ES struktūrfondu atbalstu, arī pašvaldība palīdz. Un tas ir labi, jo paš­valdībām, lai iegūtu jaunos speciālistus, ir jāsniedz atbalsts, jārēķinās ar investīcijām, kas Jaun­piebalgas gadījumā tika darīts. Un tas ir ieguvums iedzīvotājiem, tas dod cerības uz veselīgāk nodzīvotiem gadiem, labu veselības aprūpi,” vērtē M.Rēvalds.

Balvu pasniedza Valsts prezidenta pilī. Evita Pundure atzīst, ka vēl pasākuma laikā neviena no četrām prēmijas kandidātēm neesot zinājusi, kura būs laureāte: “Man likās, ka balvu iegūs meitenes, kas bija blakus. Kad nosauca manu vārdu, nodomāju, vai tiešām esmu sadzirdējusi pareizi,” ar smaidu teic E.Pundure. No­vērtējumu ārste uztver kā akceptu, ka viņa savu darba virza pareizi, un, protams, ir gandarījums, ka jauno ārstu paveikto novērtē. Ārste arī uzsver, ka aktīvi var darboties, pateicoties ģimenes atbalstam un lieliskajai doktorāta komandai.

Evita Pundure cer, ka šogad balvai nominētās ārstes atbrauks ciemos, jo satiekoties vienmēr rodas vēl kāda doma, kā darīt labāk: “Kā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā teica prezidenta kundze Andra Levite – šajos grūtajos laikos būsim radoši un kreatīvi. Mums jāizdomā, kā lietas izdarīt.”

“Veselības centra 4” pasniegtā R.Skaidrā balva ir viens no akcijas “Meklējam labu ģimenes ārstu” nominācijām. Šajā akcijā, ko jau desmito gadu rīkoja izdevniecības “Dienas žurnāli” izdevums “Veselība”, godina “Manu mīļo ģimenes ārstu”, “Sirsnīgāko ģimenes ārsta māsiņu”, pasniedz balvu “Profesionālis”. No febru­āra līdz aprīlim iedzīvotāji varēja iesūtīt vēstules un balsot par veselības jomas pārstāvjiem. Savukārt “Veselības centrs 4” nosaka laureātu nominācijā “Rū­dolfa Skaidrā prēmija jaunajam lauku ģimenes ārstam”, pasniedzot 1500 eiro prēmiju.

Rūdolfs Skaidrais ir dzimis Vecpiebalgas pusē, bet 40 darba gadus kā ārsts aizvadījis Raunā. 1991. gadā Raunā dzimušais ārsts un Latviešu ārstu un zobārstu apvienības vadītājs Ansis Muiž­nieks, lai veicinātu jauno ārstu darbu laukos, iedibināja Rūdolfa Skaidrā prēmiju.