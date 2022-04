Jauno dambretistu spraigās spēles

Kurš kuru? Priekuļu vidusskolas zāle un pat skatuve bija galdu pilna, pie kuriem daudzi desmiti jauno dambretistu rādīja savas prasmes šajā spēlē. Foto: no albuma Priekuļu vidusskolas zāle un pat skatuve bija galdu pilna, pie kuriem daudzi desmiti jauno dambretistu rādīja savas prasmes šajā spēlē.

Priekuļu vidusskolā norisinājās Dambretes attīstības biedrības (DAB) rīkotais dambretes turnīrs Cēsu novada sākumskolu skolēniem. Šāds turnīrs Cēsu pusē nav noticis ļoti sen, lielais dalībnieku skaits apliecināja, ka jaunie dambretisti ir izslāpuši pēc sacensībām.

Kopumā pie rūtotajiem galdiņiem sēdās vairāk nekā 80 šīs spēles cienītāju no 1.līdz 4.klasei. Visvairāk no Priekuļu vidusskolas, Cēsu 2. pamatskolas un Cēsu Pilsētas vidusskolas. Jāpiemin, ka prasmes izmēģināja arī pieci pirmsskolas vecuma bērni, to­starp viens sparīgs dambretists no Ikšķiles.

Turnīrs norisinājās sešās kārtās pēc Šveices sistēmas, bez laika ierobežojuma, labākos nosakot gan klašu grupās, gan absolūtajā vērtējumā. Turnīram īpašu kvalitāti piešķīra tas, ka galvenais tiesnesis bija DAB priekšsēdētājs un starptautiskais sporta meistars dambretē Vitauts Budreika.

Par uzvaru kopvērtējumā galvenā cīņa notika starp Pastariņa sākumskolas 2.klases audzēkni Luīzi Gudēvicu – Liepiņu un 4.klase skolēnu Leniju Daideru no Priekuļu vidusskolas. Pēc sešām kārtām abiem bija vienāds punktu skaits (11), tomēr labāku papildu rādītāju dēļ Cēsu novada sākumskolu pavasara čempionāta kausu ieguva L. Gudēvica – Liepiņa. Kopvērtējumā trešajā vietā Pastariņa sākumskolas 2.klases audzēknis Krišs Klau­cāns.

Klašu grupās godalgotās vietas izcīnīja: 1. klašu grupā, kurā startēja arī pirmsskolas vecuma audzēkņi, meitenēm: Marta Olengoviča (Priekuļu vidusskola), Ance Supe (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola), Loreta Bogdānova (Cēsu Pilsētas vidusskola), bet zēnu konkurencē: Ernests Kalvāns (Priekuļu vidusskola), Leino Dai­ders (Priekuļu vidusskola), Ern­ests Andersons (PII Čieku­riņš, Ikšķile).

2. klašu grupā meitenēm: Luīze Gudēvica – Liepiņa (Pasta­riņa sākumskola), Marlēna Java (Cēsu Pilsētas vidusskola), Me­gija Miķelsone (Cēsu Pilsētas vidusskola); zēniem – Krišs Klau­cāns (Pastariņa sākumskola), Ernests Platais (Cēsu Pilsētas vidusskola), Mārcis Supe (Past­ariņa sākumskola).

3. klašu grupā meitenēm: Barbara Vanaga (Priekuļu vidusskola), Pārsla Ziediņa (Cēsu 1.pamatskola), Amanda Līrmane (Drabešu Jaunā pamatskola); zēniem – Oskars Marskells (Cēsu 1.pamatskola), Roberts Ander­sons (Priekuļu vidusskola), Emīls Sloka (Priekuļu vidusskola).

4.klašu grupā meitenēm: Beatrise Miesniece (Cēsu Pilsētas vidusskola), Keita Golovina (Priekuļu vidusskola), Elīza Kons­­tantinova (Pastariņa sākumskola); zēnu konkurencē – Lenijs Daiders (Priekuļu vidusskola), Mārcis Āboltiņš (Priekuļu vidusskola), Jānis Ručs (Cēsu 2.pamatskola).

Pie atbalstītāju balvām tika ne vien godalgoto vietu ieguvēji, bet ikviens turnīra dalībnieks.

Dambretes attīstības biedrības Cēsu novada trenere Zigrīda Liepiņa, ļoti pozitīvi vērtējot aizvadīto turnīru, izsaka cerību, ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju: “Ja ir tik daudz spēlēt gribētāju, tad dambrete Cēsu novadā ir uz palikšanu!”

Viņa aicina ikvienu interesentu uz DAB Cēsu novada organizētajām dambretes nodarbībām pirmdienās un piektdienās.