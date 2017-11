Gatavi iedvesmot Cēsīs

Iedvesmo citus. Mērķtiecīgi un ar jaunām idejām - Laura un Andis Arnicāni pavisam drīz kļūs par cēsniekiem.

Foto: Lauma Kalniņa

Laura un Andis Arnicāni ir uzsākuši dzīvi bez atkritumiem. Viņi ir iedvesmas un motivācijas pilni, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Turklāt jau šī mēneša beigās Arnicānu ģimene pārceļas uz dzīvi Cēsīs.

Lauras un Anda profesionālās darbības sfēra ir ļoti plaša, un savu darbu bieži vien gan viens, gan otrs var darīt no mājām. “Šobrīd gan strādāju mazliet mazāk, jo cenšos pēc iespējas vairāk laika veltīt sev un mūsu gaidāmajam mazulītim. Bet mēs darbojamies dažādos projektos, strādājam ar sociālajiem medijiem, marketinga projektiem un mājaslapām. Es rakstu savu blogu, bet Andis ir fotogrāfs,” stāsta Laura.

Pāris kopš šī gada sākuma krasi mainīja dzīvesstilu, izvēloties ikdienu pavadīt, neradot atkritumus. Par to, kā viņiem iet, ar kādām grūtībām saskaras un ko no tā iegūst, Laura raksta blogā seekthesimple.com. “Jau pirms šī bloga tapšanas mēs ar Andi centāmies dzīvot veselīgi un dabai draudzīgi. Tomēr pagājušā gada nogalē izlēmām dzīvesveidu mainīt patiešām kardināli. Tagad ir pagājuši desmit mēneši, un varu apgalvot, ka tik tiešām mūsu mājās atkritumi tikpat kā nerodas. Tas, kas rodas, ir papīrs, varbūt kāda metāla kārbiņa. No plastmasas iepakojumiem mēs izvairāmies,” stāsta Laura. Viņa piemin, ka tam nepieciešams liels gribasspēks un motivācija. Ja gribi dzīvot pa jaunam, bet nemainīt savus ieradumus, tad nekas neizdosies. “Mēs šai idejai pieejam ar domu, ka mums no atkritumiem ir alerģija. Ja tev ir alerģija, piemēram, no cukura, tu to nelietosi, vai ne? Un, visticamāk, meklēsi alternatīvas. To darām arī mēs. Esam atraduši gandrīz visus ikdienā izmantojamos produktus neiepakotā veidā. Uz veikaliem vai tirgu dodamies ar saviem iepakojumiem,” skaidro bloga autore.

Laura stāsta, ka jaunā dzīves­veida doma ir nevis atkritumu šķirošana, kā to daudzi mēdz domāt, bet gan atteikšanās no nevajadzīgām lietām un savu tēriņu samazināšana: “Neteikšu, ka sākums bija ļoti viegls, jo, kā zinām, ieradumiem ir savs spēks. Tomēr mums bija pietiekami liela motivācija nepadoties. Nu varu apgalvot, ka nevēlētos vairs dzīvot tā, kā to darīju agrāk. Man ļoti patīk mūsu jaunais dzīvesveids. Protams, ir jāpārskata sava ikdiena, jāsaprot – kuras ir tās lietas, kas mums nepieciešamas un kuras tiek izmantotas tikai ieraduma dēļ.” Laura arī stāsta par neskaitāmajiem ieguvumiem, ko dzīve bez atkritumiem sniedz: “Tas ir milzīgs naudas un laika ietaupījums. Mēs plānojam ēdienkarti nedēļai un pārtikas produktus dodamies iepirkt reizi nedēļā. Cik gan daudz cilvēku laiku pavada, ik vakaru pēc darba stāvot pārtikas veikalā, lai izdomātu, ko gatavot. Mums šī problēma atkrīt. Tādā veidā mēs izvairāmies arī no spontānajiem pirkumiem, kas ietekmē maciņa saturu. Laiku, ko iegūstam, pavadām lietderīgi, kopā. Kopš esam uzsākuši jauno dzīvesveidu, esam virtuvē kļuvuši ļoti radoši – paši gatavojam makaronus, mērces, cepam maizi. Piemēram, ja gatavojam makaronus, tad uzreiz vairākām ēdienreizēm. Lietderīgi izmantojam arī saldētavu, kur uzglabājam to, kas paliek pāri. Nu esmu sākusi gatavot arī pati savu dezodorantu, sejas un ķermeņa krēmus. Tas man aizņem dažas minūtes. Bet cik daudz laika tiek pavadīts, dodoties iepirkties “Drogās”? Un, visticamāk, ja ieiesi iekšā pēc zobu sukas, tad ārā iznāksi ar vēl pieciem neplānotiem pirkumiem. Būsi iztērējis naudu un arī laiku. Cilvēki domā, ka dzīvesveids, kurā centies domāt un darīt pēc iespējas draudzīgāk savam maciņam, ir sarežģīts, bet tas tā nav – visu var izdarīt ātrāk un par mazākām izmaksām.”

Laura atzīst, kopš uzsākta dzīve bez atkritumiem, ikdiena kļuvusi daudz vienkāršāka un dzīves kvalitāte uzlabojusies. Viņa priecājas, ka blogu ik dienas lasa ap 1000 cilvēku, turklāt daudzu lasītāju vēlme uzsākt dzīvi bez atkritumiem esot milzīga.

Līdztekus bloga rakstīšanai un dzīves baudīšanai Laura un Andis jau kādu laiku sapņo par pārcelšanos uz Cēsīm. Ar šo pilsētu viņiem nav ne mazākās saistības, varot uz abu roku pirkstiem saskaitīt reizes, kad abi šeit bijuši. “Mēs sevi kopā ar bērniņu nespējam iedomāties dzīvojam Rīgas centrā, kur esam šobrīd. Es pati esmu no Liepājas un gribu, lai arī mans bērns izbauda visas mazo pilsētu priekšrocības. Lai arī strādājam no mājām, reizi vai divas nedēļā būs nepieciešams doties uz Rīgu. Tādēļ jauno mājvietu meklējām 100 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. Tāpat mums svarīgi, kādi ir arī apkaimes iedzīvotāji. Zinām ģimenes, kuras pārcēlušās uz dzīvi Cēsīs, šie cilvēki ir ļoti jauki, radoši un progresīvi domājoši. Viņi prot un vēlas meklēt idejas un risinājumus jauniem biznesa veidiem. Un mums tas patīk. Jāatzīst, ka ar mājvietas meklēšanu gāja ļoti grūti, pēc vairāku mēnešu pūliņiem atmetām cerību. Un tad parādījās veiksme. Draugu draugi ziņoja, ka pārceļas uz Rīgu un meklē savam mājoklim saimniekus. Tā nu mēs beidzot atradām jaunās mājas, uz kurām pārcelsimies jau mēneša beigās!” par ideju dzīvot vienā no skaistākajām pilsētām Vidzemē stāsta Laura.

Bloga seekthesimple.com autore arī atzīst, ka labprāt izveidotu kādu kopīgu projektu ar Cēsu novada pašvaldību, kas palīdzētu pilsētai kļūt zaļākai, rādot piemēru citām pilsētām.

Madara Ozoliņa