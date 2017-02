Dodies uz vasaras nometni Prāgā bez maksas

Pavadi vasaru Prāgā. Jauniešiem sarūpēta iespēja piedalīties konkursā, lai pretendētu uz galveno balvu - apmaksātām 2 nedēļām nometnē Prāgā.

Foto: no albuma Jauniešiem sarūpēta iespēja piedalīties konkursā, lai pretendētu uz galveno balvu - apmaksātām 2 nedēļām nometnē Prāgā.

Aģentūra Education Centre Durbe, kas piedāvā mācības un studijas ārzemēs bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, sadarbībā ar valodu un sporta nometni MSM Academy aicina jauniešus vecumā no 14 līdz 18 gadiem piedalīties šī gada aizraujošākajā konkursā un cīnīties par vienreizīgu galveno balvu – bezmaksas braucienu uz divu nedēļu angļu valodas nometni Čehijā, Prāgā.

Konkursa „Laižam uz Prāgu mācīties!” mērķis ir popularizēt Čehiju kā lielisku galamērķi skolēnu atpūtai un mācībām un iepazīstināt sabiedrību ar populārākajām mācību programmām Prāgā, kā arī atbalstīt skolēnu vēlmi pilnveidot angļu valodas zināšanas un uzturēt sevi labā fiziskajā formā.

Konkurss norisināsies no 30. janvāra līdz 4. aprīlim trijās kārtās. Pirmās divas konkursa kārtas ietvers jautājumus par Prāgu un Čehiju, to vēsturi un tradīcijām, kā arī International Union of Youth un Education Centre Durbe programmām. Savukārt pēdējā kārta būs radošs projekts ar brīvu iztēles lidojumu. Apbalvošanas ceremonija notiks 22. aprīlī. Konkursa uzvarētājs saņems galveno balvu, kurā iekļauts: angļu valodas kursi, futbola, fitnesa vai tenisa treniņi (pēc vēlmes), dzīvošana, ēdināšana, aizraujoša izklaižu programma un ekskursijas uz populārākajiem apskates objektiem Prāgā un Čehijā, aviobiļete Rīga – Prāga – Rīga (nodrošina tūrisma aģentūra Sofi Tūre).

Otrās un trešās vietas ieguvējus, kā arī 10 intersantāko radošo projektu autorus gaida jaukas balvas no mūsu konkursa sponsoriem Jāņa Rozes grāmatnīcas, STENDERS, Opera Hotel & SPA restorāna Boulevard 33, Ze Donats, MSM Academy nometnes Prāgā, kā arī Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā.

Plašāku informāciju par konkursu, nolikumu, precīzu dalībnieku vecumu un pirmās kārtas jautājumus skatieties Education Centre Durbe mājaslapā.

Piedalies, iepazīsti Čehiju, parādi savu erudīciju un radošumu un brauc uz Prāgu bez maksas! Vēlam veiksmi visiem dalībniekiem un ceram uz tikšanos balvu pasniegšanā aprīlī!