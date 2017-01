Biznesa ideja ar “odziņu”

GANDARĪTI. Cēsnieks Jānis Tilaks (no labās) un siguldietis Toms Raudovs neslēpj prieku par iegūto naudas balvu.

Vidzemes Augstskolas pēdējā kursa studenti – cēsnieks Jānis Tilaks un siguldietis Toms Raudovs – ar savu

biznesa ideju “Video fabrika” piedalījās konkursā “Biznesa ekspresis”. Puiši Vidzemes reģionā ieguva trešo vietu, kā arī 2000 eiro sava biznesa idejas attīstībai.

Septembra izskaņā Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā notika konkursa “Biznesa ekspresis” Vidzemes reģiona noslēguma pasākums. Uz improvizēta stacijas perona cits pēc cita kāpa piecu biznesa ideju autori, jauni cilvēki, lai gan pa vienam, gan arī divās komandās pārliecinātu žūriju par savas ieceres dzīvotspēju. Lieliski tas izdevās arī Jānim un Tomam.

“Pašā sākumā, kad pieteicāmies “Biznesa ekspresim”, mūsu uzņēmējdarbības ideja bija nedaudz citāda. Vairākus mēnešus pie tās strādājām, pētījām konkurentus un meklējām to, ar ko mēs varētu atšķirties, jo ir daudz profesionāļu, kuri piedāvā video filmēšanas pakalpojumus. Mūsu odziņa ir tāda, ka klienti, izmantojot interneta starpniecību, ļoti vienkārši un ērti varēs pasūtīt video pakalpojumus. Mēs cilvēkiem gribam piedāvāt radošas idejas, elastību un pretim nākšanu,” piebilst Jānis, bet Toms pastāsta: “Ar video materiālu filmēšanu sākām nodarboties jau pirmajā studiju gadā. Pagāja laiks, uzlabojām prasmes, realizējām un attīstījām idejas. Mums patīk tas, ko mēs darām, arī citi atzinīgi novērtēja mūsu video materiālus, tāpēc sapratām, ka tā varētu būt mūsu niša.”

Jautāti, kā izlēmuši piedalīties konkursā, puiši norāda, ka tas nebija īpaši plānots. “Tā bija nejaušība. Māsa iedeva bukletu, kurā bija stāstīts par “Biznesa ekspreša” konkursu. Izlasīju un sapratu, ka mums par konkursu vajadzētu painteresēties vairāk. Nolēmām piedalīties, jo zaudēt jau neko nevarēja. Kāpēc gan neizmantot iespēju, ja tā izklausās vilinoša? Ja arī ar sava biznesa ideju netiec finālā, tad vismaz iegūsti zināšanas, kas, manuprāt, ir lielākais ieguvums. Tev tiek dota iespēja saprast, ap ko uzņēmējdarbībā viss grozās,” secina Jānis.

Abi puiši uzsver, ka piedalīšanās konkursā “Biznesa ekspresis” ir bijusi fantastiska pieredze. “Pirms tam savu ideju bijām plānojuši tikai sarunu līmenī, bet, piedaloties konkursā, pirmo reizi to uzlikām uz lapas, izstrādājām no sākuma līdz beigām. Pateicoties konkursa žūrijai, mums tika dota iespēja saprast to, cik reāla un ilgtspējīga ir mūsu ideja. Mums tika doti padomi, kā to uzlabot un pilnveidot. Ieguvām kontaktus, kas ir ļoti svarīgi. Pēc idejas prezentēšanas pie mums pienāca vairāki lielu uzņēmumu vadītāji Latvijā, kuri interesējās par iespēju sadarboties, runājām arī ar “Biznesa eņģeļiem”, kuri piedāvāja konsultācijas un turpmāko sadarbību,” Biznesa un inovācijas inkubatora sniegto iespēju pozitīvi vērtē Jānis.

Toms uzsver to, ka abi stingri nolēmuši, ka iegūto naudas balvu – 2000 eiro – izmantos tehnikas iegādei. “Studijas iet uz beigām, un tas nozīmē, ka, lai turpinātu filmēt, ir nepieciešams tehniskais nodrošinājums. Sākumā pietiks ar kamerām un mikrofoniem,” tā Toms.

Konkursu “Biznesa ekspresis” organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbojoties ar Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru.

Finansiālu konkursa atbalstu nodrošināja Norvēģijas finanšu instruments, AS “Swedbank” un SIA “VALPRO”.