Jaunieši potēties piesakās galvenokārt vakcinācijas centrā

Aizvadītajā nedēļā (1-.-16.-5.2021.) uzsāktajā 16 un 17 gadus veco jauniešu vakcinācijā pret “Covid-19” Cēsu pusē visvairāk jauniešu pieteikušies vakcinēties Cēsu vakcinācijas centrā, kas atrodas bijušā veikala “Supernetto”

telpās.

Nedēļas izskaņā potēties vēlējās līdz simtam jauniešu, diemžēl tehnisku iemeslu dēļ tas daļai nebija iespējams. SIA “Vizuālā diagnostika” pārstāve Katrīna Priede skaidroja, ka plānoto “Pfizer/bioNTech” vakcīnu “Comirnaty” vietā piešķirtas “Moderna” vakcīnas, bet nepiln­gadīgo jauniešu vakcinācija atļauta tikai ar “Pfizer/bioNTech”, tāpēc centrs nelielu daļu jauniešu, rīdzinieku, novirzīja potēšanai vakcinācijas centrā Rīgā, Ķīpsalā, bet lielāko daļu pierakstīja uz nākamo sestdienu, 29. maiju, tepat Cēsu vakcinācijas centrā.

Valmieras veselības centram Cēsīs ir struktūrvienība Valmieras ielā, kur arī notiek vakcinēšana pret “Covid-19”. Valdes priekšsēdētāja Inese Zeitmane teic, ka pie viņiem Cēsīs lielākoties nāk cilvēki, kuru ģimenes ārsti nevakcinē. I.Zeitmane novērojusi: “Es teiktu, ka cilvēki, kas bija nobrieduši vakcinēties, lielākoties to ir izdarījuši, tagad, kad atvērta vakcinācija jauniešiem, kā arī grūtniecēm, parādās interese no šīm pacientu grupām – abas no tām var vakcinēt ar “Pfizer” vakcīnu. Lielāko daļu vakcinē centrs, bet neliela daļa interesējas arī pie mums.”

Tāpat Inese Zeitmane ievērojusi, ka gan tagad, gan atverot iepriekšējās grupas, pieteikšanās vakcinācijai notiek viļņveidīgi: “Pirmie atnāk tie, kuri uzreiz zinājuši, ka grib vakcinēties, tad iestājas neliela pauzīte, ir novērotāji, kuri paskatās, ka kaimiņiem pēc vakcinācijas nekas nenotika, un tad nāk, domāju, tādēļ nedēļu ir klusāk un tad atkal interese. Ceturtdien plānojam vakcinēt ar “Pfizer”, tad būs arī trīs jaunieši. Daļa jauniešu gan ar potēšanos nesteidz, jo vispirms grib nolikt visus eksāmenus, pabeigt skolu.”

Arī “Druvas” uzrunātie ģimenes ārsti norāda, ka pagaidām jaunieši potēšanai piesakās minimāli. Daļa no tiem, kas pieteikušies, nogaida, kā vienu no iemesliem minot reakciju, kas iespējama pēc vakcīnas saņemšanas, viņi nevēlas, lai pašsajūta būtu šķērslis eksāmenu kārtošanai.

Vēl Inese Zeitmane ievērojusi, ka daļa cilvēku, kas gribētu vakcinēties, gaida, kad viņiem piezvanīs un uzaicinās: “Ir ģimenes ārsti, kas piezvana visiem saviem pacientiem, bet ir tādi, kas to nedara. Un ir gadījumi, kad cilvēkam, kas ir prioritārajā grupā, tiek zvanīts nedēļu no nedēļas, bet sazvanīt nevar, jo cilvēks principā neatbild, ja zvana no nezināma numura. Taču viņam šķiet, ka neviens nezvana un neaicina. Mums no 10-20 cilvēkiem sarakstā tādi parasti ir viens vai divi. Tāpēc, ja cilvēks vēlas vakcinēties, aicinu droši interesēties, kaut vai sākot ar zvanu savam ģimenes ārstam. Šobrīd vakcīnu skaits ir pietiekams, lai nedēļas, divu laikā varētu vakcinēties.”

Vairākos lielajos vakcinācijas centros šonedēļ kādā no dienām notiks potēšana arī ar “Janssen” vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Cēsu vakcinācijas centrā tā būs svētdien, tai var pieteikties ikviens no 18 gadu vecuma.