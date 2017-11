Jaunie futbolisti gūst pieredzi turnīrā Tallinā

Divas futbola kluba “FK Priekuļi” komandas – 2006. gadā dzimušie un 2008. gadā dzimušie spēlētāji – piedalījās vienā no prestižākajiem un spēcīgākajiem futbola turnīriem jauniešiem “FC Levadia Pirita cup”, kas oktobra beigās norisinājās Tallinā.

Vecākās grupas spēles aizvadīja āra laukumos, kaut dažbrīd gaisa temperatūra bija ap nulli un apkārt futbola laukumam bija sniega kupenas.

Nosacīti vecākā jeb 2006.gada dzimušo komanda (treneris Aivars Krickis) bija ielozēta grupā ar divām Igaunijas un vienu Krievijas komandu. Pirmā spēle pret Sanktpēterburgas kluba “Porohovchanin” pirmo komandu, kurā priekulieši piedzīvoja minimālu zaudējumu ar rezultātu 0:1. Dienas otrajā spēlē pret “MRJK” no Igaunijas pilsētas Viimsi neizdevās realizēt trenera iecerēto spēles plānu un piedzīvots zaudējums 0:2.

Otrajā sacensību dienā pirmā spēle pret Tallinas komandu “FC Infonet”, ko pagājušajā turnīrā izdevās uzvarēt, diemžēl šoreiz mūsu spēlētājiem neizdevās atrast savu spēli, tāpēc arī trešajā apakšgrupas spēlē zaudējums ar 0:2.

Priekuliešiem pēdējā vieta savā grupā, un bija jācīnās turnīrā par 9.-16.vietu. Vispirms pretiniekos “FK Zenit” no Sanktpēterburgas. Futbola draugi zina, ka šim klubam ir sena vēsture un tradīcijas Krievijas un pasaules futbolā. Iespējams, tas atstāja iespaidu uz “FK Priekuļi” spēlētājiem, jo viņi nepārliecinoši darbojās aizsardzībā, ielaižot trīs vārtus, taču spēles izskaņā pēc lieliska centrējuma beidzot arī pašiem turnīrā izdevās gūt pirmos vārtus, un spēle noslēdzās 1:3. Iespējams, tas deva stimulu nākamajai spēlei pret “FK Juventus” akadēmiju no Maskavas, jau no pirmajām spēles minūtēm priekulieši kontrolēja spēles gaitu, prata izveidot bīstamus momentus pie pretinieku vārtiem un pārvērst tos arī vārtu guvumā. Rezultātā droša uzvara 4:0. Turnīra pēdējā dienā atkal bija jāsatiekas ar “MRJK” komandu, šoreiz “FK Priekuļi” bija apņēmības pilni revanšēties. Spēle ritēja līdzvērtīgi, taču veiksme bija pretinieku pusē, jo pēc spēcīga pretinieku raidījuma bumba izslīdēja no vārtsarga rokām un nonāca vārtos. Lai arī priekulieši centās spēli glābt, fināla svilpei skanot, rezultāts bija 0:1, līdz ar to14.vieta šajā vecuma grupā.

Komandā spēlēja Rojs Ekerts, Dāvis Vitkauskis, Kārlis Eglītis, Martins Raudziņš, Kristiāns Ķerpe, Martins Audicks, Markuss Berkolts, Ģirts Jakovļevs, Pauls Lukstiņš, Lauris Groševs un Krists Lapšāns.

Ar izlozi nepaveicās 2008.gadā dzimušo zēnu komandai (treneris Jānis Naglis), jo bija jāspēlē ļoti spēcīgā grupā. Par to liecina kaut vai fakts, ka divas no grupas komandām tikās finālā, ieņemot pirmo un otro vietu.

Pirmā spēle pret “FK Zenit” no Sanktpēterburgas, vēlākajiem sudraba medaļu īpašniekiem. Rezultātu pirmie atklāja “FK Priekuļi” spēlētāji, taču tālāk laukumā dominēja pretinieks, un rezultātā zaudējums 1:3. “Pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem spēlētāji laikam nenoticēja saviem spēkiem, ka var līdzvērtīgi spēlēt ar stipriem pretiniekiem. Nenosedzām sava soda laukuma vidusdaļu, kur pretiniekiem, brīvi saspēlējoties, izdodas gūt trīs vārtus,” teica treneris.

Jāteic, ka nākamajā spēlē pret nākamajiem čempioniem, Tallinas komandu “FC Infonet”, atkārtojās pirmās spēles scenārijs. Priekulieši atklāja rezultātu, taču sekoja kļūdas aizsardzībā, un atkal zaudējums 1:3. Taču puiši nepadevās un grupas pēdējā spēlē ar 2:0 pārspēja Pērnavas vienaudžus. Grupā izcīnīta trešā vieta, taču tas neļāva sasniegt ko vairāk, jo katras grupas 3.un 4.vietas ieguvēji spēlēja par 9.-16.vietu. Arī šajā izslēgšanas turnīrā veiksme nebija Priekuļu komandas sabiedrotā, jo visas trīs spēles pamatlaikā noslēdzās neizšķirti un uzvarētājs bija jānosaka pēcspēles sitienos. Diemžēl visās trijās spēlēs šajā pārbaudījumā pārāki izrādījās pretinieki, un “FK Priekuļi” turnīru beidza 16.vietā. Komandā spēlēja Luiss Bulmeisters, Rauls Jānelsiņš, Marko Auziņš, Kārlis Šņepsts, Alekss Tkačenko, Roberts Tūcis, Pauls Grava, Kristiāns Rude, Emīls Tomass, kā arī divi viesspēlētāji no Valmieras- vārtsargs Kārlis Aumeisters un aizsargs Markuss Spiridonovs.

Abu komandu treneri atzīst, ka šajā turnīrā nav bijis mērķis iegūt kādu augstu vietu, šī bijusi lieliska spēku pārbaude. “Spēlētāji guva vērtīgu pieredzi un daudz pozitīvu emociju turpmākajai attīstībai. Spēles parādīja, ka varam līdzvērtīgi cīnīties ar spēcīgiem pretiniekiem,” atzina J. Naglis.