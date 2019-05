Jaunajām florbolistēm sudrabs

Vicečempiones. Latvijas jaunatnes čempionātā florbolā U14 grupā meitenēm Cēsu komanda “CPSS/ Lekrings” izcīnīja sudraba medaļas. Foto: no albuma Latvijas jaunatnes čempionātā florbolā U14 grupā meitenēm Cēsu komanda “CPSS/ Lekrings” izcīnīja sudraba medaļas.

Latvijas jaunatnes čempionātā florbolā U14 grupā meitenēm komanda “CPSS/ Lekrings” sezonu noslēdza ar sudraba medaļām.

Meitenēm spēles notiek grupās U12; U14 un U16, visās startē četras komandas – “Ru­bene/ KSS”, “Ķekavas Bull­dogs”, FK “NND/ RJTC” un “CPSS/Lekrings”. Jaunajām cēsniecēm vislabāk veicas U14 grupā. Regulārajā čempionātā komandas katra ar katru tikās septiņas reizes, aizvadot 21 spēli. Cēsu komanda izcīnīja 15 uzvaras, piedzīvoja sešus zaudējumus un ar 42 punktiem ieņēma otro vietu. Tikai par diviem punktiem vairāk Rubenes florbolistēm.

Izslēgšanas turnīra pusfinālā cēsnieces ar 9:2 pārspēja Ķeka­vas komandu, iekļūstot pusfinālā, kur pretī “Rubene/ KSS”. Lai arī regulārajā čempionātā Cēsu komanda uzvarēja piecas reizes, fināla spēlei ir cita vērtība. Mačs bija intriģējošs, jo divas minūtes pirms spēles beigām rezultāts 1:0 Rubenes komandas labā. Tad viņas pusminūtes laikā guva divus vārtus, panākot jau 3:0, un tikai sešas sekundes pirms spēles beigām Cēsu komandai izdevās vienus vārtus atgūt, to paveica Laura Branta, bet tas arī viss. Čem­pionu kauss un zelta medaļas Rubenes florbolistēm, bet sudrabs – “CPSS/Lekrings” spēlētājām. Ko­mandā spēlēja Katrīna Kārkli­ņa, Betija Raseiceva, Luīze Ra­seiceva, Sanija Pokkere, Laura Branta, Marta Jurševska, Dārta Malkava, Evelīna Barka, Saman­ta Zālīte – Sudņika, Emīlija Horna, Linda Gavrilova – Rogo­za, Kitija Lāce, Kristija Ābelīte, Olīvija Jarohoviča, trenere Maija Zēmele-Bauere. Vēl var piebilst, ka šī komanda pirms diviem gadiem U12 grupā arī izcīnīja sudraba medaļas.

Komandas pārstāvis Ēriks Bauers atzīst, ka spēlētāju meistarība aug gadu no gada: “Ja pirms diviem gadiem meistarībā ļoti atpalikām no Rubenes komandas, tagad esam līdzvērtīgi, to parāda arī tas, ka regulārajā čempionātā šo komandu vairāk uzvarējām, nekā tai zaudējām. Arī finālā cerējām uz uzvaru, bet tur viss izšķiras vienā spēlē, un šoreiz veiksmīgākas bija pretinieces.”

Meiteņu florbols Cēsīs gūst arvien lielāku popularitāti, un jaunākajā U12 grupā komandā ir vairāk nekā 20 spēlētājas. Šogad beidzot arī meiteņu komandas startēja kā sporta skolas komanda, un tas ir nākamais solis attīstībā, jo var vairāk sarīkot treniņus, kas uzreiz atspoguļojas rezultātos. Izaugsmi garantē arī tas, ka vairākas meitenes spēlē arī sieviešu virslīgas komandā, kur tiek gūta tik svarīgā pieredze.

Ē. Bauers cer uz to, ka arī meiteņu grupās komandu skaits palielināsies, jo arī tas sekmē izaugsmi. Zināms, ka meiteņu komandas ir Liepājā, Talsos, cerams, ka arī tās startēs jaunatnes čempionātā.

Pēc Latvijas čempionāta noslēguma meitenes nelika nūjas malā, bet pirmo reizi cēsnieces devās uz starptautisko turnīru Tallinā, kur mērojās spēkiem ar trim Somijas un vienu Zviedrijas komandu. Komandas kontā viens neizšķirts, trīs zaudējumi, bet Ē. Bauers norāda, ka gandrīz visās spēlēs meitenes rādījušas labu sniegumu un varēja pat tikt pie uzvarām: “Turnīrs ļāva palūkoties, kā izskatāmies uz Skan­dināvijas komandu, kas vienmēr ir spēcīgas, fona. Pārliecinā­jāmies, ka varam spēlēt līdzvērtīgi, tas motivēs trenēties, un plānojam uz šo turnīru doties arī nākamajos gados. Šādi pārbaudes turnīri ir ļoti noderīgi.”