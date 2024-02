Jauna tradīcija asiņu ziedošanai

Palīdz citiem. Kristīne Ločmele bija viena no 35 donoriem, kas ziedoja asinis Ruckas muižas rīkotajā pasākumā. Foto: Iveta Rozentāle Kristīne Ločmele bija viena no 35 donoriem, kas ziedoja asinis Ruckas muižas rīkotajā pasākumā.

Pirmo reizi Cēsīs asiņu ziedošanu rīkoja Ruckas muižas apsaimniekotāji biedrība “Live Latvia” . Šo iespēju izmantoja 42 iedzīvotāji, no tiem asinis ziedot varēja 35 un septiņi to darīja pirmo reizi.

Biedrības pārstāve Marga­rita Bērziņa teic: “Ideja radās sais­tībā ar Mīlestības dienu, ko pasaulē pieņemts svinēt 14.februārī, mudinot cilvēkus uz mīlestības darbu – ziedot asinis, glābjot līdzcilvēkiem dzīvību. Mēs ļoti cerējām uz atsaucību, rīkojot šādu pasākumu jaunā vietā, un priecājamies, ka ziedotāji nenobijās no apledojušajiem ceļiem un nāca. Mēs vēlamies būt sociāli atbildīgi, un ziedošana arī ir daļa no sabiedrības kultūras.”

Jāteic, visi “Druvas” sastaptie un uzrunātie ziedotāji atzinīgi izteicās par iespēju asinis nodot muižas kungu mājas telpās, arī Valsts asinsdonoru centra darbinieki vērtēja, ka asiņu ziedošana tādā vietā ir ekskluzīva iespēja. M.Bērziņa pastāsta, ka senajā ēkā bija īpaši atrast telpas, lai būtu pietiekams apgaismojums, siltums, vieta kušetēm, speciālistiem, dokumentu aizpildīšanai, tāpat arī vieta, lai piedāvātu donoriem ūdeni un siltu tēju. “Mums tā bija jauna pieredze, bet sapratām, ka to var darīt arī šādā namā. Pirmā atnāca dāma, vārdā Ieva. Līdz šim viņa asinis ziedojusi Rīgā, bet, ieraudzījusi, ka to var izdarīt Cēsīs, ieradusies. Tāpat īpašs prieks par jauniešiem no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, kuriem tā bija pirmā reize. Lai gan ne visi, kuri bija atnākuši pirmo reizi, varēja ziedot asinis, ceru, ka ikvienam, kurš to izdarīja, būs drosme nākt arī nākamo reizi un būt par iedrošinājumu citiem. Šis pasākums radīja ļoti patīkamas sajūtas, redzējām cilvēku prieku un vēlmi darīt labu,” atklāja M.Bērziņa.

No Priekuļiem, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, bija atbraukuši astoņi jaunieši –meitene un septiņi zēni. Laura Evelīna Bahmane pastāstīja, ka skola saņēmusi uzaicinājumu, tā arī izlēmuši atbraukt ziedot asinis, izdarīt labu darbu.

Inta Ādamsone iecerējusi asinis ziedot katru gadu: “Mans tētis to darīja regulāri, arī man ir tāds mērķis, vēlos iet tēta pēdās. Lai gan pirms vairākiem gadiem, asinis nododot, radās sarežģījumi, aizvadītajā gadā saņēmos, noskaņojos, ka viss būs labi, un viss arī izdevās, tāpat arī šogad. Patī­kami, ka muižas ēkā skanēja mierīga mūzika, atmosfēra bija ļoti mīlīga, nomierinoša un rāma.”

Dace Sijāte savulaik bijusi asinsdonore un, tā kā ir ticīgs cilvēks, kā pateicību par svētīgajiem dzīves notikumiem un iespēju palīdzēt citiem vēlējās ziedot asinis. Diemžēl D.Sijāte bija viena no atnākušajiem, kas tomēr asinis ziedot nevarēja.

Kristīne Ločmele un Matīss Jaunzems asinis ziedot nāk kopīgi un to darīja otro reizi. Pirmā reize bija pērn rudenī Cēsīs, CATA kultūras namā. K.Ločmele teic: “Uz izbraukuma reizi janvārī netikām, tad uzzinājām, ka var ziedot šeit. Neierasti asinis nodot muižas ēkā, kad te piebraucām, mēģinājām saprast, vai esam īstajā vietā.” Matīss piebilst: “Pēc šāda darba ir pozitīva sajūta, priecīgs dienas turpinājums.”

“Druva” jau ir rakstījusi, ka regulāri, četras reizes gadā, Lat­vijas Sarkanā Krusta Vidzemes komitejas Cēsu birojs aicina uz izbraukuma Donoru dienu Cēsīs. Iepriekšējā reize bija janvāra sākumā. Valsts asinsdonoru centra pārstāve Sintija Kleinhofa vērtē: “Kaut arī Cēsīs esam regulāri, donoru atsaucību arī šoreiz vērtējam ļoti augstu. Esam no sirds pateicīgi visiem donoriem, kuri atnāca un ziedoja asinis.”

M.Bērziņa, vērtējot donoru atsaucību, “Druvai” pauda, ka šāds pasākums varētu kļūt par tradīciju un, iespējams, varētu notikt divas reizes gadā, arī rudenī, kad ir patriotu mēnesis: “Mēs ņemam vērā, ka daļa cilvēku, kuri jau regulāri ziedo asinis, to nevarēja šajā reizē izdarīt, bet arī papildu regulārajām četrām Donoru dienām novadā vēl 35 ziedotāji ir būtisks ieguvums laikā, kad katra ziedotās asinis ir no svara.”