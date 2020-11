Jaunā desmitgadē jauni izaicinājumi

“Gods. Vienotība. Prasme.” Šādi skan Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas devīze, un uz šiem trim balstiem skolu vada komandieris Vasilijs Gračovs un galvenais virsseržants Aigars Kūms. Foto: no albuma Šādi skan Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas devīze, un uz šiem trim balstiem skolu vada komandieris Vasilijs Gračovs un galvenais virsseržants Aigars Kūms.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolai 1. novembrī apritēja 20 gadi kopš dibināšanas. Svinīgais pasākums bija ieplānots šodien, diemžēl sakarā ar valstī esošo epidemioloģisko situāciju tas atcelts.

“Esam samierinājušies ar situāciju, taču neesam atmetuši cerību atzīmēt šo notikumu plašāk,” saka skolas komandieris, pulkvežleitnants Vasilijs Gračovs. “Ja situācija ļaus, svinēsim nākamvasar.”

NBS Mācību vadības pavēlniecības pakļautībā esošā Instruktoru skola dibināta 2000. gada 1.novembrī, tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt NBS vienību instruktoriem iespēju iegūt militārajam dienestam nepieciešamo profesi­onālo kvalifikāciju. Skolas pirmais komandieris bija Ilmārs Lejiņš, šajā amatā darbojušies arī Jānis Lakševics, Sandris Gaugers, Reinis Baško, bet kopš 2017.gada augusta skolu vada V. Gračovs.

Viņš atzīst, ka jubilejas sakarā saņemti daudzi apsveikumi no NBS vadības, sadarbības partneriem ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, tostarp ASV: “Tas liecina, ka mūsu skolas vārds ir plaši izskanējis, mūsu darbs atzinīgi novērtēts. Man kā komandierim ir liels gandarījums par to, ko šajos 20 gados esam sasnieguši, un man ir pārliecība, ka līdzīgas sajūtas ir ikvienam no skolas personāla.”

Aizvadītajos 20 gados Instruk­toru skolu absolvējuši vairāk nekā astoņi tūkstoši kursantu, apgūstot dažādas karjeras un kvalifikācijas mācību programmas. Taču, kā norāda komandieris, apmācāmo skaits nav vienīgais un galvenais efektivitātes rādītājs. Viens no svarīgākajiem darbiem pēdējos gados ir NBS instruktoru militārās izglītības sistēmas izveide, kas nodrošinās vēl profesionālāku instruktoru sagatavošanu, tādējādi sniedzot atbalstu NBS kopējo kaujas spēju attīstībā un arī valsts aizsardzības uzdevumu veikšanā.

V. Gračovs stāsta, ka trešajā desmitgadē viņi iesoļo ar jauniem izaicinājumiem: “Šogad apstiprināta jaunā NBS instruktoru militāras izglītības koncepcija, jaunie standarti vērsti uz NBS kaujas spēju attīstību un spēju pildīt instruktoriem uzliktos uzdevumus arī valsts apdraudējuma un potenci­ālā kara laikā, sadarbojoties ar sabiedrotajiem NATO spēkiem. Tas liek mums pārorganizēt militāro izglītību, pievēršot lielāku uzmanību ne tikai ikdienas dzīvei, bet arī tam, kā instruktori pilda pienākumus krīzes laikā, tostarp kā šajā pandēmijas laikā atbalstām citas struktūras. Mēs visas mācību programmas pārveidojam tā, lai tās kalpotu valstij pēc labākajiem efektivitātes rādītājiem.”

Uzlabojot programmas, jāmācās arī personālam, jātop arvien zinošākam, spējīgam orientēties jebkurā situācijā. Jāseko līdzi arī visām mūsdienu tendencēm militārajā jomā, tehnoloģiju attīstībā, tāpēc skola veido sadarbību ar vienībām, kuras ievieš jaunas kaujas spējas. Armijas vienībās ienāk mūsdienu tehnoloģijas, un Instruktoru skolas uzdevums sagatavot ne tikai spējīgus līderus, kuri prot mācīt un vadīt karavīrus, bet arī paši prot rīkoties ar moderno aprīkojumu.

“Ikvienam instruktoram uzkrātā militārā pieredze jāprot nodot citiem NBS instruktoriem, šeit vienlīdz svarīgas ir gan līderības, gan pedagoga prasmes,” uzsver V. Gračovs.

Mācības Instruktoru skolā notiek arī šajā pandēmijas laikā, bet, kā atzīst komandieris, arī viņiem nākas pieņemt jaunās prasības, tādēļ daļa kursu notiek attālināti.

“Tā varam organizēt vecākā instruktora kursa mācības, jo jāapgūst galvenokārt teorija. Jaunākā instruktora kursa apmācības attālināti nevaram īstenot, instruktoriem jābūt skolā, jo kursa pamatā ir praktiskas nodarbības, kur vajadzīga klātbūtne. Līdztekus epidemioloģiskajām prasībām esam noteikuši, ka mācību laikā kursanti nepamet Cēsu garnizona, Instruktoru skolas teritoriju. Esam parūpējušies, lai dažādu kursu instruktoru ceļi nekrustotos, darām visu, lai vīruss nevarētu iekļūt skolā.

Arī mūsu darbībā jāvadās pēc Raiņa teiktā – pastāvēs, kas mainīsies! Tie, kuri var iespējami ātrāk pārorientēt darbību atbilstoši konkrētā brīža prasībām, lai varētu turpināt netraucēti pildīt savus pienākumus, tie arī pastāvēs cauri visiem izaicinājumiem. Domāju, mēs to spējam un spēsim,” ir pārliecināts V. Gračovs.

Novembris ir patriotisma mēnesis, tajā raksturīgi pasākumi ar bruņoto spēku piedalīšanos. Kā zināms, šogad nenotiks parādes, citi pasākumi, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos. “Domāju, plašas svinēšanas neesamība nemainīs cilvēku attieksmi pret 11.novembri, 18.novembri, tie, pirmkārt, taču ir svētki katrā no mums,” atzīst komandieris.

Visiem Latvijas armijas instruktoriem, gan esošajiem, gan topošajiem, Instruktoru skolas komandieris novēl – ejot līdzi kopējai Nacionālo bruņoto spēku un to spēju attīstībai, saglabāt profesi­onālo kvalitāti nemainīgi augstu. Tas lielā mērā atkarīgs arī no instruktoru komandieru – virsnieku atbalsta.