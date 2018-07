Jauna bērnu pieskatīšanas vieta

Sāk strādāt rotaļu istaba bērniem. Olga Kiseļova ir rotaļu istabas “4 kaķēni” izveidotāja. Viņasprāt, bērnu pieskatīšanas pakalpojums Cēsīs šobrīd ir ļoti aktuāls. Foto: no albuma Olga Kiseļova ir rotaļu istabas “4 kaķēni” izveidotāja. Viņasprāt, bērnu pieskatīšanas pakalpojums Cēsīs šobrīd ir ļoti aktuāls.

Par bērnu rotaļu istabas izveidošanu Olga sapņojusi vairāk nekā desmit gadus. Nu, kad pašas bērni ir izauguši, iecere realizēta.

Olga Kiseļova ir mamma četriem dēliem. Jaunākam pieci gadi, vidējie ir vienpadsmit un astoņpadsmit gadus veci, vecākajam jau divdesmit. Bērni ir Olgas prieks un lepnums. Tieši dēli bijuši tie, kas mammu mudinājuši beidzot pievērsties sava sapņa īstenošanai: “Doma par to, ka vēlos kaut ko savu, radās pēc augstskolas absolvēšanas. Vienmēr esmu zinājusi arī to, ka darīšu darbu, kas saistīts ar bērniem. Kādu laiku strādāju par pasākumu vadītāju, vēlāk – pirmsskolas izglītības iestādē. Visu šo laiku man bija ideja par kādas īpašas vietas izveidošanu, uz kuru bērni nāktu ar prieku, kur būtu jautrība, kur vecāki savas atvases varētu atstāt drošās un gādīgās rokās. Tā kā ir ilgi jāgaida rindā uz bērnudārzu, rotaļu istabas izveide šķita saprotams lēmums. Vecākie dēli iedrošināja un atbalstīja sākt par to domāt pavisam nopietni.”

Lai sapni realizētu, Olga lasījusi dēlu ieteiktās iedvesmojošās grāmatas, pētījusi Ministru kabineta noteikumus, kas attiecas uz bērnu pieskatīšanas vietām. Sapratusi, ka viss ir izdarāms, Olga sāka rīkoties: “Neskaitāmas reizes zvanīju institūcijām, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem, meklēju piemērotas telpas un sāku izstrādāt uzņēmuma logo. Ro­taļu istabas nosaukums ir “4 kaķēni”. Es savus bērnus vienmēr esmu saukusi par kaķēniem, tādēļ arī tāds nosaukums. Logo zīmējumā var redzēt visus četrus manus kaķēnus – no lielākā līdz mazākajam. Ar lieliem šķērš­ļiem nesastapos un domāju, ka tas ir pateicoties manai ģimenei un draudzenēm, kas ir mana radošā atbalsta komanda,” stāsta O. Kise­ļova. Rotaļu istaba “4 kaķēni” piedāvā bērnu pieskatīšanas pakalpojumus līdz četrām stundām, bērnu ballīšu organizēšanu un vadīšanu, kā arī meistarklases. Rei­zi divos mēnešos Olga sola rīkot bērniem bezmaksas ballītes ar interesantām un izklaidējošām programmām. “Vecākiem ir ļoti liela interese – mammas un tēti zvana, lai uzzinātu par iespēju savas atvases vest pieskatīšanai pie mums. Vecākiem ir interese arī par bērnu pieskatīšanu brīvdienās, kad pilsētā notiek kāds pasākums, lai paši varētu doties atpūsties, neraizējoties par bērniem. Drīzumā piedāvāsim arī šādu pakalpojumu,” atklāj uzņēmuma īpašniece.

Olga, būdama bērnudārza audzinātāja un mamma, zina, cik grūti atstāt savas atvases sveša cilvēka uzraudzībā, svešā vietā. Tomēr vi­ņa mierina: “At­nā­kot pirmajā reizē, mamma var izdzert tasi kafijas un pavērot, kā viņas bērns šeit jūtas. Ja redzēs, ka bērns labprāt spēlējas un ka viņam šeit patīk, arī mamma būs mierīgāka.”

Nākotnes plāni Olgai ir lieli. Viņa vērtē, ka “4 kaķēni” tuvākajos gados varētu sākt darboties vairākās Latvijas pilsētās: “Ne­bai­dos sapņot un ticu saviem spēkiem. Plānoju atvērt vairākas rotaļu istabas filiāles, veidot plašāku piedāvājumu bērniem, organizēt šovus un teātra izrādes, lai iepriecinātu mazās sirsniņas.”

Olga apzinās, ka pievēršanās savam biznesam ir risks, tomēr no tā nebaidās. Vīrs viņu iedrošinājis – tikai mēģinot un darot iespējams saprast, vai izdosies.

Bērnu rotaļu istabas pakalpojumus izmanto divu bērnu māmiņa Natālija Rudaka. Tā kā jaunākajam bērniņam ir tikai trīs mēneši, viņa priecājas, ka vecāko, trīsgadīgo Anrī, var aizvest paspēlēties uz rotaļu istabu, kur viņš tiek pieskatīts: “Par rotaļu istabu uzzināju sociālajos tīklos. Tā kā bērnudārzs, kuru apmeklē Anrī, šobrīd ir slēgts, izmantojam iespēju doties uz rotaļu istabu, tas mums ļoti atvieglo ikdienu. Cēsīs dzīvojam trīs gadus, mums te nav radinieku vai draugu, kuri, kad nepieciešams, pieskatītu dēliņu. Do­mā­ju, šāda rotaļu istaba Cēsīs noteikti bija nepieciešama. No­vēr­tēju, ka Olga ne tikai ar mazajiem rotaļājas, bet māca arī prasmes un iemaņas, piemēram, pazīt krāsas un formas. Tas notiek caur rotaļām! Esmu pārliecināta, ka dēls pie Olgas ir drošās rokās.”

Rotaļu istaba “4 kaķēni” ir piemērota bērniem no pusotra līdz desmit gadu vecumam.